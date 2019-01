Von Daniel Hund

Nußloch. Das Gedränge im Nußlocher Racket Center war am Sonntag groß. Tennis-Spieler aus dem In- und Ausland waren angereist - und alle hatten nur ein Ziel: Einen Startplatz im Quali-Feld des MLP-Cups, dem mit 25.000 US-Dollar dotierten Weltranglisten-Turnier vor den Toren Heidelbergs. "Die nächste Woche ist für uns das Highlight im Jahr 2019", sagt Turnier-Koordinator Rolf Staguhn. Er lächelt: "In Verbindung mit unserem Doppelturnier ist das eine tolle Geschichte."

Eine, die auch die Tennisfans aus der Region anzieht. Schon am Sonntag kreuzten die ersten Zuschauer auf, schauten zu, staunten über die ersten Trainingseinheiten der Qualifikanten. Spektakuläre Ballwechsel gab’s im Minutentakt. Auch Staguhn stimmte sich schon mal auf den einwöchigen Schlagabtausch ein: "Das macht auch Sinn, du kannst bei den Übungseinheiten nämlich oft mehr erkennen, als in den Matches. Die Technik kommt da oftmals einfach besser raus."

Torben Steinorth (TC Blau-Weiß Schwetzingen), Niklas Albuszies (TC Blau-Weiß Leimen) und Varun Venkat (TC Walldorf-Astoria) können ebenfalls knallhart zuschlagen. Am heutigen Montag ab 10 Uhr packen sie in der ersten Quali-Runde die Schläger aus. Schwerstarbeit wartet auf sie. Das Zeug zum Sieg haben aber alle.

Vor allem von Steinorth, 19, ist Staguhn überzeugt: "Torben hat sich deutlich verbessert. Sein Return, sein Aufschlag - das passt mittlerweile alles sehr gut zusammen", lobt er den Badenliga-Spieler. Zu tun bekommt es der Rechtshänder mit Marek Jaloviec. Einem Tschechen.

Zum Modus: Anders als in den Jahren zuvor gehen in der Qualifikation diesmal nur 24 Spieler an den Start. Wer zweimal gewinnt, schnappt sich sein Ticket fürs Hauptfeld, das bereits am Dienstag beginnen wird.