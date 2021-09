Heidelberg. (miwi) Branislav Ignjatovic freut sich über jede positive Nachricht. Am Freitag übte Kelvin Martin zum ersten Mal mit den neuen Kollegen. Der US-Amerikaner, der Ende der vergangenen Woche verpflichtet wurde und zunächst eine Corona-Quarantäne "absitzen" musste, wird auch am Sonntag beim abschließenden Test der MLP Academics Heidelberg in Würzburg dabei sein. "Das ist gut", sagt Trainer Ignjatovic, der mit seinem Team am 25. September beim Mitteldeutschen BC in die Saison in der Basketball-Bundesliga startet.

Martin soll Courtney Stockard ersetzen, der wegen einer Herzerkrankung seinen Vertrag bei den Heidelbergern auflöste. Offen ist hingegen, wer Osasumwen Osaghae ersetzen soll. Der Center fällt mehrere Wochen aus, weil er sich eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen hat. Das Problem: Bei den Untersuchungen wurden Vorschäden am Bandapparat festgestellt, so dass unklar ist, wie schnell und wie einsatzfähig der "Big man" auf den Platz zurückkehren wird.

Die Verantwortlichen der Academics sind deshalb auf der Suche nach einem weiteren Center. "Hoffentlich haben wir bis zum Saisonstart jemanden", sagt Ignjatovic, während Matthias Lautenschläger eine schnellere Lösung herbeisehnt. "Es gibt eine Option, die sich möglicherweise schnell realisieren lässt", erklärt der Manager. Sicher ist, dass die Academics einen weiteren Ausländer verpflichten würden. Es wäre der siebte Import-Spieler – nur sechs dürfen in der Bundesliga eingesetzt werden.