Heidelberg. (miwi) Die 87:89-Niederlage der MLP Academics Heidelberg am zurückliegenden Samstag gegen medi Bayreuth war nicht die einzige schlechte Nachricht für Matthias Lautenschläger in den vergangenen Tagen. Der Manager des Basketball-Bundesligisten musste sich das Spiel auf dem heimischen Sofa anschauen, ein Besuch im schmucken SNP Dome war ausgeschlossen: Lautenschläger hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Ich habe am Freitag über die Corona-App einen Hinweis erhalten, dass ich eine kritische Begegnung hatte. Zudem hatte ich leichte Erkältungssymptome, so dass ich einen Test gemacht habe", erzählt der Academics-Boss. Das Ergebnis: positiv.

Ein Glück, dass Lautenschläger geimpft ist, die Symptome bislang mild bleiben. "Die Nase ist zu und der Geruchssinn seit ein paar Tagen eingeschränkt", berichtet er. Die Aussicht ist gut, dass es dabei bleibt und Lautenschläger die Infektion bald überstanden hat. In den Sozialen Netzwerken hat er seinen positiven Corona-Test öffentlich gemacht, um auf die weiterhin bestehenden Gefahren des Erregers hinzuweisen.

Auswirkungen auf Mannschaft und Trainer sind indes nicht zu befürchten, denn Lautenschläger hatte ein paar Tage vor dem Auswärtsspiel in Hamburg, also zehn Tage vor der eigenen Erkrankung, letztmals persönlichen Kontakt zum Team. Die Inkubationszeit des Covid-19-Erregers ist in der Regel kürzer. Dennoch unterzog sich – sicherheitshalber – am Montag das komplette Team einem PCR-Test. "Es ist ganz gut, wenn man das von Zeit zu Zeit macht", erklärt Lautenschläger.

In einer Sache kann sich der Academics-Manager sicher sein: Die Mannschaft und der Trainer haben alle den maximalen Schutz. Zum Saisonstart machte die Ligaleitung der Basketball-Bundesliga bekannt, dass 100 Prozent der Profis geimpft sind. Infektionen sind dadurch nicht ausgeschlossen, aber doch erschwert. "Das ist eine gute Sache, dass wir das in unserer Sportart geschafft haben", sagt Lautenschläger, der sich seit Freitag in häuslicher Isolation befindet. Die Hoffnung ist groß, dass er die Infektion bis zum nächsten Academics-Match in knapp zwei Wochen in Chemnitz hinter sich gelassen hat.