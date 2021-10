Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav "Frenki" Ignjatovic stand mit Eckart Würzner zusammen und genoss das Lob, dass der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg dem Trainer der MLP Academics zukommen ließ. Kurz zuvor hatte Ignjatovic seinen Spieler Jordan Geist väterlich in die Arme geschlossen und ihm ein paar Sätze ins Ohr geflüstert. Die Momente, die der Serbe am Mittwochabend im SNP Dome erlebte, waren besondere und der Basketball-Coach spürte das. "Das hier ist wie ein wunderbarer Traum, aus dem man nie erwachen möchte", sagte Ignjatovic. Donnerstag-Vormittag, das ist sicher, ist er aufgewacht und hat festgestellt, dass nichts in seinen Träumen, sondern alles in der Realität geschehen war – und ganz sicher ist das besser so.

Es fühlt sich einfach traumhaft an, was die Basketballer aus Heidelberger in den zurückliegenden Tagen erlebt haben – und es ist wundersam, wie das erste Heimspiel der Academics in der Bundesliga endete. Beim 73:67 (39:33)-Triumph des Aufsteigers gegen die Riesen aus Ludwigsburg wuchsen sieben Spieler über sich hinaus. "Deswegen lieben wir den Sport, deswegen machen wir das alle hier, weil nicht immer die Mannschaft gewinnt, die individuell besser besetzt ist", sagte Ignjatovic und nahm sein Team verbal noch einmal in den Arm: "Das sind eben meine Jungs, ich bin sehr stolz auf sie."

Die Riesen aus Ludwigsburg wirkten vor dem ersten Sprungball tatsächlich übermächtig, denn auf der Bank der Academics hatten sich vier US-Amerikaner eingefunden, die bereit waren, kräftig von außen anzufeuern, aber nicht in der Lage, auf dem Feld zu helfen. Ignjatovic war gezwungen, sich dem Favoriten mit nur sieben Akteuren entgegenzustellen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als wenn Borussia Dortmund in der Champions League gegen Manchester City antritt, Erling Haaland, Mats Hummels und Marco Reus aber nicht mitspielen können.

Die Academics bewiesen am Mittwoch, dass Talent und Routine allein nicht entscheidend im Sport sind – mit Mentalität, Leidenschaft und Kampf egalisierten die "sieben Wackeren" die Nachteile und rangen die Mannschaft nieder, die in der vergangenen Spielzeit Hauptrundenmeister in der Basketball-Bundesliga (BBL) war. Fünf der sieben Spieler, die für die Academics gegen die Riesen auf dem Feld standen, hatten bereits in der zurückliegenden Zweitliga-Saison in Heidelberg gespielt, Jordan Geist, Niklas Würzner und Albert Kuppe bis zum zurückliegenden Samstag noch nie in der Bundesliga. "Heute hat David gegen Goliath gewonnen", erklärte Ignjatovic.

Als der Heidelberger Coach über das Unvorstellbare sprach, das zur Realität geworden war, war es in der Halle ruhig geworden. Fast alle der 1849 Zuschauer hatten sich auf den Heimweg gemacht – und mit Ausnahme der etwa drei Dutzend Anhänger aus Ludwigsburg dürften alle mit dem Gefühl gegangen sein, möglichst bald wiederkommen zu wollen. Mit den beiden Siegen zum Saisonstart und – nicht unwichtig – mit der Art und Weise, wie die Academics auftraten, haben Mannschaft und Trainer einen großen Schritt hin zum Ziel gemacht, die Stadt für sich zu begeistern.

"Das ist heute ein Aufbruch", sagte Eckart Würzner. Der Heidelberger OB ist ein Freund des Sports, war ein Befürworter des Arena-Neubaus und sah mit Freude, dass der Klub gerade dabei ist, mit seiner Entwicklung zu unterstreichen, dass es richtig war, mit dem SNP Dome eine erstligareife Infrastruktur zu schaffen. Rückschläge und Niederlagen werden kommen, doch die Basis für eine erfolgreiche Erstliga-Saison ist gelegt.

"Frenki" Ignjatovic weiß das, wird sich in den kommenden Tagen damit aber eher nicht beschäftigen. "Die Jungs brauchen jetzt Zeit zur Regeneration", sagte der Heidelberger Coach und einigte sich gemeinsam mit dem Team darauf, erst am Sonntag wieder in der Trainingshalle zusammenzukommen. Bis zum nächsten Ligaauftritt am 9. Oktober in Gießen ist etwas Zeit. Bis dahin könnten zumindest Rob Lowery und Kelvin Martin wieder zur Verfügung stehen, jedenfalls hat die medizinische Abteilung diese Hoffnung geäußert. Das beruhigt Ignjatovic, denn: Wundersame Siege mit sieben Spielern sind nicht beliebig oft wiederholbar.