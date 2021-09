Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es waren viele Untersuchungen notwendig, um eine exakte Diagnose zu erhalten – und die fiel für Courtney Stockard denkbar schlecht aus. Bei dem US-Amerikaner, der im August nach Heidelberg gekommen war, um für die MLP Academics Heidelberg in der Basketball-Bundesliga auf Korbjagd zu gehen, wurde eine Herzerkrankung festgestellt. Der 26-Jährige hatte in den ersten Trainingseinheiten bei seinem neuen Klub Schwächeanfälle erlitten. Gemutmaßt wurde zunächst, dass eine Covid-19-Infektion Ende April ursächlich dafür sei. Diese Vermutung bewahrheitete sich nicht, der eigentliche Grund für die Probleme steht nun fest.

"Das ist eine sehr traurige Nachricht für Courtney und wir wünschen uns, dass er jetzt die richtige Behandlung bekommt, um möglichst bald wieder auf die Beine zu kommen", erklärt Matthias Lautenschläger. Der Manager der Academics war in den vergangenen Wochen mit dem Spieler, dessen Agenten und verschiedenen Ärzten in Kontakt – und ist jetzt bemüht, Stockard die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. "Wir versuchen, zu helfen", sagt Lautenschläger. Möglicherweise muss Stockard operiert werden. Weitere medizinischen Tests sind notwendig, um Sicherheit bezüglich des Vorgehens zu erlangen. An professionellen Sport ist in jedem Fall nicht zu denken.

Genauere medizinischen Auskünfte dürfen weder der Klub noch der Agent erteilen, da die Privatsphäre des Basketballers über dem öffentlichen Interesse steht.

Lautenschläger kündigte an, dass die Academics ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um den 26-Jährigen in der schweren Zeit zu unterstützen. Möglicherweise möchte Stockard aber in seine amerikanische Heimat, um dort die nächsten Schritte zu unternehmen – ein genaues Vorgehen wurde noch nicht festgelegt.

Für Branislav Ignjatovic ist die Kunde von der schweren Erkrankung Stockards "eine schlechte Nachricht". Nicht nur, weil der Serbe den Neuzugang fest eingeplant hatte, sondern weil er mit dem US-Amerikaner leidet. "Es war in Ordnung, eine genaue Diagnose abzuwarten, weil so etwas jedem passieren kann", sagt Ignjatovic, auch wenn die Personalie Stockard knapp zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart eine große Lücke in den Kader reißt. Möglichst schnell, aber mit Augenmaß soll diese nun geschlossen werden. "Wir haben eine Liste mit einigen hoffnungsvollen Kandidaten", erklärt Ignjatovic, weiß aber, dass nicht mit Sicherheit einer von dieser Liste am Ende in Heidelberg landet. "Wir müssen jetzt die Gespräche mit den Akteuren und den Agenten führen. Ein Neuzugang muss auch in unser Budget passen", erklärt der Academics-Coach.

In der Bundesliga gehören die Heidelberger nach dem Aufstieg zu den Klubs mit geringen finanziellen Mitteln, was die Auswahl einengt und schwieriger macht. Der Serbe klagt aber nicht, sondern hofft vielmehr darauf, dass die übrigen Spieler seiner Mannschaft von schweren Verletzungen verschont bleiben. Eine positive Nachricht konnte Ignjatovic deshalb vermelden: Niklas Würzner und Phillipp Heyden, beide zuletzt wegen Knie-Problemen außen vor, sind in die Trainingshalle zurückgekehrt.