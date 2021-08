Von Michael Wilkening

Heidelberg. Max Ugrai gehörte nicht dazu, war aber doch dabei, als für die MLP Academics Heidelberg die Zukunft begann. Ende März stand Ugrai bei der Premiere im SNP Dome auf dem Feld, trug damals aber das Trikot der Eisbären aus Bremerhaven. "Mir gefällt die Arena, sie hebt sich von vielen anderen großen Multifunktionshallen ab", sagt der Basketballer im Blick zurück. Die Heidelberger verloren ihr erstes Match in der neuen Heimat gegen Ugrais Bremerhavener, feierten wenige Wochen später aber trotzdem den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga, weshalb der Spieler froh war, dass es kurz danach einen Anruf aus Heidelberg gab. So sehnlich wie die Academics auf ihre Rückkehr in die Erste Liga gewartet haben, hofft Ugrai darauf, sich und vielen anderen zu zeigen, dass er immer noch gut genug für die Bundesliga ist.

Vor zwei Jahren hatte seine Karriere einen Knick erfahren, als er mit einer Knie-Verletzung lange ausfiel. Beim etablierten Bundesligisten aus Ulm erhielt er daraufhin keinen neuen Vertrag und musste warten, bis er in Bremerhaven die Chance bekam, Fuß zu fassen. "Die Klubs aus der Bundesliga haben es nicht gewagt, mich zu verpflichten, vielleicht auch wegen der Corona-Lage", sagt Ugrai – und ist deshalb froh, dass er in der Zweiten Liga bei Bremerhaven auf sich aufmerksam machen konnte. In den Duellen gegen die Academics stellte er sein Können unter Beweis, so dass sich Manager Matthias Lautenschläger und Trainer Branislav Ignjatovic schnell einig waren, den 26-Jährigen an den Neckar holen zu wollen.

"Ugrai verkörpert einen modernen Vierer mit gutem Wurf von der Dreipunktlinie. Wir hoffen, dass er bei uns an seine Leistungen für Jena anknüpfen kann", sagt Ignjatovic und verweist auf die bislang stärkste Saison von Ugrai. In der Spielzeit 2017/18 war er unumstrittene Stammkraft beim damaligen Bundesligisten und lieferte im Schnitt 7,4 Punkte ab. Auf eine ähnliche Ausbeute hoffen Ugrai und die Klub-Verantwortlichen der Heidelberger in den kommenden Monaten.

An der Motivation des Spielers wird es nicht mangeln, denn Ugrai ist heiß darauf, dem Rest der Liga zu zeigen, dass er nach seiner Knie-Verletzung sein altes Niveau erreichen kann. "Die Hauptsache ist, dass ich gesund bleibe", sagt Ugrai – und richtet eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Ich finde, unser Kader ist stark genug, um als Aufsteiger mithalten zu können." Ugrai hat in den ersten Wochen in Heidelberg das Gefühl entwickelt, dass die Kombination mit den Academics passen könnte. "Hier gibt es einige Jungs, die zeigen wollen, dass sie Bundesliga spielen können, das eint das Team", erklärt Ugrai.

Er selbst wird weniger durch spektakuläre Dunkings oder Dribblings auffallen, sondern seine Aufgaben unaufgeregt erledigen. Beim 94:56-Testspielerfolg gegen das Team Ehingen am Mittwoch überzeugte Ugrai mit guter Defensivarbeit und einer guten Statistik. Zwölf Punkte, vier Rebounds und fünf Assists steuerte er zum klaren Sieg gegen den Zweitligisten bei, weiß aber, dass im Ligaalltag deutlich stärkere Gegner warten.

Im Moment lebt Ugrai noch im Hotel, seine neue Wohnung ist erst Mitte September bezugsfertig. "Das passt gut, denn dann ist auch die Vorbereitung vorbei und es beginnt ein neuer Abschnitt", sagt der 26-Jährige. Er wird das neue Domizil nicht alleine beziehen, sondern mit seiner Schwester Hannah – die hat vor ein paar Wochen einen Job auf der Geschäftsstelle der Academics angenommen.