Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic geriet regelrecht ins Schwärmen, als er über den Spieler sprach, der das Team der MLP Academics Heidelberg vorerst komplettiert. Nach der bitteren Diagnose von Courtney Stockard, der für den Aufsteiger mit einer Herzerkrankung nicht in der Basketball-Bundesliga spielen kann, mussten die Verantwortlichen der Academics schnell reagieren, um den sportlichen Ausfall zu kompensieren. Glaubt man dem Trainer, ist das gelungen. "Er ist eine Bereicherung für jedes BBL-Team", sagte Ignjatovic über Kelvin Martin. Der US-Amerikaner, der am Freitag 32 Jahre alt wurde, kehrt zumindest für ein Jahr an den Neckar zurück. In der Spielzeit 2014/15 ging er bereits für die Heidelberger auf Korbjagd, ehe er zu gut für den damaligen Zweitligisten geworden war.

"Es war immer ein großer Wunsch von uns, ihn vielleicht einmal zurückzuholen und es ist eine tolle Sache, dass er sich jetzt erfüllen ließ", sagt Ignjatovic über den flexibel einsetzbaren Flügelspieler. "Kelvin hat in Heidelberg tiefe Spuren hinterlassen, auch menschlich", lobt der Serbe den Rückkehrer. Nach dem Jahr in Heidelberg wechselte Martin in die erste italienische Liga und entwickelte sich dort seither – nur in der Spielzeit 2016/17 spielte er für Ludwigsburg in der Bundesliga – zu einem etablierten Akteur in der starken Liga. In der Saison 2018/19 gewann er mit Virtus Bologna die Champions League.

"Ich freue mich auf die neue Saison in der neuen Halle, aber mit vertrauten Gesichtern", erklärte Martin, der in der Saison 2014/15 unter Ignjatovic spielte. Die Kontakte sind seither nie ganz abgerissen, auch wenn eine Rückkehr vor dem Aufstieg der Heidelberger in die Bundesliga utopisch war. Durch die sportliche Perspektive, mit den Academics in der ersten Liga zu spielen, änderte sich das – Martin entschied sich ganz bewusst für einen Wechsel zurück nach Deutschland. "Kelvin möchte eine größere und wichtigere Rolle einnehmen", sagte Ignjatovic und baut auf den athletischen US-Amerikaner. Martin soll eine prägende Figur der Academics werden, die am 25. September mit einem Auswärtsspiel beim Mitteldeutschen BC in die Bundesliga starten.

Mit Blick auf den Auftakt absolvieren die Heidelberger am Samstag (17 Uhr) bei den Gießen 46ers ein weiteres Testspiel. Dort wird der Neuzugang fehlen, denn er landet erst am Sonntag in Deutschland und muss anschließend eine fünftägige Corona-Quarantäne absolvieren. "Er soll am nächsten Freitag bei uns einsteigen", berichtete Ignjatovic, der in Gießen aber auf alle übrigen Akteure seines Kaders zurückgreifen kann. Nach der Absage des Tests in Straßburg am vergangenen Wochenende erhofft sich der Coach eine Weiterentwicklung im Spiel seiner Mannschaft. Gießen – im Vorjahr Tabellen-17. der BBL – könnte in der Premierenspielzeit der Academics im Oberhaus ein direkter Kontrahent im Kampf um den Ligaerhalt sein.