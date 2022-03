Will wie hier im Hinspiel in Braunschweig am Samstag wieder den „Löwen-Dompteur“ spielen: Heidelbergs Kelvin Martin. Foto: Pix

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Matthias Lautenschläger hofft auf ein "Husarenstück". Vor der Rückkehr aufs Parkett der MLP Academics am Samstag gegen Braunschweig (18 Uhr/MagentaSport) hat sich der Geschäftsführende Gesellschafter an die Fans der Heidelberger gewandt und um lautstarke Unterstützung im SNP Dome gebeten. "Gewiss nicht die optimalen Voraussetzung für ein so wichtiges Heimspiel" seien es gewesen, sagt Lautenschläger – und untertreibt.

Im zweistelligen Bereich waren die Corona-Fälle beim Bundesliga-Aufsteiger nach der Länderspielpause. Darunter der gesamte Trainerstab. An eine normale Vorbereitung war nicht zu denken. Das letzte Pflichtspiel, der Heimsieg gegen den MBC, liegt fast vier Wochen zurück. Erst am Dienstag konnte allmählich das Training für Samstag aufgenommen werden.

"Die Lage ist angespannt", sagt Headcoach Branislav Ignjatovic, der erst am Mittwoch alle Spieler der regelmäßigen Rotation in der Halle begrüßen konnte. Doch der Covid-19-Erreger hat Spuren hinterlassen. "Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass er gut sei", so der Serbe über den körperlichen Zustand seiner Schützlinge – und den eigenen. "Ich habe immer noch Schweißausbrüche und mir fehlt Energie", räumt der 55-Jährige ein: "Für das, was ich machen muss, reicht es allerdings."

Aber reicht es auch für das, was seine Spieler leisten müssen?

Ignjatovic hätte das Duell mit den Braunschweigern jedenfalls gerne verlegt. Wohlwissend, dass dies im ohnehin schon engen Terminkalender der BBL nicht infrage kam.

Der Abstiegskampf geht in die heiße Phase. Durch die abgesagten Partien in der vergangenen Woche in Ludwigsburg und gegen Frankfurt, die beide noch nicht neu terminiert sind, wird es für die Academics in den kommenden Wochen Schlag auf Schlag gehen. Corona-Nachwehen kommen da zur Unzeit. Alle positiv getesteten Spieler habe man daher vor der Rückkehr auf den Court Bluttests unterzogen, berichtet Ignjatovic. Außerdem wurde das Training auf eine Einheit pro Tag reduziert. Sicher ist sicher.

Und ausgerechnet jetzt geht es gegen eines der jüngsten und dynamischsten Teams der Liga. Die Löwen sind bekannt für bissigen, schnellen Basketball. Darauf angesprochen, muss Ignjatovic schmunzeln: "In unserer aktuellen Situation gibt es überhaupt keinen Gegner, der uns liegen würde."

Daher hat er am Mittwoch eine Rede gehalten, bei der er ein Déjà-vu erlebt hat. Ähnliches habe er seinem Team schließlich schon im September gesagt, als zum ersten Heimspiel der Saison verletzungsbedingt nur sieben Spieler zur Verfügung standen, diese dann aber sensationell Ludwigsburg niederringen konnten. "Es gibt 1000 Gründe, warum wir ein schlechtes Spiel machen könnten am Samstag – wir suchen dennoch den einen Weg, ein gutes abzuliefern."

Hoffnung könnte das Hinspiel machen. Mitte Januar rettete ein spektakulärer Spielzug mit der Schlusssirene – Einwurf Richtung Korb von Jordan Geist, Tip-In aus der Luft von Kelvin Martin – die Heidelberger in die Verlängerung. In den fünf Zusatzminuten sicherten sie sich dann mit 93:82 zwei wichtige Punkte.

Ignjatovic hätte gegen den aktuellen Tabellen-Elften nichts gegen eine Wiederholung – und Matthias Lautenschläger dann das erhoffte Husarenstück.