Leverkusen. (miwi) Das erste Auswärtsspiel der MLP Academics Heidelberg in dieser Saison endete mit einer Niederlage. Bei den Giants Leverkusen verloren Zweitligabasketballer mit 81:93 (41:48). Darüber hinaus müssen die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic noch um ihren Kapitän bangen. Center Phillipp Heyden knickte knapp dreieinhalb Minuten vor Spielende unglücklich um und humpelte anschließend in die Kabine.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Ignjatovic mit Blick auf den geschwollenen Knöchel von Heyden. Nicht gut war auch die Leistung der Heidelberger. "Wir hatten zu viele Einzelaktionen und zu wenig Energie von der Bank", erklärte der Academics-Coach: Hinzu kam, dass Leverkusen immer eine passende Antwort parat hatte." Insgesamt steuerten die Ersatzspieler nur vier Punkte bei.

Die Heidelberger spielten ein ordentliches erster Viertel, lagen wegen einiger starker Würfe der Leverkusener aber knapp 21:23 zurück. Im zweiten Abschnitt gerieten die Academics zeitweilig mit zehn Punkten in Rückstand, weil sie in der Offensive zu überhastet abschlossen und in der Defensive unter dem Korb nicht durchsetzungsstark genug waren. Insgesamt merkte man den Ignjatovic-Schützlingen an, dass es noch an der Feinabstimmung hapert. Diese Schwäche konnte die gute individuelle Qualität nicht überdecken.

In der zweiten Halbzeit schnupperten die "Akademiker" einmal an der Wende, näher als auf 64:65 kurz vor dem Ende des dritten Viertels kamen sie aber nicht heran. Die starke Vorstellung von Shyron Ely, der am Ende 23 Punkte auf dem Konto hatte, reichte nicht, um die Heidelberger auf die Siegerstraße zu führen. In den letzten Minuten brachten die Giants ihre Führung souverän über die Zeit, weil bei den Heidelbergern von den großen Positionen zu wenig Gefahr ausging – Evan McGaughey und Albert Kuppe beispielsweise blieben ohne jeden Punkt.

Leverkusen: Hujic 23 / 5 Dreier, Eberhardt 20/3, Heinzmann 16, Mann 15/1, Bacak 8, Kahl 4, Edigin jr. 4, Lohaus 3/1, Dressler, Blass.

Heidelberg: Ely 23 Punkte/5, Geist 22/4, Nelson 14, Würzner 10/1, Heyden 8, Trtovac 4, McGaughey, Kuppe, Loh, Vasiljevic.