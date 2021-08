Mit Teamgeist in der Ersten Liga bestehen: Die MLP Academics – hier beim ersten Testspiel im neuen Dress am Wochenende in Bayreuth – glauben an ihre Chance. Foto: PIX

Von Michael Wilkening

Edingen-Neckarhausen. Es gab nur eine ganz kleine Panne zu Beginn, als Shyron Ely den Weg zum Sponsorenpartner der MLP Academics Heidelberg in Edingen-Neckarhausen nicht auf Anhieb fand. Der US-Amerikaner, der auf dem Feld fast immer die richtige Entscheidung trifft, brauchte zwei Anläufe, um den richtigen Parkplatz zu finden. Montagnachmittag wurden Ely und seine Kollegen professionell ins Bild gesetzt, für ein Basketball-Fachmagazin wurden Fotos der Akteure geschossen. In fünf Wochen starten die Heidelberger in ihre erste Bundesliga-Saison nach 38 Jahren des Wartens und lenken deshalb mehr Aufmerksamkeit auf sich als in den zurückliegenden Jahren.

Ely, Kapitän Phillipp Heyden, Eigengewächs Niklas Würzner und die anderen hatten sich ordentlich rausgeputzt und waren in den neuen Klamotten des Ausrüsters Joma erschienen. In den Farben blau, weiß und grau hat der neue Partner eine Kollektion entworfen, in denen sich nicht nur die Spieler wohlfühlen dürften, sondern die auch den Fans angeboten werden soll. "Der Webshop sollte bald fertig sein", kündigte Matthias Lautenschläger an – in Sachen Merchandising wollen die Academics den nächsten Schritt gehen, wie es in der Sportlersprache formuliert wird.

"Das sind gute Jungs", sagte Ely mit Blick auf die neuen Teamkollegen und ist deshalb optimistisch, dass die Heidelberger gut genug aufgestellt sind, um in der Bundesliga bestehen zu können. In den vergangenen Jahren bestachen die Academics mit einer guten Mentalität und Ely, der eine Heidelbergerin geheiratet hat und nicht nur deshalb ein Gesicht des Klubs ist, glaubt, dass diese Mentalität auch in der anstehenden Spielzeit ein Faustpfand werden wird. Neben Ely sind mit Heyden, Würzner, Albert Kuppe und Jordan Geist fünf Akteure geblieben und bilden die Basis der Mannschaft, die seit knapp zwei Wochen im Training steht. Bei der 79:82-Testspiel-Niederlage am Wochenende gegen den Ligarivalen aus Bayreuth zeigte die Truppe von Trainer Branislav Ignjatovic eine ordentliche Leistung.

Mit Rob Lowery fehlte dabei sogar noch der Akteur, der künftig ein Fixpunkt im Spiel der Heidelberger sein soll. Der US-Amerikaner kam am Montag in Heidelberg an und muss noch ein paar Tage Quarantäne überstehen, ehe er sich im Training an die neuen Kollegen gewöhnen kann. Der 33-Jährige bringt reichlich Erstliga-Erfahrung mit und soll das Team auf ein Level bringen, um den Klassenerhalt zu ermöglichen.

"Ich habe ein gutes Gefühl und denke, dass wir gut aufgestellt sind", sagte Heyden. Der Center hat insgesamt sechs Jahre in der Bundesliga gespielt und kennt die Anforderungen, die an die Academics gestellt werden. "Das Niveau ist sehr hoch und wir werden uns umgewöhnen müssen", erklärte der 32-Jährige. In den vergangenen Jahren waren die Heidelberger oft in der Rolle des Favoriten und gewannen die Mehrzahl der Matches. Das wird sich ändern – unter den Experten gelten Heyden und Co. als Abstiegskandidat Nummer eins. Die Academics wissen um ihre veränderte Rolle – an der Vorfreude ändert das allerdings nichts.

In ein paar Tagen soll der Verkauf von Tageskarten starten, sobald letzte Details geklärt sind. Dauerkarten für die Premierenspielzeit in der Basketball-Bundesliga (BBL) gibt es bereits seit einigen Wochen, mehr als 500 Zuschauer griffen bei dem Angebot zu, alle Partien der Academics im neuen SNP Dome live sehen zu können. "Wir kommen aus einer Größenordnung von 120, deshalb sind wir damit sehr zufrieden", sagte Lautenschläger. Der Geschäftsführer hat in den zurückliegenden Monaten viel gearbeitet, um den Klub auf das Abenteuer in der Ersten Liga vorzubereiten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Das Interesse der Zuschauer ist vorhanden und hinsichtlich des Sponsorings wurden die Erwartungen übertroffen. "Wir wurden sehr, sehr gut angenommen", berichtete Lautenschläger. Die Aufgabe für ihn, den Trainer und die Mannschaft lautet in den nächsten Monaten: "Wir sind jetzt gefordert, dieses Interesse mit guten Leistungen zu bestätigen."