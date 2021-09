Von Nikolas Beck

Heidelberg. Mit Vollgas ins Abenteuer Bundesliga? Von wegen. Als wir Branislav Ignjatovic am Freitagmittag ans Telefon bekommen, meldet sich der Trainer der MLP Academics aus dem Stau.

Kein Problem, versichert Coach "Frenki". Die Mittagspause würde sich zwar ein bisschen verzögern, aber der guten Stimmung im Mannschaftsbus täte der eine oder andere knurrende Magen keinen Abbruch. "Fit, munter – und vor allem voller Vorfreude" habe sich der Bundesliga-Rückkehrer auf den Weg nach Weißenfels gemacht.

Kunststück, schließlich haben Heidelbergs beste Basketballer auf diese Reise über 36 Jahre lang warten müssen. An diesem Samstag um 18 Uhr findet für den Aufsteiger beim Mitteldeutschen BC der erste Sprungball als Erstligist statt.

Ignjatovics Schützlinge starten als Außenseiter ins Spiel und in die Runde, wollen aber nichts unversucht lassen. Am Tag zuvor war um 10 Uhr Abfahrt im Neuenheimer Feld. Nach der fast 500 Kilometer langen Fahrt nach Sachsen-Anhalt wurde im Hotel, rund 30 Autominuten entfernt von der Weißenfelser Stadthalle, eingecheckt, wo am Abend das Abschlusstraining stattfand. Weiterhin ohne Courtney Stockard und Osasu Osaghae, dafür aber wieder mit Albert Kuppe, der zuletzt zwei Tage krankheitsbedingt pausieren musste.

Am Samstagfrüh geht’s zum "Shootaround" noch mal in die Halle, zurück ins Hotel und nach der Mittagsruhe zurück zum Ligaauftakt. Gegen einen Gegner, der zuletzt beim 81:76-Testspielsieg gegen den französischen Spitzenklub SIG Straßburg eine gelungene Generalprobe feiern konnte.

Ignjatovic warnt: "Weißenfels hat einen unglaublich tiefen Kader, kann die Scoringlast auf fünf, sechs verschiedene Schultern verteilen." Entscheidend wird sein, glaubt der Serbe, dass sein Team von Beginn an dagegen hält und nicht – wie in mehreren Vorbereitungsspielen passiert – den Start verschläft.

"Wenn wir von Beginn an Paroli bieten und die Partie eng bleibt, wird vielleicht auch der Gastgeber irgendwann nervös", hofft der Headcoach, dass die traditionell laute Stadthalle bei der Zuschauerrückkehr eher hemmend auf die "Wölfe" wirken könnte. Meister Alba Berlin sei es bei der überraschenden Niederlage im Eröffnungsspiel gegen Bonn schließlich ähnlich gegangen.

In Ignjatovics Plan, als Liganeuling mit zwei Auswärtszählern gleich mal eine Duftmarke zu setzen, fehlte am Freitag eigentlich nur noch eine Kleinigkeit: ein Ersatz für die Fischbrötchen. Die waren bei den jüngsten beiden mehrtägigen Dienstreisen – im April ging’s zweimal binnen einer Woche an die Nordsee nach Bremerhaven – für abergläubische Profisportler beim Strandspaziergang zum Erfolgsrezept geworden. Ignjatovic lacht: "Ich muss mal schauen, welche Spezialität es in Weißenfels gibt."

Wir helfen gerne weiter: Die vor allem im Osten beliebten "Leckermäulchen"-Milchprodukte werden in 40.000-Einwohner-Gemeinde an der Saale produziert.

Mit Magerquark zur fetten Punktausbeute?