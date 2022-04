Von Jürgen Berger

Heidelberg. Shyron Ely stand allein auf dem Parkett des SNP Dome und wirkte nachdenklich. Der Routinier der MLP Academics hatte sichtlich an der bitteren 90:95-Heimniederlage gegen Oldenburg zu knabbern. Wie konnten die Heidelberger Bundesliga-Basketballer diese Partie nur noch aus der Hand geben, obwohl sie doch schon wie der sichere Sieger aussahen? Der Shooting Guard überlegte kurz, ehe er antwortete. "Wir hatten im letzten Viertel einige unnötige Ballverluste, dafür hat uns Oldenburg eiskalt bestraft. Wir konnten ihrem Druck in der Schlussphase nicht standhalten", erklärte der 34-Jährige, der mit 20 Punkten und hervorragender Wurfquote als Topscorer selbst einen sehr guten Auftritt hinlegte.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Phillipp Heyden, Academics-Center: "Es tut einfach weh, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben.Wer die Mannschaften von Ingo Freyer kennt, weiß, dass sie sich nie geschlagen geben und mit ein paar verrückten Würfen [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Phillipp Heyden, Academics-Center: "Es tut einfach weh, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben.Wer die Mannschaften von Ingo Freyer kennt, weiß, dass sie sich nie geschlagen geben und mit ein paar verrückten Würfen zurückkommen können – und das hat Oldenburg gemacht. Rob Lowery hat unserem Spiel auf jeden Fall gefehlt. Er hat uns die ganze Saison über getragen. Es ist sehr bitter, dass wir ihn aufgrund seiner Sperre im Rundenendspurt ersetzen müssen. Wir haben ja noch ein paar sehr schwere Spiele, auf die wir uns fokussieren müssen." > Max Ugrai, Academics-Forward: "Es ist ganz bitter, eigentlich hatten wir Oldenburg. Wir hatten ein paar blöde Aktionen. Am Ende sind es die kleine Dinge, die wir nicht richtig machen. Obwohl wir den Klassenerhalt schon sicher haben, hatten wir mit Oldenburg noch eine Rechnung offen. Die konnten wir leider nicht begleichen. Das wird die nächsten Tage noch weh tun, aber wir haben noch drei Spiele. Die müssen wir anständig zu Ende bringen. Rob Lowery ist der Kopf unserer Mannschaft. Wir sind aber qualitativ gut genug, um dieses Spiel auch ohne ihn gewinnen zu können."

[-] Weniger anzeigen

Natürlich ärgerte ihn auch, dass es die Academics vor 1819 Zuschauern verpassten, sich für die höchste Saisonniederlage im Hinspiel zu revanchieren. Doch noch viel mehr beschäftigte den US-Amerikaner ein viel größeres Problem: Seine Mannschaft hat nun die letzten vier Begegnungen allesamt auf die gleiche Art und Weise verloren: indem eine Schwächephase den greifbaren Erfolg verhindert. Da hilft der gesicherte Klassenerhalt nur bedingt. "Konzentration spielt eine große Rolle. In der Videoanalyse sehen wir nach jedem Spiel die gleichen Fehler", haderte Ely.

Auch gegen Oldenburg riss plötzlich ohne erkennbaren Grund der Faden im Academics-Spiel, die am Ende des dritten Viertels mit 13 Punkten in Führung lagen. Dabei spielte ihnen eigentlich alles in die Karten. Oldenburgs dominanter Center Reggie Lynch schied kurz vor der Halbzeit verletzt aus – und auch der starke Shooting Guard Max Heidegger nahm sich mit dem fünften Foul Anfang des Schlussabschnitts selbst aus dem Spiel. Doch anstatt den Heimsieg clever ins Ziel zu bringen, brachen sich die Heidelberger mit wilden Kopf-durch-die-Wand-Aktionen selbst den Hals. Vor allem Jordan Geist und Kyan Anderson verzettelten sich mehrmals. Selbst mehrere Auszeiten mit klaren Ansagen des Trainers halfen nicht.

Entsprechend bedient war Branislav Ignjatovic. "Ich habe selten eine so unnötige Niederlage erlebt. Man hat gesehen, dass auf dem Spielfeld trotz elf Saisonsiegen ein Anführer fehlt. Wir hatten im Aufbau ganz große Probleme, vor allem im letzten Viertel", erklärte der Coach. Der Stachel saß tief beim 55-Jährigen. "Es fehlt jemand, der weiß, wann man das Tempo ändern kann – gerade bei den letzten vier Niederlagen. Wir spielen 25 bis 30 Minuten gut und dann kommt jedes Mal ein totaler Blackout", analysierte er und ergänzte: "Ich weiß nicht, ob wir mit Rob Lowery besser gespielt hätten. Es lief zuletzt auch mit ihm ähnlich."

Der etatmäßige Academics-Spielmacher verfolgte die Niederlage auf der Tribüne, weil er nach einem Ellbogen-Foul gegen Bonns Karsten Tadda von der BBL-Spielleitung für drei Partien gesperrt worden war. Der 34-Jährige wird den Heidelbergern also auch noch im letzten Heimspiel gegen Bamberg am Freitag (20.30 Uhr) und bei Alba Berlin am nächsten Sonntag (15 Uhr) fehlen. Erst beim Saisonabschluss in Ludwigsburg am 10. Mai darf Lowery wieder ran.

Stenogramm: 6:8 (3.), 10:18 (7.), 22:26 (1. Viertel), 30:28 (13.), 38:32 (15.), 38:38 (16.), 44:43 (18.), 46:48 (Halbzeit), 59:50 (23.), 63:59 (26.), 68:61 (28.), 78:65 (3. Viertel), 80:75 (32.), 82:83 (34.), 86:86 (37.), 90:95 (Endstand).

Heidelberg: Ely 20 (2 Dreier), Geist 17 (2), Anderson 13 (1), Chapman 12 (2), Ugrai 10, Osaghae 6, Martin 5, Würzner 4, Heyden 2, Friederici 1.

Oldenburg: Pressey 15 (2), Lynch 15), Heidegger 13 (1), Michalak 13 (1), Pjanic 12 (1), Herrera 10 (2), Holyfield 8, Hundt 7 (1), Paulding 2.