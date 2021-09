Von Nikolas Beck

Weißenfels. 36 Jahre haben Heidelbergs beste Basketballer auf die Rückkehr in die Bundesliga gewartet. Nicht wenige meinten, auf den ersten Sieg im Oberhaus seit 1985 würden die Korbjäger, die inzwischen als MLP Academics firmieren, noch wesentlich länger warten müssen.

Weit gefehlt!

Als Abstiegskandidat Nummer eins starteten die "Akademiker" am Samstagabend beim MBC Weißenfels ins Abenteuer Bundesliga - um 19.48 Uhr jubelten sie ähnlich ausgelassen wie im Mai bei der großen Zweitliga-Meistersause. Mit 85:74 (43:39) gewannen die Aufateiger in Weißenfels, die Underdogs bezwangen die "Wölfe".

"Ein großer Tag für den Heidelberger Basketball", sagte Coach Branislav Ignjatovic, der selbst zum allerersten Mal in der Ersten Liga an der Seitenlinie stand. Dort sah der Serbe, wie seine Schützlinge von Beginn an zeigten, dass sie mithalten können. Mehr sogar: Lediglich die eigene schwache Freiwurfquote sowie teilweise wilde Treffer von der Dreipunktelinie der Gastgeber hielten die Partie im ersten Durchgang offen. Mit einer Vier-Punkte-Führung der Academics ging es in die Kabine (43:39).

Als Brekkott Chapman auch seine Freiwürfe traf, wurde er zum Matchwinner. Foto: nb

"Nach der Pause haben wir in den entscheidenden Momente gut verteidigt", sah Ignjatovic den Schlüssel zum Erfolg in der Defense. Ein anderer war gewiss Brekkott Chapman. Der Neuzugang machte im Schlussabschnitt die entscheidenden Plays - und traf nun auch seine Freiwürfe. Mit 17 Zählern und dem besten Effektivitätswert seines Teams (19) durfte der 25-jährige US-Amerikaner nach der Partie zu Recht strahlen. "Ich bin begeistert, wir haben eine tolle Truppe, einen tollen Coach, der den perfekten Gameplan hatte", sagte Chapman, der mit seiner extrovertierten, mitreißenden Spielweise das Zeug zum Heidelberger Publikumsliebling hat.

"Er hatte viel Verletzungpech in den letzten Jahren, ich freue mich einfach extrem für ihn", sagte Shy Ely: "Der Sieg wird uns alle zusätzlich anspornen für Mittwoch."

Dann empfangen Chapman, Ely und Co. Ludwigsburg im SNP Dome.

Ob der erste Heimsieg genauso schnell abgehakt wird?

Heidelberg: Chapman 17, Ely 16 (1), Geist 14 (2), Lowery 13, Würzner 11, Martin 9, Ugrai 5 (1), Heyden, Kuppe.

Weißenfels: Garantie 14 (4), Coffey 12 (1), Rebic 10, Morris 10 (1), Caisin 7 (1), Yakhchali 6 (1), Richter 5 (1), Kerusch 4, Huskic 4, Friederici 2.

Stenogramm: 6:7 (3.), 9:14 (5.), 11:19 (7.), 21:23 (1. Viertel), 26:29 (13.), 32:41 (18.), 39:43 (Halbzeit), 46:48 (23.), 53:61 (28.), 61:62 (3. Viertel), 65:66 (32.), 72:76 (38.), 74:85 (Endstand)