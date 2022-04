Von Jürgen Berger

Heidelberg. Es war sein Abend, seine Abschiedsvorstellung in eigener Halle. Nach acht Jahren als Trainer der MLP Academics und 262 Spielen bekam Branislav Ignjatovic schon vor dem Spiel gegen Bamberg seinen Applaus. Die Fans dankten dem 55-Jährigen, dessen auslaufender Vertrag vom Bundesliga-Aufsteiger nicht verlängert wird, mit viel Beifall und "Frenki"-Rufen. Da musste Ignjatovic tief durchatmen. Ein war ein emotionaler Augenblick, den er sichtlich genoss. Er verbeugte sich, applaudierte dem Publikum mit einem dankbaren Gesichtsausdruck.

Mit seinem 147. Sieg als Coach der Heidelberger Basketballer wurde es allerdings nichts. Die Academics verloren vor 2712 Zuschauern im SNP Dome gegen den Playoffanwärter mit 81:94. Es war die fünfte Niederlage in Serie. Doch die sportliche Situation stand nach dem bereist gesicherten Klassenerhalt diesmal nicht im Mittelpunkt, Es ging in erster Linie um die Person Branislav Ignjatovic, der auch diesmal an der Seitenlinie mit viel Herzblut coachte. Das ist seine Art, Basketball zu leben. Ignjatovic spornt an, kritisiert, fiebert mit. So wird das noch zweimal auswärts sein. Am Sonntag (15 Uhr) bei Alba Berlin und am 10. Mai beim Nachholspiel in Ludwigsburg. Danach werden die Academics ohne ihn versuchen, den nächsten Schritt zu machen, während der Coach selbst eine neue Herausforderung suchen muss.

Am Freitagabend gaben sich Ignjatovics Schützlinge größte Mühe, ihrem Trainer einen gelungenen Heimaustand zu verschaffen. Doch wie bei den vergangenen vier Begegnungen lief es nicht nach Plan. Die Wurfquote war unter dem Strich lange zu schwach, die Defensive zu wacklig. Die Bamberger, die in den vergangenen 20 Jahren immer in den Playoffs standen, bestraften viele Unkonzentriertheiten eiskalt. Teilweise ging es wild hin und her – zu wild aus Sicht des Aufsteigers. Das war bitter für die Academics und Ignjatovic, der munter durchwechselte.

Während die Heidelberger ohne Kelvin Martin und Robert Lowery ihr Glück oft schnell in Einzelaktionen suchten, überzeugten die Franken oft mit klugem Passspiel. Man merkte deutlich, dass sie einen Erfolg im Kampf um die Playoffs unbedingt brauchten. Doch auch die Academics hatten spektakuläre Szenen. Etwa als Osasumwen Osaghae einen Pass von Niklas Würzner direkt per Dunking zum zwischenzeitlichen 26:38 im Korb versenkte. 4:22 Minuten waren da noch im zweiten Viertel zu spielen. Ignjatovic stand in den folgenden Minuten bis zur Halbzeitpause allerdings teilweise bewegungslos in seiner Coachingzone, weil die Academics nicht näher herankamen.

Der Start ins dritte verlief dann besser. Durch Dreier von Shyron Ely und Kyan Anderson schöpfte Heidelberg neuen Mut, auch Brekkott Chapman kam besser ins Spiel. Die Aufholjagd war gestartet, Ignjatovic tigerte nervös an der Seitenlinie auf und ab – und seine Jungs kämpften. Acht Minuten vor dem Ende stand es plötzlich 73:75. Und die Academics wollten ihrem Trainer unbedingt den Heimsieg schenken, was die abgebrühten Bamberger jedoch verhinderten.

Stenogramm: 12:13 (4.), 16:20 (7.), 19:29 (1. Viertel), 19:34 (13.), 24:38 (16.), 31:44 (17.), 35:50 (Halbzeit), 40:56 (22.), 50:60 (25.), 59:67 (28.), 66:75 (3. Viertel), 73:75 (33.), 77:84 (35.), 79:89 (37.), 81:94 (Endstand).

Heidelberg: Geist (14 (2 Dreier), Ely 14 (2), Chapman 14 (2), Ugrai 11 (1), Anderson 10 (2), Würzner 7 (1), Osaghae 8) ,Friederici 2, Heyden 2, Watkins 1, Kuppe.

Bamberg: Dowe, Geben 19, Mitchell 17, Dowe 15 (3), Ogbe 13 (1), Robinson 11 (3), Kyzlink 7 (1), Prewitt 7 (1), Sengfelder 5 (1), Omuvwie, Lockhart.