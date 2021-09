Von N. Beck und M. Wilkening

Heidelberg. Seit sieben Jahren steht Branislav Ignjatovic, 54, bei Heidelbergs Profi-Basketballern an der Seitenlinie. Die achte Saison als Academics-Coach ist für "Frenki", der mit seiner Ehefrau Gordana in Ober-Ramstadt wohnt, nach 16 Jahren in der 2. Liga mit dem TV Langen, dem VfL Kirchheim und den Heidelbergern das Debüt auf der Erstliga-Bühne. Vor dem Auftakt nahm sich der Serbe Zeit für ein ausführliches Gespräch mit der RNZ.

Branislav Ignjatovic, am Samstag steht auch für Sie das erste Bundesliga-Spiel überhaupt an. Spüren Sie eine besondere Art Lampenfieber?

Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Alleine dass wir heute hier sitzen, um ein Interview zu führen – das kenne ich aus meiner Zeit in Heidelberg nicht. Das gab es vielleicht mal in den Meisterjahren. Wir freuen uns alle darauf, am Samstag auf die große Bühne treten zu können.

Kann man sich aufgrund der schwierigen Vorbereitung wirklich schon freuen oder kommt der Auftakt ein, zwei Wochen zu früh?

(Lacht) Ganz ehrlich: Als Trainer fehlen dir jedes Jahr ein, zwei Wochen. Unsere Preseason müssen wir zweigeteilt bewerten. Die Testspiele lassen einerseits darauf hoffen, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Andererseits sind die späten Verpflichtungen (Anm.d.R.: von Rob Lowery und Kelvin Martin), aber vor allem die Verletzungen und Ausfälle Dinge, die wir nur schwer verkraften können.

Dazu kam die lange Ungewissheit bei Courtney Stockard ...

Das war hart für uns. Er war als einer unserer wichtigsten Spieler eingeplant, offensiv und defensiv. Und vor allem flog er bislang unter dem Radar. Er ist mit seinem Talent sicherlich ein Spieler, den man unter normalen Umständen, wenn er nicht aus der 2. Liga gekommen wäre, nicht so leicht nach Heidelberg bekommen würde. In erster Linie bin ich aber froh, dass wir mit ihm nicht noch Schlimmeres erlebt habe. Ich habe direkt am ersten Tag gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Für ihn ist es natürlich eine Tragödie. Aber eine, bei der wir alle wieder ein bisschen mehr Hoffnung auf ein Happy End haben. Er bekommt hier die bestmögliche Unterstützung. Wenn wir etwas haben, was seit Jahren auf BBL-Niveau ist, dann ist das unsere medizinische Abteilung mit der Sportopaedie und allen Ärzten, die für uns arbeiten.

Für ihn kam Kelvin Martin zurück.

Wir hatten einige Kandidaten. Vor zwei Wochen im Training hatte ich einen Geistesblitz und mir kam Kelvin in den Sinn. Eigentlich gingen wir davon aus, dass er in Italien unter Vertrag steht. Er hatte zuletzt unter meinem Freund Sasa Dordevic in Bologna gespielt, aber war jetzt immer noch ohne Verein. Albin (Anm.d.Red.: Mauz, Co-Trainer) hatte immer mal wieder mit ihm Playstation gespielt – (schmunzelt) das ist eben eine andere Generation – also haben wir Kontakt mit ihm aufgenommen und er hat schnell klargemacht, dass er gerne wieder mit uns arbeiten würde. Das ist eine Win-Win-Situation. Man hat schon beim Spiel in Würzburg gesehen, dass er in den vergangenen Jahren in höherklassigen Ligen gespielt hat. Aus Spaß habe ich gesagt: Für unsere Verhältnisse ist Kelvin wie LeBron James. Zwei Typen wie ihn und Shy Ely, die wenig reden, aber viel machen, in einem Team zu haben – das ist für einen Trainer ein Traum.

Branislav Ignjatovic (v.l.) im Gespräch mit RNZ-Mitarbeiter Michael Wilkening und Sportredakteur Nikolas Beck. Foto: vaf

Hat man bei der Planung des Kaders gemerkt, dass das "kleine Heidelberg" auf der großen Bühne jetzt auch potentere Mitbewerber hat?

Mit Sicherheit. Wir haben den einen oder anderen Spieler nicht bekommen, weil wir die Angebote nicht mitgehen konnten oder wollten. Dann gab es aber auch Momente, in denen sich Spieler trotz eines gleichwertigen finanziellen Angebots für einen anderen Klub entschieden haben, weil dieser Qualifikationsspiele für einen europäischen Wettbewerb bieten konnte. Und natürlich gibt es Agenten, die leider viel zu viel zu sagen haben in unserem Sport, und versuchen, Spieler bei Klubs zu platzieren, mit denen sie schon länger zusammenarbeiten. Ich bin in der Szene eigentlich bekannt als einer, der nie mit einem Agenten gearbeitet hat. Im Großen und Ganzen haben wir aber die Spieler, die wir unbedingt wollten, auch bekommen.

Mit Alex Vogel wurde ein anerkannter Basketball-TV-Experte als externen Berater an Bord geholt. Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen?

Er ist sehr engagiert, wir sind in täglichem Kontakt. Er ist in der Szene in einer anderen Funktion tätig und hat auf viele Dinge einen anderen Blick. Wir haben explizit nach jemanden gesucht, der vielleicht auch mal eine andere Meinung vertritt. Er war auch mal bei mir zu Hause, da haben wir uns offen und ehrlich ausgetauscht und ich glaube, dass wir gut zusammengearbeitet haben. Am Ende werden aber die Ergebnisse darüber urteilen.

Gab es im Sommer mal einen Moment, in dem Sie den Aufstieg richtig genießen konnten?

(Lächelt) Im Heimaturlaub in Serbien, im Angelboot auf der Donau. Aber natürlich versuche ich auch die kommende Saison zu genießen. Dafür habe ich 25 Jahre lang gearbeitet. Zu sehen, ob das wirklich so ein Unterschied ist, im Coaching, in der Vorbereitung, im Spiel – sich selbst zu testen. Wenn ich wieder spät am Abend in meinem Arbeitszimmer Spiele gucke und scoute, dann fragt mich meine Frau schon mal, wann ich mit dem Genießen anfangen will. Ich spüre einfach eine große Verantwortung. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen speziell … Manchmal sehe ich Probleme, bevor sie kommen.

Gab es in Ihren sieben Jahren im Klub den einen Moment, den entscheidenden Meilenstein auf dem Weg in die Bundesliga?

Ich habe schon mein ganzes Leben lang meine Probleme mit Politikern. Wegen Politikern bin ich damals überhaupt aus Serbien nach Deutschland gekommen. Aber für uns als Basketballer war die Entscheidung, wahrscheinlich initiiert durch OB Würzner, hier eine Halle zu bauen, d e r entscheidende Impuls. Wir hatten beim Spatenstich ein Auswärtsspiel und konnten auf keinen Führungsspieler verzichten, also ist damals David Aichele in Heidelberg geblieben. An diesen Moment erinnere ich mich noch gut. Als ich gesehen habe, wie David Aichele mit den Verantwortlichen der Stadt den Spaten geschwungen hat, wusste ich: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nicht für mich als Trainer, aber auch nicht für die Verantwortlichen. Dass die Halle steht, ist aber nur eine Seite der Medaille …

… und die andere?

Wir haben seit den Playoffs nicht mehr in der neuen Halle trainiert. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir nicht nur einmal unmittelbar vor dem Spiel dort üben können, sondern auch mal ein Testspiel dort austragen können. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, aber ich hoffe, dass sich das erste Heimspiel gegen Ludwigsburg, das sicherlich auch viele Fans mitbringt, nicht wie ein Auswärtsspiel anfühlt.

Wie groß ist denn der Spagat für den Realist Ignjatovic, einerseits die Aufstiegs-Euphorie zu wahren, andererseits aber die Erwartungshaltung nicht zu groß werden zu lassen?

Dieser Spagat ist groß, keine Frage. Ich sehe es aber nicht als meine Aufgabe an, den Leuten immer wieder zu erklären, was hier möglich ist und was nicht. Ich habe schon immer gesagt: Lieber ist der Trainer ein bisschen unzufrieden als dass der Verein bankrott ist. Jeder weiß: Basketball ist nicht Teil meines Lebens – Basketball ist mein Leben. Ich werde immer alles geben und das können die Leute auch von der Mannschaft erwarten. Das ist realistisch. Aber ich wage jetzt nicht zu prognostizieren, ob wir einen, zwei, fünf oder zehn Siege haben werden.

Das heißt, nur der Klassenerhalt kann das Ziel heißen?

Ich nehme das Wort "Abstieg" nicht gerne in den Mund und habe es auch der Mannschaft verboten. Aber in der Liga zu bleiben, wäre eine sportliche Sensation. Das würde ich für mich und meine Mannschaft als den größten Erfolg bezeichnen, viel größer noch als der Aufstieg. Entscheidend wird aber etwas ganz anderes sein.

Was genau?

Wenn wir dieses Jahr nutzen, um auf ein höheres Level zu kommen – und damit meine ich nicht nur die Mannschaft, sondern die gesamte Organisation – dann haben wir richtig viel gewonnen. Hand aufs Herz: Der Aufstieg war für uns alle ein bisschen überraschend. Jetzt sollten wir versuchen, im Hintergrund eine stabile Basis für die Zukunft entstehen lassen. Ich erinnere mich noch gut an meine Ankunft hier. Das waren wir wirklich eine graue Maus in der 2. Liga. Ich bin unheimlich stolz auf unsere Entwicklung.

Und auch ein bisschen auf das, was Sie selbst erreicht haben?

Ich setze mir im Leben immer realistische Ziele. Geschenkt wurde mir nichts. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aus ganz einfachen Verhältnissen. Neulich kam ich nach einer knappen Testspielniederlage nach Hause und war richtig gefrustet. Da hat mich meine Frau gefragt: Weißt du eigentlich, was wir erreicht haben in 30 Jahren? Wir sind 1992 aus Serbien mit einer Tasche vor dem Krieg geflohen. Natürlich bin ich sehr stolz – und auch dankbar. Eine Antwort werde ich bis zu meinem Lebensende aber hoffentlich noch finden ...

Auf welche Frage?

Die Prioritäten verschieben sich im Leben, aber eine Sache hat sich bei mir nie geändert: diese Besessenheit vom Basketball. Ich habe immer gedacht, dass das ein bisschen nachlässt, wenn ich älter werde. Weit gefehlt. Ich lese viel und suche eine Erklärung, wann ein Mensch anfängt, von etwas besessen zu sein. Ich bin ein ganz schlechter Verlierer, egal was ich mache. Aber warum eigentlich? Mein Name Branislav bedeutet auf Deutsch eigentlich "verteidige die Ehre!" Vielleicht liegt es daran. Wie gesagt, ich werde hoffentlich eine Antwort finden.