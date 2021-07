Heidelberg. (job) Nach über 38 Jahren Erstliga-Abstinenz starten Heidelbergs beste Basketballer am 10. August in die Vorbereitung für die Bundesliga-Saison. In den gut anderthalb Monaten steht den MLP Academics ein straffes Programm bevor.

Das erste Testspiel findet am 21. August gegen Bayreuth in Oberfranken statt. Weiter geht es mit den Heimspielen gegen das Team Ehingen Urspring (25. August) und die Panthers aus Schwenningen (29. August).

Ob Zuschauer zu diesen Partien zugelassen sein werden, ist bislang offen.

Anschließend folgen die Auswärtsspiele am 1. September bei den Skyliners Frankfurt, am 4. September bei SIG Straßburg und am 9. September bei den Gießen 46ers.

Nach den beiden abschließenden Tests beim niederländischen Vizemeister Den Bosch (14. September) und dem belgischen Halbfinalisten Limburg United (15. September) sollten die Heidelberger für die neue Saison gewappnet sein.

Zum Bundesligastart sind die Korbjäger vom Neckar am 25. September beim Mitteldeutschen BC gefordert. Danach empfangen sie die Riesen Ludwigsburg, ehe es nach Gießen geht.