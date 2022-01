Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass dies ein Spiel wie jedes andere ist", sagt Branislav Ignjatovic. Und der Coach der MLP Academics Heidelberg ist bekanntlich eine ehrliche Haut. Darum macht "Frenki" am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit der RNZ aus seiner Bewunderung für den kommenden Gegner auch keinen Hehl. "Bayern München ist der Verein in Deutschland, eigentlich in jeder Sportart", sagt der 55-Jährige.

Die Münchner geben ihre Visitenkarte am Sonntag um 18 Uhr (Magenta Sport) erstmals überhaupt im SNP Dome an der Speyerer Straße ab. "Das wäre ein Basketball-Fest geworden", sagt Ignjatovic. In seiner Stimme schwingt ein bisschen Wehmut mit. Denn pandemiebedingt sind abermals nur 500 Zuschauer zugelassen. Wie schon im Dezember gegen Alba Berlin hätte der Bundesliga-Aufsteiger gegen die Bayern gewiss "Volles Haus" vermelden dürfen.

Aber es hilft ja nichts. Denen, die kommen dürfen, wollen die Academics dennoch einen möglichst harten Fight anbieten. Das Erfolgsrezept? "Über dem eigenen Limit spielen, hoffen, dass der Gegner nicht seinen besten Tag erwischt – und dann vielleicht im vierten Viertel, wenn auch der Kopf eine Rolle spielt, eine sich bietende Chance nutzen", so Ignjatovic.

Der Serbe ist kein Träumer. Er sagt: "Unsere Leistung entscheidet nicht über den Sieg. Diesen Anspruch kann in Deutschland kein Team gegen München haben." Zwar konnten die Albatrosse aus der Hauptstadt den Münchnern in den vergangenen beiden Spielzeiten den Titel abluchsen. "Aber in dieser Saison wäre es ein großes, großes Wunder, wenn die Meisterschaft nicht in den Süden geht", sagt Ignjatovic.

Wie es dennoch gehen kann, den Tabellenführer zu ärgern, hat vor zwei Wochen Chemnitz gezeigt. Mit 65:63 gewannen die Sachsen in fremder Halle. Und der Academics-Coach glaubt, dass dieses Ergebnis beim Team von Andrea Trinchieri noch einmal die Sinne geschärft hat. Danach sei im Starensemble mit Sicherheit "richtig Alarm" gewesen, meint Frenki, der gegen einen erneuten Ausrutscher aber nichts einzuwenden hätte. Zumal seine Schützlinge nach zuletzt zwei Siegen gegen Crailsheim und in Braunschweig wieder Selbstvertrauen tanken konnten. "Die Stimmung ist entsprechend gut", berichtet der Aufstiegstrainer, für den nach wie vor jedes Erstliga-Spiel ein Feiertag ist.

Das Duell am Sonntag umso mehr. "Eigentlich kann man in solch eine Partie ganz gelassen gehen, wenn beim Gegner praktisch jeder Spieler alles kann, ist es für jeden schwer, einen ,Gameplan’ zu machen." Anfang Dezember, als die Academics im Hinspiel auswärts dem Primus lange Paroli bieten konnten, war der Heidelberger Plan zumindest drei Viertel lang aufgegangen.

Ob die damals durch Euro-League-Verpflichtungen auf dem Zahnfleisch gehenden Münchner am Sonntag erneut erst spät aufwachen? Immerhin steht an diesem Freitagabend wieder ein internationaler Vergleich an. Um 20.30 Uhr ist Sprungball im Baskenland, bei Saski Baskonia, ehe es am Samstag nach Heidelberg geht, wo die Münchner am Abend noch eine Trainingseinheit absolvieren.

Nicht mit dabei sein wird erneut der Schriesheimer und ehemalige Academics-Spieler Paul Zipser. Nach seiner heiklen Hirn-OP im Sommer arbeitet der 27-Jährige weiterhin am Comeback und bekommt von seinem Arbeitgeber, der den Vertrag mit dem ehemaligen NBA-Spieler im vergangenen Juli gleich für drei Jahre verlängerte, alle Zeit der Welt.

"Ich hätte mich gefreut, ihn in der Halle begrüßen zu können", sagt Ignjatovic, der Zipser zwar nie trainiert hat, ihm aber Anfang 2019 die Chance gab, sich bei den Academics auf die damals geplante NBA-Rückkehr vorzubereiten. Seither pflegen die beiden ein gutes Verhältnis. Eng befreundet ist Zipser, der die Reise in die Heimat aber wohl nicht antreten wird, seit vielen Jahren auch mit Niklas Würzner. Und auch der muss nach seinem Bänderiss im Sprunggelenk weiterhin zuschauen. Auch deshalb befinden sich die Academics weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für den Spielaufbau, sind bislang aber noch nicht fündig geworden. "Wir wollen nach wie vor noch jemanden dazu holen", sagt Manager Matthias Lautenschläger auf RNZ-Anfrage. Für die Partie gegen München wird die Hauptlast des Ballvortrags aber wieder bei Rob Lowery liegen.

Ob Center Osasu Osaghae sein Comeback feiern kann, ist noch fraglich. Zumindest ist der 23-Jährige nach seinem Fingerbruch seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining.