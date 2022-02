Von Nikolas Beck

Heidelberg/Bayreuth. Die Partie ist noch gar nicht offiziell beendet, da nimmt Branislav Ignjatovic auf der Bank Platz und dreht lethargisch die Wasserflasche auf. Neben ihm vergräbt Rob Lowery sein Gesicht in den Händen. Leon Friederici knabbert gedankenverloren an seinem Handtuch und Max Ugrai starrt einfach nur ins Leere. Es hätte nicht viel mehr benötigt als dieses Bild, um die Geschichte des Gastspiels der MLP Academics bei medi Bayreuth zu erzählen.

Knapp, bitter, enttäuschend. Mal wieder. Mit 79:85 (44:41) verloren die Heidelberger in der "Oberfranken-Hölle" – und konnten ihren Frust hinterher nicht mehr verbergen. "Ich habe keine Ahnung", fand Lowery, mit 17 Punkten bester Academics-Werfer, keine Erklärung und gestand, "ziemlich angepisst" zu sein und eigentlich auch gar keine Lust auf dieses Interview zu haben.

Beim Aufsteiger scheint die Stimmung allmählich zu kippen. Die Pleite in Bayreuth war die vierte hintereinander und die 13. in den vergangenen 15 Spielen. Noch immer können die Academics vom Polster, das sie sich im Herbst mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen zugelegt hatten, zehren. Aber wie lange noch? Als Rang-14. beträgt der Abstand auf einen Abstiegsplatz noch zwei Siege, die Konkurrenten haben aber allesamt weniger Spiele absolviert als die Kurpfälzer. Der Trend ist alarmierend.

Zumal die allermeisten Niederlagen nach dem gleichen Schema ablaufen. Auch am Samstagabend erwischten die Academics einen guten Start. Eigentlich sogar einen fantastischen. Führten früh mit 15:2 und nach dem ersten Viertel mit 29:16. "Das war für unsere Möglichkeiten sensationell", sagt Headcoach Ignjatovic über den Auftakt, der mit Jordan Geist für Shy Ely in der Startformation gelang.

Mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht: Academics-Coach Branislav Ignjatovic. Foto: Kolb

Bei Ely war für Freitag eine Arthroskopie des verletzten Knies geplant. Weil sich der 34-Jährige aber besser fühlte, entschied er sich gegen die Untersuchung, die eine längere Pause nach sich gezogen hätte. In Bayreuth machte sich der US-Amerikaner mit seinen Kollegen warm, ein Einsatz stand aber nie zur Debatte. Auch Albert Kuppe konnte nur zuschauen, weil er sich am Donnerstag im Training am Sprunggelenk verletzt hatte.

So sei klar gewesen, dass man die Leistung der Anfangsminuten nicht würde durchhalten können, relativiert Ignjatovic. Genau dieses Problem zieht sich aber wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Im statistischen Durchschnitt der bisherigen 20 Spiele gewinnen die Academics Viertel eins knapp (+0,3), verlieren Viertel zwei genauso knapp (-0,4) – und ziehen nach der Halbzeitpause stets deutlich den Kürzeren (-5,2).

Diesmal war’s genauso: Noch mit drei Punkten Vorsprung wurden die Seiten gewechselt, im dritten Viertel gingen die Bayern erstmals in Führung und spätestens zwei Minuten vor Schluss war die Partie verloren (74:83).

Bei der Erklärungsfindung tun sich alle Beteiligten schwer. Geht den Heidelbergern am Ende stets die Puste aus? Alleine sechs der insgesamt neun Bayreuther Offensivrebounds ließen sie in den letzten fünf Minuten zu. Gelingt es den Gegnern besser als den Academics, während eines Spiels die nötigen Anpassungen vorzunehmen? Oder gibt der Kader des Erstliga-Neulings, der nach wie vor nach einem weiteren Spielmacher sucht, einfach nicht mehr her?

Fakt ist: Das Spiel der Heidelberger hängt mehr als bei allen anderen Teams von Einzelaktionen ab. Mit 13 Assists im Schnitt sind die Academics ligaweit weit abgeschlagen Letzter. Gegen Bayreuth waren es trotz des starken Beginns am Ende sogar nur zehn Vorlagen. Die Gastgeber kamen auf 22.

Ignjatovic wollte seinen Schützlingen aber keinen Vorwurf machen, war "unterm Strich zufrieden" mit einem Auftritt, der die vorangegangenen "angeblich schlechten Spiele relativiert". Der Serbe ist überzeugt: "Mit solch einer Leistung hast du die Chance, die Klasse zu halten."

Dennoch: Ignjatovic und die Academics müssen dringend Antworten finden. Am besten schon für Mittwoch, wenn um 20.30 Uhr Tabellennachbar Weißenfels im SNP Dome zu Gast ist.

Bayreuth: Anim 22 (4 Dreier), Sajus 19, Allen 14 (4), Wells 12, Doreth 5 (1), Sanders 5 (1), Joesaar 4 (1), Jalalpoor 3 (1), Bruhnke 1, Wohlrath.

Heidelberg: Lowery 17 (5), Geist 15 (3), Chapman 14 (2), Friederici 10 (2), Ugrai 9, Martin 8, Heyden 4, Würzner 2, Osaghae.

Stenogramm: 2:15. (5.), 16:29 (1. Viertel), 23:31 (13.), 38:39 (18.), 41:44 (Halbzeit), 51:54 (26.), 61:59 (3. Viertel), 69:64 (33.), 79:74 (38.), 85:79 (Endstand).