Heidelberg/Limburg. (nb) Unverrichteter Dinge mussten sich die Bundesliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg am Mittwoch-Vormittag auf den Heimweg machen. Das für den Nachmittag angesetzte Testspiel beim belgischen Erstligisten Limburg United wurde abgesagt, weil den Belgiern aufgrund von Verletzungen und Krankheit nur sechs Spieler zur Verfügung gestanden wären.

"Man sollte immer versuchen, das Positive zu sehen", sagte Academics-Coach Branislav Ignjatovic und grübelte, ob die kurzfristige Absage nicht auch für die Heidelberger von Vorteil sei. Schließlich hatten diese erst am Dienstagabend ein intensives Testspiel im niederländischen s’Hertogenbosch in den Knochen. Beim holländischen Rekordmeister Heroes Den Bosch hatten die Academics 79:85 verloren.

Als Ersatz bestreiten die Academics nun am kommenden Sonntag einen letzten Test beim Ligarivalen s.Oliver Würzburg. Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt am 25. September in Weißenfels soll auch das Debüt von Kelvin Martin werden. Der zurückgekehrte US-Amerikaner befindet sich derzeit noch in Quarantäne. Der am Sprunggelenk verletzte Center Osasu Osaghae wird den Saisonauftakt voraussichtlich verpassen, weswegen Manager Matthias Lautenschläger angekündigt hat, zumindest einen temporären Ersatzmann verpflichten zu wollen.