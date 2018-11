Von Nikolas Beck

Heidelberg. Claus-Peter Bach hat einen Papagei. Der hat zwar keinen Namen - aber dafür einen frechen Schnabel. Seit 2013 sei das Federvieh zu vielen Groß- und Kleinereignissen des nationalen und internationalen Sports geflattert, berichtet Bach im Vorwort seines neuen Buchs "Zwischenrufe eines Papageis". Und was das Tier mit dem blau-gelb-grünen Federkleid, das der deutsch-mexikanische Popart-Künstler Chido im Buch illustriert hat, bei seinen Ausflügen so alles beobachtet hat, hat der 61-jährige Sportjournalist und langjährige RNZ-Redakteur seither in seine Feuilletons, Glossen und Kommentare in dieser Zeitung einfließen lassen.

Fünf Dutzend Berichte der Rubriken "Einwurf", "Links Außen", "Ferngesehen" und "Aufgespießt" finden sich auf 144 Seiten, unterteilt in vier Themenblöcke: Der Sport - die schönste Nebensache; Fußball - eine runde Sache; Die Olympischen Spiele sowie Nationale und internationale Sportpolitik. Egal, ob unter den Überschriften "Netzstopps mit der Teflonpfanne", "Glauben Sie auch an den Osterhasen?", "Putins Hacker in der Bundesliga" oder "Wie der Sport zugrunde geht" - die tierischen Zwischenrufe sind genauso wenig politisch korrekt wie Bachs gleichermaßen kritische und unterhaltsame Auffassungen und Feststellungen. Und für besonders geistreiche Bemerkungen gibt’s schon mal ein Haferflöckchen für den vorlauten Papagei, verrät der Autor.

Info: Das im Eigenverlag erschienene Buch ist in allen Geschäftsstellen der RNZ zum Preis von 17,90 Euro erhältlich. ISBN: 978-3-00-061132-2.