Von Eric Schmidt

Östringen-Eichelberg. Der Bruder? Hat den portugiesischen Pass. Die Schwester? Den deutschen Ausweis. Marco Peixoto selbst ist portugiesischer Staatsbürger, seine Frau Deutsche. Wenn Deutschland gegen Portugal spielt, ist das immer eine interessante innerfamiliäre Angelegenheit – so wie heute Abend, wenn es bei der Fußball-Europameisterschaft zum nächsten großen Aufeinandertreffen kommt. "Keine Angst: Bei uns ist das alles sehr entspannt", sagt Peixoto. Der 38-Jährige ist Trainer des SV Eichelberg und beileibe nicht der einzige Portugiese beim B-Ligisten aus dem Kraichgau.

Herr Peixoto, für wen sind Sie heute Abend?

Ganz klar für Portugal.

Oh! Was sagt denn Ihr Verein, der SV Eichelberg, dazu?

Sie wissen es ja vielleicht: Eichelberg hat eine besondere Historie mit Portugiesen. So wie vor 50 Jahren mein Vater hierher gekommen ist, um zu arbeiten, haben es viele andere auch getan. Wir haben einige portugiesische Spieler bei uns im Verein. Insofern gibt es zwei Lager. Die einen sagen: "Super gut, dass du für Portugal bist!" Die anderen sagen: "Haben wir den Kerle immer noch nicht integriert?" (lacht). Wir sind da sehr offen und nehmen das Ganze immer wieder zum Anlass, um zu frotzeln.

Gibt es heute eine Mixed-Zone im Clubhaus, wo Portugiesen und Deutsche das Spiel gemeinsam anschauen?

Ich schaue mir das Spiel privat an, mit Freunden. Die beiden Freunde haben zu Hause dieselbe Konstellation wie ich. Die Männer sind Portugiesen, die Frauen sind deutsch. Und die Kinder sind immer noch im Unklaren und wissen nicht so richtig: Für wen soll ich denn sein? Aber wir sind bei dem Thema sehr entspannt, da gibt es keine Rivalität. Wir sind sehr aufgeräumt. Wir fühlen uns total wohl in Deutschland, wollen aber auch nicht unsere Wurzeln verleugnen.

So kann im Hause Peixoto nach dem Abpfiff des Spiels Deutschland - Portugal immer jemand jubeln.

So isses. Und insgeheim weiß meine Frau, dass Deutschland immer gewinnt.

Deutschland, so scheint es, muss sich eher warm anziehen dieses Mal. Es könnte ein schweres Spiel werden …

Ich denke auch, dass es ein schweres Spiel wird. Ich denke aber tatsächlich, dass von der Ausgangssituation und von den Rahmenbedingungen Deutschland gewinnen wird.

Wirklich? Portugal macht doch einen viel stärkeren Eindruck als beim EM-Triumph vor fünf Jahren.

Bei den Einzelspielern bin ich sofort dabei. Das sage ich auch immer zu meiner Frau, die die portugiesischen Spieler durch mein Gerede schon alle besser kennt als die deutschen. Portugal hat eine extrem hohe Qualität, das hat auch das Spiel gegen Ungarn gezeigt, in dem die drei Einwechslungen extrem gut waren. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist aber, dass Deutschland in der taktischen und physischen Einstellung besser vorbereitet war als Portugal. Wir sind da nicht so robust. Für Deutschland geht es jetzt um alles – wenn sie verlieren, sind sie raus. Und sie werden die Schwächen, die wir haben, vor allem in der Innenverteidigung, ausnutzen.

Portugal muss nur so spielen wie Frankreich – etwas abwarten, defensiv gut stehen und dann zuschlagen.

So würde ich es erwarten. Da haben wir auch unsere Stärken. Ich hoffe nur, dass wir hinten auf den Außenpositionen Stabilität haben. Wir haben nun mal nicht das Zentrum, wie es Frankreich hat – mit Kanté und Pogba. Mit William Carvalho und Danilo Pereira haben wir zwei Spieler, die zu behäbig und sich auch zu ähnlich sind. Es kann sein, dass unser Trainer Renato Sanches bringt, um ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen.

Kann es sein, dass Deutschland ein Angstgegner ist für Portugal?

Da ist schon was dran. Mit Frankreich tun wir uns einfacher als mit Deutschland. Und Deutschland spielt heute wieder daheim, das darf man nicht vergessen.

Wer soll denn die Tore bei den Deutschen schießen?

Der Müller schießt gerne Tore gegen Portugal. Der stolpert gerne in unser Tor. Deutschland hat eine hohe Qualität. Ich denke, dass Jogi Löw umstellen wird und mehr unterschiedliche Typen für das Zentrum sucht.

Portugal hat, ohne zu glänzen, 3:0 gegen Ungarn gewonnen. Das muss man auch erst einmal schaffen.

Das hat sich tatsächlich verändert gegenüber den letzten Jahren. In der Vorbereitung gegen Spanien haben wir verdammt schlecht gespielt – aber es ging 0:0 aus. Früher hätten wir so ein Spiel verloren. Gegen Ungarn wäre es dasselbe gewesen, früher hätte es ein Unentschieden gegeben. Die Mannschaft ist eiskalt und auf einem anderen Niveau, Spitzenklasse mittlerweile. Für mich ist es klar: Von den Einzelspielern her sind wir besser als Deutschland.

Cristiano Ronaldo ist ein Phänomen. Ein unglaublicher starker Fußballer. Viele Deutsche empfinden ihn allerdings als sehr arrogant und überheblich. Wie nehmen Sie ihn wahr?

Gute Frage. Ich bin kein Psychologe, aber bei ihm sind bis heute einige infantile Verhaltensweisen sichtbar – das ist einfach so. Ronaldo braucht dieses Sich-in-Szene-Setzen, diese Aufmerksamkeit, er steht gerne im Mittelpunkt. Mich persönlich stört es überhaupt nicht, wenn jemand auf dicke Hose macht, solange er die Performance bringt und die Tore schießt, die wir brauchen. Ich höre es ja oft: Ja, die Arroganz stört. Aber man hört im zweiten Satz dann immer auch: Er hat’s halt drauf. Er gibt alles. Mein Sohnemann war beim KSC und spielt jetzt in Walldorf – die Jungs sind wirklich nicht alle Ronaldo-Fans Aber seine Disziplin und sein Einsatz haben schon Vorbildfunktion, das wird wert geschätzt.

Trinken Sie noch Coca-Cola?

Hab‘ ich vorher nicht. Und werd’ ich auch in Zukunft nicht. (lacht)

Wie fanden Sie die Aktion Ronaldos, bei der Pressekonferenz einfach mal die Colaflaschen beiseite zu schieben?

Er ist halt schmerzfrei, der Typ. Er ist mit sich im Reinen, und es ist ihm relativ wurscht, was andere von ihm halten. Er sagt das, was er denkt – und dazu steht er. Er weiß, dass Coca-Cola nicht gesund ist, also sagt er es. Indirekt ist es natürlich auch eine Spitze gegen Lionel Messi, der für Chips und Pepsi Werbung macht. Ich fand’s jedenfalls interessant: Die Kids haben das ja mitgekriegt und wissen jetzt: Wasser trinken ist besser als Cola.

Wie geht es aus heute Abend?

Na ja! Ich sage mal, was mein Herz sich wünscht – und lass die Ratio weg: Es wird ein 2:3 geben – Deutschland 2, Portugal 3.