Schauspieler Samuel Koch wird am 23. November die Rolle des Laudators übernehmen. Fotos: pix

Mannheim. (jog) Die sechste Auflage des SportAward Rhein-Neckar wird am 23. November im Mozartsaal des Rosengarten Mannheim über die Bühne gehen. Als namhafter Laudator konnte Schauspieler und Tetraplegiker Samuel Koch (32) gewonnen werden. Der regionale "Sport-Oscar" wird seit 2010 alle zwei Jahre verliehen. In den Jahren 2010, 2012 und 2014 bildete der Königssaal des Heidelberger Schlosses den Rahmen, 2016 und 2018 zogen die Organisatoren in die größere Stadthalle von Heidelberg um.

Nun also der Vorstoß in eine neue Dimension. Der Mozartsaal hat eine Kapazität für bis zu 2400 Personen. Stars, Sternchen und Ehrenämtler sollen sich bei dieser Gala tummeln. Ticketpreise gibt es in den Kategorien von 69, 79 und 89 Euro. Bis 31. März 2020 wurde ein Frühbucher-Rabatt kreiert, mit einem Nachlass von zehn Euro pro Karte. Mehr Informationen über den Montagabend Ende November (Einlass ab 17.30 Uhr) und das abwechslungsreiche Programm sind unter www.sportawardrheinneckar.de zu erhalten.