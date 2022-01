Mannheim. (RK/ber) Aus der Metropolregion Rhein-Neckar sind sechs Eishockeyspieler der Adler Mannheim die einzigen Vertreter bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking. Die RNZ hörte sich vor der Abreise der Nationalmannschaft um, ehe es im Anschluss an ein zweitägiges Trainingscamp in Mannheim am Mittwoch von Frankfurt aus nach Fernost geht.

> Felix Brückmann, (Adler-Torhüter): "Olympische Spiele sind das Highlight in der Karriere jedes Sportlers. Auch wenn es diesmal nicht so unbeschwert wie sonst sein wird und wir die Bewegungsfreiheit im Olympischen Dorf noch nicht exakt kennen, bin ich sicher, dass es ein Riesen-Event wird und sich die Gastgeber gut präsentieren werden. Was die Null-Covid-Strategie betrifft, mache ich mir noch keine Gedanken und hoffe einfach, dass wir gesund bleiben und keine Quarantäne durchmachen müssen. Wir haben zum Verhalten vor Ort einen Leitfaden vom DOSB erhalten. Die Frage nach den politischen Bedingungen in China ist schwer zu beantworten, dafür bin ich zu weit weg und vor allem Sportler und kein Experte. Auch wenn mir Themen wie Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Uiguren natürlich bekannt sind. Die Spiele nach China zu vergeben, war nicht die Entscheidung der Sportler, sondern der Funktionäre. Deshalb sollte man zuallererst sie mit den Problemen des Landes konfrontieren."

Markus Eisenschmid. Foto: AS Sportfoto/ Binder

> Korbinian Holzer, (Adler-Verteidiger): "Olympia ist einfach unfassbar groß. Es nehmen so viele Nationen teil, alle Wintersportarten sind vertreten. Auch wenn es dieses Jahr sicher etwas anders sein wird, entsteht durch das Olympische Dorf quasi eine eigene kleine Welt. Alles steht im Zeichen des Sports, es ist ein einzigartiges Erlebnis. Da wollte ich nach 2010 in Vancouver unbedingt noch einmal dabei sein."

> Markus Eisenschmid, (Adler-Stürmer): Der gebürtige Allgäuer kann sich nicht mit den Bedingungen rund um Olympia in Peking arrangieren und hat Bundestrainer Toni Söderholm abgesagt. Der Stürmer, seit 2018 einer der besten Torschützen der Adler, deutete seine Bedenken nach einem Sportschau-Beitrag über den Aufenthalt der Rodler in China bereits im Dezember an. Jetzt konkretisierte der 27-Jährige seine Haltung gegenüber der Allgäuer Zeitung: "Ich habe die Entscheidung aus persönlichen Gründen schon vor drei Wochen getroffen, nach längerem Überlegen.". Es soll allerdings keinen Zusammenhang mit dem zweiten Corona-Ausbruch bei den Adlern vor wenigen Tagen geben.

Daniel Strigl. Foto: vaf

> Jan Axel Alavaara, (Adler-Sportmanager): "Eine sportliche Einschätzung fällt schwer, aber die deutsche Mannschaft ist eingespielt. Wenn die Torhüter ihre Form der letzten WM-Turniere bestätigen, hat die Mannschaft gegen jeden eine Chance. Kanada und die USA treten ohne die NHL-Profis an, deshalb ist es schwer, ihre Stärke zu beurteilen. Und Russland verfügt immer über gute Individualisten, aber sie funktionieren oft nicht so gut als Mannschaft. Was die Bedingungen in Peking angeht, sind das natürlich keine normalen Spiele. Es wäre für den Sport aber eine Katastrophe, die Olympischen Spiele abzusagen."

> Daniel Strigel, (Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar): "Das werden sicherlich in sportlicher, ökologischer, politischer und menschlicher Hinsicht Spiele ohne jede Vorbildwirkung. Ich hoffe für die Athleten, dass sie dennoch ihren Traum von Olympia erleben und ein bisschen Völkerverständigung stattfinden kann. Und ich hoffe, dass dies die letzten Spiele dieser Art sein werden. Mit Eiskunstlaufen, Buckelpiste und warum nicht auch mal anderen Eissportarten wäre das Winterteam der Region kompletter, aber umso mehr freue ich mich für die Eishockeyspieler und wünsche ihnen Gesundheit und viel Erfolg. " Fotos: vaf