Von Daniel Hund und Ronny Ding

Mannheim. Ist der SV Waldhof am Ball, sind sie am Mikrofon. Dino De Lutiis (33), Markus Christen (38) und Oliver Majewski (28) haben beim Waldhof-Radio bzw. Livestream das Kommando. Die RNZ hat sich mit Markus und Dino, die hauptberuflich als Depotleiter und Lehrer arbeiten, unterhalten. Eigentlich sollte es ein eher kürzeres Interview geben, aber unter 90 Minuten reden beide nie.

Wann hat eure Begeisterung für den Waldhof begonnen?

Dino: 2003. Damals bin ich von München nach Mannheim gezogen. Mein Stiefvater hat mich auf das Zweitliga-Spiel gegen Freiburg mitgenommen, das wir 0:3 verloren haben. Ich war 13 Jahre alt und bin eigentlich mit meinen Schulfreunden eher zu den Adlern in den Friedrichspark gegangen. Aber beim Waldhof bin ich sofort hängen geblieben. Wir saßen auf der Süd und der Verein war schon so langsam am Untergehen. Es war eigentlich tote Hose im Stadion. Bei den Adlern war dagegen viel los, aber ich fand den Waldhof geiler. Dieses Wunder Waldhof hat für mich immer gepasst. Ich kenne viele Leute, die sind einmal zu einem Oberliga-Spiel gekommen und waren sofort infiziert.

Markus: Mein erstes Spiel war am 4. Oktober 1992 gegen den FC Homburg. Damals habe ich in der Jugend für die TSG Rheinau gespielt und da haben immer verschiedene Steppkes das Eröffnungsspiel gemacht. Ab 2006/2007 war ich dann eigentlich bei jedem Spiel. Dino habe ich zu dieser Zeit kennengelernt. Wir standen immer auf der Otto-Siffling-Tribüne.

Wann ging es mit dem Waldhof-Radio bzw. Livestream los?

Dino: Ich bin seit 2007 Ehrenamtlicher beim SVW. Rund sechs Jahre saß ich an der Kasse. Unter anderem auch beim Hundert-Jahre-Spiel gegen den VfR Mannheim. Ich habe auch gegrillt (lacht). 2010 wurde dann der Waldhof-Liveticker gegründet, für den habe ich geschrieben. Ab 2013 sind wir auch mit Bild gestartet und haben den Livestream gegründet.

Markus: Ich kam beim Baunatal-Spiel am 26. November dazu. Zunächst als Kameramann. Dino hatte mich gefragt, weil er Hilfe brauchte. Er hat mich direkt vor der Ost-Tribüne angesprochen.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass der SVW ohne Dino bis heute kein Internet im Carl-Benz-Stadion hätte.

Dino: Das ist wirklich nicht ganz falsch (lacht). Es war der Horror. Wir hatten im CBS eine ISDN-Leitung mit 128k und über die lief das Radio. Der Anschluss war noch aus Zweitliga-Zeiten und für einen Livestream völlig ungeeignet. Ich habe das dann ausgebaut und mir eine Haushaltsleitung anschließen lassen. Wir haben dann tatsächlich drei Jahre die Internetleitung gezahlt, sie lief auf meinen Namen (lacht).

Was waren die lustigsten Momente, die ihr als Waldhof-Reporter erlebt habt?

Markus: Da fällt mir sofort das La-Cucaracha-Tor von Marc Gallego gegen Ulm ein. Auf der Hinfahrt haben wir Späße gemacht und gesagt, wenn er trifft, führen wir diesen La-Cucaracha-Jubel auf. Und dann trifft der tatsächlich. Ein ganz bekannter Satz nach dem Sieg in Offenbach von Dino war auch: ’Und das ist verdient, weil es der SV Waldhof Mannheim ist’. Der wird immer mal wieder zitiert. Oder ein Auswärtsspiel in Neckarelz 2016, als Hanno Balitsch in der 96. Minute den Siegtreffer gemacht hat. Da bin ich komplett ausgerastet wie von einem anderen Stern. Das ging richtig viral und wir kamen in der ARD-Sportschau. Es hieß, dass man bei diesem Kommentator denken könnte, Mannheim liegt in Brasilien (lacht).

Und der schlimmste Moment?

Dino: Ganz klar der verpasste Aufstieg in der Relegation gegen Meppen. Das war für mich viel schlimmer als die Knallerei gegen Uerdingen. Denn gegen Meppen hatte es der SVW selbst in der Hand. Ich erinnere mich noch an die Heimfahrt. Die war hart.

Der SVW genießt nicht überall den besten Ruf. Bekommt ihr das zu spüren?

Markus: Nein, nur ein Beispiel: Der Verband hat uns persönlich angefragt, ob wir das damalige badische Pokalfinale gegen den Karlsruher SC nicht übertragen möchten, weil wir so seriös und objektiv wären. Sie haben um uns geworben.

Was macht die Faszination Waldhof für euch aus?

Dino: Der Verein ist super krass geerdet. Das Publikum ist teilweise zahnlos und auch ein bisschen asozial, aber das ist ja auch das Schöne. Man darf uns nicht unterschätzen. Im Waldhof steckt ein Riesen-Potenzial. Positiv wie negativ. Mich macht es stolz, dass der Waldhof ein alteingesessener Verein ist und dass trotzdem immer wieder neue Fans dazu kommen. Auch die Spieler ziehen mit. Es ist einfach geil.

Markus: Es ist für mich eine Fanszene, die den Fußball und die Liebe zu ihm versteht. Wir sind auswärts mit ein paar hundert Mann durch die Oberliga und die Regionalliga gereist. Wir sind da nicht hin, um ein Super-Spiel zu sehen, diesen Anspruch kann man in der Oberliga nicht haben. Das widerspricht sich. Wir singen und feiern zusammen. Der Waldhof ist eine Familie, die den Verein repräsentiert, Spaß hat. Und das sind Dinge, die im modernen Fußball viele nicht mehr verstehen.

Markus, kürzlich in Duisburg hast du dir vor dem Abendspiel noch eine Massage gegönnt. Kannst du das bei Geschäftsführer Markus Kompp auf die Spesen-Rechnung setzen?

Markus: (lacht) Da hat es einfach gepasst. Mein Körper wird auch älter und dort hatte ich so viel Zeit, dass ich die genutzt habe. Gegen Havelse in Hannover war ich wieder bei der Massage. Ich denke, dass ich das mal bei Markus Kompp thematisieren sollte. Zwecks Kostenübernahme!

Beide Spiele hat der Waldhof gewonnen. Vor dem 0:3 in Magdeburg gab’s dann wohl keine Massage. Finde den Fehler.

Markus: Ja, das ist leider richtig.

Was war denn euer Zuschauer-Topwert bei den Spielen, die im Livestream übertragen wurden?

Markus: Beim Testspiel gegen Dortmund hatten waren über 10.000 dabei. Obwohl wir es vorher nicht angekündigt hatten.

Dino: Sehr viele waren es auch in der Aufstiegssaison in Offenbach. Da waren über 7000 dabei. Momentan sind es nicht mehr so viele. Weil viele Leute das günstige Angebot von Magenta nutzen. Würde der Waldhof in die Zweite Liga aufsteigen, wären es aber schnell wieder um die 2000 Zuschauer. Wir waren in diesem Jahr bei jedem Spiel dabei.

Ihr seid beide berufstätig. Beides zu kombinieren ist sicher nicht einfach…

Dino: Bei mir sind es durchschnittlich acht Stunden wöchentlich, die ich für den Waldhof im Einsatz bin.

Markus: Es sind ja alles unsere Ideen und es macht uns auch Spaß.

Steigt der Waldhof auf?

Dino: Der Markus-Spruch ist: Wenn kein anderer will, dann ja. Aber ich sehe es ähnlich. Und so leid es mir tut, unser Hauptkonkurrent ist Kaiserslautern. Die spielen aggressiv und sehr körperlich. Uns fehlt etwas die Konstanz. Man muss auch schauen, wen wir in der Winterpause noch verpflichten.

Markus: Falls Magdeburg in den ersten Spielen nach der Winterpause nicht einbricht, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Sie haben mich sehr beeindruckt. Braunschweig muss man abwarten. Bei uns wird der Januar entscheidend sein. Wenn wir da noch oben dabei sind, wird es schwer, uns loszuwerden.

Wie war euer Verhältnis zu den Trainern bei den Interviews in den letzten Jahren?

Markus: Kenan Kocak war das absolute Highlight. Du wusstest nie, was dich erwartet. Manchmal hat er das ganze Interview geführt und manchmal hat er einfach auf alles nur mit Ja geantwortet. Ich habe einen tollen Kontakt zu ihm. Es ist ein Super-Typ. Patrick Glöckner ist auch ein ganz freundlicher Mensch. Man spürt, dass er uns wertschätzt. Für ihn sind wir nicht nur ein Radio. Hut ab vor Patrick!

Der schlimmste Versprecher?

Dino: Das war ein Interview mit Ex-Spieler Philipp Förster, der jetzt beim VfB Stuttgart spielt. Das war nach einem Spiel, in dem er gute und schlechte Momente hatte. Da habe ich ihm zu einem guten Spiel gratuliert. Als er dann angefangen hat, sich selbst zu loben, habe ich angemerkt, dass es in der Arbeit nach hinten aber nicht ganz perfekt war. Da ist er richtig sauer geworden und hat mich gefragt, ob ich ein anderes Spiel als er gesehen hätte, da habe ich dann gesagt: ’Ja, wahrscheinlich’! Danach ist er komplett ausgeflippt.

War das in seiner letzten Saison für den SVW?

Dino: Ja (lacht). Als er dann gewechselt ist, hat Markus den Running Gag gebracht, dass er wegen mir gewechselt ist. Wir verstehen uns mittlerweile wieder sehr gut. Doch da ist schon was hängen geblieben: Wenn Spieler eher schlecht sind, sagt Markus jetzt immer: ‚Komm, mach mit dem mal ein Interview, dann geht er‘ (lacht).

Wie geht es mit euch weiter, werdet ihr weiter für den Waldhof am Ball bleiben?

Dino: Ja, wir haben da etwas angefangen, das uns mittlerweile auch viele nachmachen. In der Regionalliga Südwest haben wir Pionierarbeit geleistet. Auch andere Vereine wie die Offenbacher, zu deren Livestream-Jungs wir einen tollen Draht haben. Durch unsere Arbeit sind wir auch immer mitgewachsen, objektiver geworden. Ich bin auf die Zukunft gespannt. Markus hält sowieso nichts auf (lacht).