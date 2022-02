Von Ronny Ding

Mannheim. Ein gewisses Knistern und Kribbeln liegt schon seit Tagen über der Stadt und für die Fans ist es das Spiel der Spiele. Wenn der SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion am Sonntag um 14 Uhr auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, dann geht es nicht nur um drei Punkte, sondern für die Einheimischen auch darum, dem Erzrivalen aus der Pfalz eins auszuwischen. Rechtzeitig zu diesem Südwestknaller dürfen auch wieder mehr Zuschauer ins Stadion. Über 16.000 Karten waren bis zum Freitagvormittag schon verkauft, der SVW rechnet aber damit, dass auch die übrigen 3.000 Tickets bis zum Spielbeginn noch an den Fan gebracht werden.

"Es ist das richtige Spiel zum richtige Zeitpunkt, weil es mal wieder ein Highlight ist vor großer Kulisse", funkelten bei Waldhofs Coach Patrick Glöckner bereits die Augen, als er sich am Freitagmittag auf der Spieltagspressekonferenz der großen Schar an Pressevertretern stellte. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Und in dieser zu erwartenden hitzigen Atmosphäre heißt es cool zu bleiben für die Buwe. "Es geht darum, dass jeder einzelne Spieler von uns über sich hinauswächst. Wir müssen die Mentalität auf den Platz bringen, um die Zuschauer mitzunehmen und dass wir zu einer großen Einheit werden", fordert der Waldhof-Coach. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die großen Auftritte in der Vorrunde gegen den 1. FC Saarbrücken und die beiden DFB-Pokalspiele gegen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. An die Leistungen in diesen drei Partien gelte es am Sonntag anzuknüpfen. "Jeder von unseren Spielern weiß, was auf ihn zukommt. Wir müssen ganz auf uns konzentriert sein und dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es wird sicher ein kampfbetontes Spiel, man darf sich nicht leiten lassen. Wenn es Phasen gibt, in denen der Gegner stärker ist, dann müssen wir die überstehen und entsprechend dagegenhalten", fordert Glöckner, der wieder auf Innenverteidiger Jesper Verlaat zurückgreifen kann.

Gut dagegengehalten haben die Waldhöfer schon beim torlosen Remis im Hinspiel, verpassten aber trotz der Platzverweise für zwei FCK-Akteure den Sieg. "Ich denke, wir sind gereift an dieser Situation", erinnerte Glöckner jedoch an die ansonsten erfolgreiche Vorrunde. Nach der Winterpause stotterte der Motor jedoch. Ganz extrem war das Spiel der Vorwoche bei Türkgücü München, als man trotz mehr als einem Dutzend klarer Torchancen keine drei Punkte einfahren konnte. Im Training konnten die Angreifer aber mit vielen Toren Selbstvertrauen für den Sonntag aufbauen, wie Glöckner beobachtete. Zudem bekamen er und seine Mannschaft von den eigenen Fans auch noch einen kleinen Imagefilm als Motivation überreicht, in dem genau diese Rivalitäten und Derbystimmungen bei Duellen des SV Waldhof gegen Kaiserslautern gezeigt werden.

Das Formbarometer sieht die Pfälzer als leichten Favoriten, doch dies zählt bei einem Derby nicht, wie Waldhofs Mittelfeldmann Marco Höger im Vorfeld des Spiels mehrfach betonte. Der FCK, der von 1.900 eigenen Anhängern unterstützt werden wird, hat seit dem siebten Spieltag auswärts nicht mehr verloren. Was die Waldhof-Anhänger aber noch mehr ärgert, ist die sportliche Entwicklung der Pfälzer nach dem Hinspiel. Danach lief es rund bei den Lauterern. Zuletzt trotzten sie dem souveränen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg beim 2:2 einen Punkt ab. Es war das 11. ungeschlagene Ligaspiel von Kaiserslautern in Folge.

Der letzte Derbysieg der Blauschwarzen über die roten Teufel liegt schon über 25 Jahre zurück. Eigentlich keine guten Aussichten für die Buwe, doch halten wir es da mal mit Waldhofs ehemalige Stürmer Nicolas Hebisch, der einst sagte: "Je länger eine Serie dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie endet."