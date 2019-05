Von Roland Kern

Mannheim. Normalerweise trägt Anica Fröhling beim Mannheimer Maimarkt-Turnier modische Kostüme, denn sie gehört seit Jahren zur Gruppe der sehr ansehnlichen jungen Damen, die als Hostessen die Sponsoren und den Mannheimer Reiterpräsidenten Peter Hofmann zu den Siegerehrungen begleiten. Nicht viele Maimarkt-Besucher wissen, dass dies eine eher ungewohnte Uniform ist, so gut sie ihr auch steht. Denn meistens trägt Anica Fröhling Reithosen und Stiefel. Ihr Hauptberuf ist nicht das Modeln, sondern die Ausbildung und das Training von Pferden und Reitern. Sie ist Reitlehrerin, genauer gesagt: Sogar geprüfte Pferdewirtschaftsmeisterin.

Und in diesem Metier konnte sich die 38-jährige gebürtige Heidelbergerin am Freitag zum Auftakt des Maimarkt-Turniers auch von ihrer besten Seite zeigen. Im Sattel ihres elfjährigen und selbst ausgebildeten Oldenburger Wallachs Feeling siegte sie als Lokalmatadorin auf dem Maimarkt in der Dressurprüfung St. Georg der Almased-Tour, das ist eine internationale Prüfung auf S-Niveau.

Es war der erste S-Sieg der Berufsreiterin, die als Betriebsleiterin und Chefreitlehrerin beim Mannheimer Reiterverein angestellt ist. So gerührt hat man ihren Chef Peter Hofmann schon lange nicht mehr beim Händeschütteln bei einer Siegerehrung gesehen. Alle drei Richter in der Jury sahen das Paar auf Rang eins, mit 70,5 Prozent der möglichen Punkte fiel der Sieg für Anica Fröhling überlegen aus.

Es war sogar ein doppelter Triumph: Denn kurz zuvor hatte die junge Mannheimer Springreiterin Lisa-Marie Winkenbach im Sattel ihres Wallachs Stakato Sunrise ein 1,40-m-S-Springen gewonnen. Die U21-Landeskaderreiterin hat bei Anica Fröhling das Reiten gelernt und trainiert dort seit Jahren. Es war ihr zweiter S-Sieg innerhalb einer Woche. Mittlerweile ist sie in doppelter Obhut bei Anica Fröhling und deren Vater Claus Homeyer-Fröhling, der ebenfalls Profi-Reitlehrer ist - ein Topteam des Mannheimer Reitervereins.

Anica Fröhling ist in Heidelberg geboren und im Handschuhsheimer Mühltal aufgewachsen. Schon als Jugendliche ritt sie erfolgreich Turniere, entschied sich aber relativ spät dazu, denselben Beruf zu ergreifen wie ihr Vater Claus, der wiederum bereits in die Fußstapfen seines Vaters Willy getreten war. Der Kreis schloss sich, als die junge Frau nach einer Ausbildung beim Mosbacher Reitmeister Karl-Heinz Streng von Peter Hofmann nach Mannheim geholt wurde; dort war schon Opa Willy in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts Reitlehrer. Der erste S-Sieg dürfte ein Durchbruch nach weiter oben gewesen sein.

Morgens vor dem St. Georg hatten die Dressurfans im großen MVV-Stadion einen Zweikampf der beiden Dressur-Olympiasiegerinnen Isabell Werth und Dorothee Schneider gesehen und einen bestens aufgelegten "Johnny". Denn auch mit 17 Jahren ist Isabell Werths liebster Sparringspartner, Don Johnson FRH, noch elastisch genug, um die jungen Stallkollegen auf die Plätze zu verweisen. Mit 74,8 Prozent sicherte sich die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt mit ihrem "Johnny" den ersten Grand Prix.

Mit dem neunjährigen Brandenburger Hengst DSP Quantaz wurde sie selbst Zweite. Auf Rang drei folgte Isabell Werths Olympia-Teamkollegin Dorothee Schneider im Sattel der elfjährigen eleganten DSP-Stute Pathétique, von der ihre Reiterin sagt, das Reiten auf ihrem Rücken "zaubert einem ein Grinsen ins Gesicht."

Der Mannheimer Maimarkt hat am Freitag seinen reiterlichen Anfang genommen. Selten war das größte und traditionsreichste Reitturnier der Region besser besucht als in diesem Jahr. Zu den Startern im Parcours gehören die Weltmeisterin Simone Blum, die vor zwei Jahren im Mannheimer Parcours zum Durchmarsch an die Weltspitze ansetzte, sowie der Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung, der immer mehr im Springsattel zum Spezialisten wird. An internationale Abmessungen trauen sich aber auch die beiden Eppelheimer Tina Deuerer und Günter Treiber.

Sportliche Höhepunkte im Parcours werden am Sonntag das "Championat von Mannheim" sein und am Dienstag die große "Badenia".