Von Tillmann Bauer

Mannheim. Zu Beginn ein kleines Zahlenspiel: In ihrem zweiten Spiel an diesem Wochenende schlugen die Handballer der Rhein-Neckar Löwen die Polen von Wisla Plock mit 32:27 (15:12) – also mit fünf Toren Differenz –, verhinderten die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Serie und sicherten sich den dritten Platz der EHF European League, über den sie sich eigentlich null komma null freuen konnten.

Zu groß war noch der Frust aus der Halbfinal-Pleite gegen Berlin – gespielt wurde trotzdem um die Goldene Ananas. Diese eher unbedeutenden 60 Minuten, die in der Mannheimer SAP Arena das Vorspiel zum großen Finale bildeten, konnten auf Seiten der Löwen Jerry Tollbring und Nikolas Katsigiannis nutzen, um etwas Eigenwerbung zu machen.

Während der Linksaußen elf Tore erzielte, freute sich der Schlussmann, der die Löwen nach dieser Saison verlassen wird, über neun Paraden und eine damit verbundene Quote von 29 Prozent gehaltener Bälle.

Löwen-Rechtsaußen Patrick Groetzki (fünf Tore) sagte: "Wenn man ein Final Four ausrichtet, dann will man auch den Titel. Trotzdem war es nach der Durststrecke in den letzten Wochen wichtig, mal wieder ein Spiel zu gewinnen." Er musste gequält lächeln: "Das muss man leider so sagen."

Kapitän Uwe Gensheimer, der noch am Samstag gegen die Jungs aus Hauptstadt lediglich für die Siebenmeter zum Einsatz gekommen war, saß am Sonntag zur Schonung nur auf der Tribüne. Für ihn rückte Junglöwen-Rechtsaußen Kaspar Veigel in den Kader, der in den letzten Spielminuten aufs Feld durfte und seine eine Chance für einen Treffer nutzte.

Nach dem Abpfiff standen die Gelben also noch kurz auf der Spielfläche, klatschten brav Applaus – mussten dann aber schnell das Feld räumen. Schließlich stand ja noch das Finale an. Und da ist man bekanntlich nur Zuschauer.

Löwen: Du Rietz 5, Nilsson 3, Tollbring 11/4, Groetzki 5, Gislason 1, Kohlbacher 2, Schmid 1, Kirkelokke 3, Veigel 1.

Plock: Mihic 3, Fernandez 6, Toto 2, Krajewski 7/2, Szita 5, Ruiz 2, Mindegia 2, Czaplinski 1.

Strafminuten: Kirkelokke 2, Du Rietz 2, Abutovic 2 – Susnja 2, Terzic 2, Fernandez 2.

Stenogramm: 2:1 (5.), 6:2 (10.), 9:6 (15.), 10:9 (20.), 12:10 (25.), 15:12 (Halbzeit), 17:15 (35.), 21:18 (40.), 24:21 (45.), 27:23 (50.), 29:24 (55.), 32:27 (Ende).