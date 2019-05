Heidelberg. (rodi/fal) Während alle anderen 20 Landesverbände am Samstag, dem "Tag der Amateure", ihren Pokalsieger ermitteln, wird das Finale im badischen Fußballpokal zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof erst am Sonntag (live ab 14 Uhr im livestream auf swr.de) ausgetragen.

Ein anderes Stadion als der Karlsruher Wildpark stand aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung, doch am Samstag wird aufgrund der Feierlichkeiten zu "70 Jahre Grundgesetz" viel Politprominenz, so auch Kanzlerin Angela Merkel, in Karlsruhe erwartet. Aus Sicherheitsgründen musste daher auf den Sonntag ausgewichen werden.

"Natürlich ist die Spannung schon etwas raus, weil beide Vereine schon für den DFB-Pokal qualifiziert sind, aber ein Freundschaftsspiel wird es sicher nicht", sagt Waldhof-Coach Bernhard Trares. Während der Aufstiegstrainer darauf hofft, dass es in diesem Hochrisikospiel rund um das Stadion ruhig bleibt, soll es sein Team auf dem Feld krachen lassen.

Im vergangenen Jahr trafen beide Teams schon im Halbfinale aufeinander und Waldhof ging mit 0:4 unter. "Da haben wir uns mehr auf den Aufstiegskampf konzentriert", ließ Trares vor gut einem Jahr nur den zweiten Anzug auflaufen. Diesmal wird die erste Garnitur spielen, denn wenn es nach Trares geht, soll auf den Briefbögen ein weiterer Titel stehen. "Natürlich wollen wir den Pokal gewinnen", sagt der Bensheimer.

Die Verbandspokalgeschichte des SV Waldhof ist schnell erzählt. Zum bislang letzten Mal auf dem Siegertreppchen stand der SVW 1999 nach einem 3:1-Erfolg nach Verlängerung über den 1. FC Pforzheim und verteidigte den Pokal, den man auch im Jahr davor unter Trainer Uwe Rapolder nach einem 3:2 gegen den SV Spielberg in die Höhe stemmen konnte.

Nach der Insolvenz des Clubs 2003 konnte sich Waldhof für den DFB-Pokal nicht mehr qualifizieren. Nun kann der Ex-Bundesligist mit einer Einnahme von über 100.000 Euro planen und auf einen attraktiven Gegner in der 1. Hauptrunde hoffen. Die Auslosung findet am 15. Juni statt.

Gefeiert haben die Spieler des Drittligisten Karlsruher SC die Rückkehr in die Zweite Liga in den zurückliegenden knapp zwei Wochen genug. Nach dem 4:1-Sieg in Münster und dem damit verbundenen Aufstieg hatten die Wildparkprofis dreieinhalb Tage trainingsfrei.

Dem letzten Punktspiel dieser Saison, am vergangenen Samstag gegen den Halleschen FC (2:3), folgte ein dreitägiger Ausflug nach Mallorca. Gestern Nachmittag wurden die Blau-Weißen noch offiziell im Karlsruher Rathaus empfangen und von Oberbürgermeister Frank Mentrup geehrt.

Am Sonntag gegen den SV Waldhof wird es aber noch einmal ernst. "Wir nehmen dieses Spiel ernst", versichert Oliver Kreuzer. Der Sportdirektor des gastgebenden KSC und Titelverteidigers möchte das Hochrisikospiel nicht noch zusätzlich anfeuern, macht aber klar: "Das ist kein Freundschaftsspiel, sondern ein Pflichtspiel. Es geht um den bfv-Pokal. Es ist ein Derby, ein Prestigeduell".

Die Hausherren müssen auf die verletzten Alexander Groiß, Marc Lorenz und Manuel Stiefler verzichten. Ansonsten kann Trainer Alois Schwartz aus dem Vollen schöpfen. Am Donnerstag waren etwa 6000 Karten verkauft - 1700 davon gingen an die Gäste. Für Waldhof-Fans stehen an der Tageskasse noch über 500 Sitzplatztickets zur Verfügung. Die Mannheimer Stehplätze sind ausverkauft. Insgesamt werden 10.000 Besucher erwartet.

Badisches Pokalfinale, Sonntag, 14 Uhr: Karlsruher SC - SV Waldhof (Wildparkstadion Karlsruhe).