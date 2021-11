Hirschberg. (hema/zg/pko) Knapp zwei Wochen liegt der Wahnsinn gegen die Junglöwen zurück, den die SG Leutershausen mit der letzten Aktion für sich entscheiden konnte (31:30). Nun folgt in der 3. Handball-Liga der nächste Kracher: Es geht nach Heilbronn-Horkheim. Spielbeginn ist am Samstag um 20 Uhr.

Die Roten Teufel feierten nach dem letzten Spiel ausgelassen, aber lange hielt die Freude nicht an. Sie ist dem Fokus gewichen, denn der ist nötig, um auch die anstehende Begegnung erfolgreich zu bestreiten. Mit TSB Heilbronn-Horkheim wartet nämlich erneut ein starker Gegner, der es bislang schaffte, sich in der Tabelle oben festzusetzen. Rang fünf, acht Verlustpunkte – so die Bilanz.

Niederlagen gab’s gegen TGS Pforzheim, deren Stadtrivalen Pforzheim-Eutingen, Haßloch und zuletzt in Dansenberg. Bedeutet auch, dass für die Heilbronner noch die Partien gegen Tabellenführer Kronau und eben gegen die SGL ausstehen. Sicher will die Mannschaft aus der Buga-Stadt 2020 noch den ein oder anderen Punkt holen, um nicht auf die Ränge der Abstiegsrunde zurückzufallen.

Heilbronn-Horkheim ist in der bisherigen Saison eine echte Wundertüte!

"Wir haben einige Jahre in unterschiedlichen Ligen gespielt. Zwar kennt man den ein oder anderen Namen, ist sich bei Turnieren vielleicht mal über den Weg gelaufen, aber wir hatten lange keine Punktspiele gegeneinander", sagt Alexander Hübe. Der SGL-Schlussmann weiß: "Es waren gegen Horkheim immer enge Spiele und sie haben es jedes Jahr geschafft, eine starke Mannschaft zu stellen."

In der anderen Hirschberger Ortshälfte war die Stimmung zuletzt ausgelassen: Kurzum – die Freude beim TV Germania Großsachsen nach dem verdienten Heimsieg gegen Zweibrücken war groß. Trotz enormer Verletzungsprobleme zeigte das Team von Stefan Pohl eine konzentrierte Leistung und fuhr den zweiten Sieg ein. Trotzdem steht man weiter am Tabellenende. Nun wollen die "Saasemer" gegen die HG Saarlouis nachlegen. Eine Woche Spielpause hat dem dezimierten Kader des TVG gutgetan, so konnten sich die Leistungsträger ein wenig von den Strapazen der letzten Spiele erholen. Wie es mit der Rückkehr von Langzeitverletzten aussieht, muss man abwarten – das entscheidet sich erst am Samstag.

"Wir konnten das Training entsprechend dosieren, um neue Kräfte zu sammeln", sagt Coach Pohl: " Wir wollen überraschen und nachlegen, um zu zeigen, dass wir besser als unser Tabellenplatz sind. Das wird ein heißer Tanz."

Nach kurzer Pause geht auch für die HG Oftersheim/Schwetzingen die Jagd nach Punkten weiter. Zu Gast in der Nordstadthalle ist der TuS Dansenberg.

Im Gegensatz zur HG hatten die Handballer aus dem Kaiserslauterner Stadtteil im Pfälzer Wald kein freies Wochenende. Der aktuelle Tabellenzweite (nach Pluspunkten) handelte sich allerdings bei der SG Pforzheim/Eutingen in einer Nachholbegegnung eine 25:29-Niederlage ein. "Bislang zeigte sich Dansenberg als absolute Top-Mannschaft in unserer Staffel", sagt Oftersheims Trainer Frank Schmitt: "Und es macht es für uns nicht unbedingt leichter, dass sie in Pforzheim klar verloren haben."

Für die Rhein-Neckar Löwen II gilt’s am Samstagabend, wieder in die Spur zu finden. Nach der knappen – und ersten – Niederlage in dieser Runde bei der SGL trifft die Mannschaft von Coach Michel Abt ab 18 Uhr auswärts auf den SV Zweibrücken.

Mit zwei Minuspunkten sind die Junglöwen aber weiterhin Tabellenführer der Staffel F – und quasi das Maß aller Dinge.

Samstag, 18 Uhr: SV Zweibrücken – Rhein-Neckar Löwen II; 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen – TuS Dansenberg; 20 Uhr: TV Germania Großsachsen – HG Saarlouis; TSB Heilbronn-Horkheim – SG Leutershausen.