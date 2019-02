Von Thorsten Eisenhofer

Leipzig. Nadine Gonska von der Mannheimer TG brauchte nach dem Endlauf über 400 Meter bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig erst einmal ein paar Minuten, bis sie wieder bei Atem war und reden konnte. Die 29-Jährige musste auf der Laufbahn einiges investieren, um ihren Titel aus dem Vorjahr über die zwei Hallenrunden zu verteidigen.

Ihr Titelgewinn war einer von vier Erfolgen von Athleten aus der Kurpfalz. Neben Gonska gewannen Patrick Domogala (ebenfalls MTG) über 200 Meter und Weitspringerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) die Goldmedaillen. Auf dem ersten Platz landete zudem die Mannheimer Sprintstaffel. Silber gewann Jessica-Bianca Wessolly (MTG) über 200 Meter.

Der Titelgewinn im Vorjahr in Dortmund war für Gonska ein besonderer gewesen, ihr erster im Einzel. Gestern kam nach dem Sieg im Vorsommer in Nürnberg ein dritter hinzu. Die Mannheimerin ist mittlerweile die Nummer eins in Deutschland über 400 Meter. "Wenn man seit über einem Jahr immer die Schnellste ist, will man das natürlich auch bei einer Meisterschaft zeigen", sagte sie.

Gonska fokussiert sich nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Referendariats an einer Grundschule in Ladenburg bis zum Sommer voll auf den Sport. Sie ist guten Mutes, in der schulfreien Zeit noch einmal einen Leistungssprung zu machen. Zum Beispiel bei der Hallen-EM in Glasgow in zwei Wochen. Dort möchte sie ins Halbfinale einziehen, nachdem ihr das bei der Heim-EM in Berlin im Vorjahr nicht gelungen war.

Wie schon im vergangenen Sommer holte Gonska zwei Goldmedaillen bei einer deutschen Meisterschaft, die zweite mit der Staffel der MTG. Gonska, Wessolly, Ricarda Lobe und Katrin Wallmann setzten sich über 4x200 Meter durch. Für Wallmann, die für die angeschlagene Lisa Nippgen in die Staffel gerückt war, war es der erste deutsche Meistertitel bei den Aktiven: "Darüber freue ich mich natürlich sehr."

Hürdenläuferin Lobe verzichtet nach dem Grundlehrgang bei der Bundeswehr und einer Erkrankung auf Einzelstarts in der Hallensaison zugunsten einen langfristigen Formaufbaus auf die Sommersaison mit viel Techniktraining. "Für die Staffel opfert man sich gerne. Es ist immer toll, etwas zusammen zu gewinnen", sagte die EM-Fünfte aus dem Vorjahr über 100 m Hürden.

Malaika Mihambo, in diesem Jahr mit 6,99 Metern die weltbeste Weitspringerin, siegte mit 6,72 Metern. Aufgrund von viel Sprinttraining sprang die Europameisterin nicht so weit, wie sie sich das gewünscht hat. Sie konzentriert sich nun auf die Hallen-EM. Dort gehört sie zu den Favoritinnen. "Da würde ich gerne wieder einen raushauen", sagt Mihambo.

Jessica-Bianca Wessolly war eine der Überfliegerinnen des Vorjahres, bei denen sich immer die Frage stellt, ob der Höhenflug im Folgejahr weiter geht. Bei Wessolly jedenfalls scheint es weiter aufwärts zu gehen. Nach Rang drei bei der Hallen-DM 2018 und dem Titel im Freien über 200 Meter lief sie diesmal auf Rang zwei. "Damit habe ich bestätigt, dass ich zur deutschen Spitze gehöre", sagte die 22-Jährige. Sie steigerte sich auf 23,57 Sekunden über 200 Meter. So schnell ist die Mannheimerin in der Halle noch nie gelaufen.

Fünfte Plätze erreichten Domogala über 60 Meter (6,70 Sekunden) und Bianca Stichling (TSG Weinheim) im Hochsprung, die 1,83 Meter übersprang und erst an einer persönlichen Bestleistung von 1,86 Metern scheiterte, sowie Kugelstoßer Cedric Trinemeier (MTG/18,81 m). Sechster wurden Yannick Spissinger (MTG) über 60 m Hürden in neuer Bestzeit von 7,93 Sekunden und Weitspringer Florian Oswald (Weinheim/7,30 m). Rang acht erreichte Tom Warmholz (MTG) über 60 Meter.