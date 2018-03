Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Kugelstoßer Cedric Trinemeier von der MTG Mannheim hat den Sprung in die erweiterte deutsche Spitze geschafft. Sein Ziel ist zumindest die erweiterte Weltspitze. Der 20-Jährige hat gezeigt, dass er sich auf dem Weg dahin von Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Wenn es bei Trinemeier im Training mal nicht so gut läuft, denkt er ans vergangene Jahr zurück. Da lief es für ihn nämlich schlecht. Richtig schlecht. Trinemeier verletzte sich in einer Übungseinheit am Meniskus. Die Folge: Operation, Reha, sechs Monate Zwangspause - ein verlorenes Jahr für den Neunten der U 20-WM von 2016. "Ich war am Boden, ganz unten", erinnert sich Trinemeier.

Während viele Sportler in einer Verletzung vor allem etwas Negatives sehen, was ihnen kostbare Zeit ihrer Karriere nimmt, hat Trinemeier aus seiner Ausfallzeit viel Positives mitgenommen: Von der Einstellung her - und auch vom Körperlichen. Er war aus dem Training-Training-Training-Rhythmus draußen, hatte Zeit, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was er im Sport eigentlich erreichen will (Die Antwort: viel), ist nun körperlich stärker als zuvor. Und der BWL-Student der Uni Mannheim hat gelernt, das Kugelstoßen, das Privileg, in einer Sportart so gut zu sein, (noch) mehr zu genießen: "Die Verletzung hat mir gezeigt, wie schnell es nach unten gehen kann."

Eine Unterhaltung mit Trinemeier ist so ziemlich das Gegenteil eines Gesprächs mit einem durch zahlreiche Medientrainings geschliffenen Fußballprofi. Trinemeier spricht Themen sehr direkt an, sagt, was er denkt. Er hält nichts davon, nicht das zu sagen, was ihn umtreibt. Auch was seine sportlichen Ziele angeht - auch wenn er weiß, dass er an diesen Aussagen in Zukunft gemessen werden wird. Dieses Selbstbewusstsein, so sagt er, braucht man, um ein erfolgreicher Sportler zu werden. "Ohne Selbstvertrauen und den Glauben an sich selbst, scheitert man." Aber Trinemeier hat diesen Glauben an sich selbst. Er will in Zukunft regelmäßig bei internationalen Meisterschaften den Endkampf erreichen, Olympia 2020 in Tokio hat er im Hinterkopf, 21 Meter nennt er ein Ziel. "Ich fürchte mich nicht davor. Ich freue mich auf diese Herausforderungen."

Diesen Winter hat er mit der Männerkugel mit 19,02 Metern zum ersten Mal über 19 Meter gestoßen, obwohl er noch nicht "den perfekten Stoß hatte". Vielleicht erwischt er den am Samstag bei den deutschen Hallen-Leichtathletikmeisterschaften. Schon jetzt treibt den 20-Jährigen die größte Schallmauer im Kugelstoßen um, die 20-Meter-Marke. Trinemeier weiß, dass viele Sportler daran gescheitert sind - nicht vom Können her, sondern vom Kopf. Trinemeier hat diese Erfahrung in der Jugend gemacht, mit der leichteren Sechs-Kilo-Kugel. Früh in der Wintersaison 2016 stieß er 19,88 Meter. Er übertraf die 20-Meter-Marke in der Folge zwar häufig. Aber nur im Training, nur beim Einstoßen von Wettbewerben, nie im Wettkampf. Das wurmt ihn bis heute. Aber er ist sich sicher, daraus die richtigen Lehren gezogen zu haben. Diesmal will er diese Schallmauer locker angehen. Er sagt: "Mit dem Kopf durch die Wand kann man nicht erfolgreich sein."

Trinemeier hätte auch ein guter Faustballer werden können. Mit der deutschen U 18 gewann er 2015 den Europameistertitel, spielte mit dem TV Käfertal in der Bundesliga. Er wusste früh, dass er sich irgendwann für eine Sportart entscheiden muss. Und er wusste früh, dass die Entscheidung für das Kugelstoßen ausfallen wird. Aber die Trinemeiers sind eine Faustballfamilie, seine drei älteren Brüder spielen bzw. spielten, ihm war klar, dass die Erwartungen eigentlich andere sind. Deshalb wand er sich so lange vor der Entscheidung, mit dem Faustball aufzuhören. "Ich musste ein Egoist sein, obwohl ich keiner bin", sagt Trinemeier: "Aber Faustball wird immer ein Teil meines Lebens bleiben." Aber erst will er als Kugelstoßer Karriere machen. Erfolgreich Karriere machen.