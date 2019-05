Von Claus-Peter Bach

Karlsruhe. Große Erleichterung beim Fußball-Drittligisten Karlsruher SC, der am heutigen Samstag durch einen Sieg bei Preußen Münster in die 2. Liga zurückkehren könnte. Am Mittwoch hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitgeteilt, dass der Beschwerde gegen die Auflage, die provisorische Südtribüne zu überdachen statt gegeben wurde und somit im Aufstiegsfall keine Sanktionen zu erwarten sind (die RNZ berichtete). Über den Bau der neuen Spielstätte sprachen wir mit KSC-Geschäftsführer Michael Becker.

Der 34-jährige Wirtschaftsinformatiker und Master in Management ist der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers und KSC-Trainers Edmund Becker (62), der seit 2010 das Jugendförderzentrum des KSC leitet. Michael Becker spielte als Verteidiger beim TSV Reichenbach, sammelte erste berufliche Erfahrungen im Fußball als Marketingleiter des SV Sandhausen und führt die KSC-Geschäfte seit September 2018 als Nachfolger von Helmut Sandrock.

Herr Becker, wie geht es Ihnen nach der DFL-Entscheidung vom Mittwoch?

Gut. Ich bin froh, dass die DFL den Argumenten unserer Beschwerde gegen diese Lizenzauflage gefolgt ist. Die Stadt Karlsruhe, die die provisorische Überdachung hätte bezahlen müssen, spart dadurch 800.000 Euro. Ein Dach über der provisorischen Südtribüne hätte wirklich keinen Sinn gemacht - es wäre wirtschaftlich unvernünftig, zumal es nur maximal ein Jahr bestanden hätte und eine Weiterverwertung nicht möglich gewesen wäre.

Wie kommt die DFL dazu, aufstiegswilligen Vereinen, die einen Stadionneubau begonnen haben, solche unsinnigen Auflagen zu machen und Kommunen zur Verschwendung von Steuergeldern zu animieren?

Die DFL will komplett überdachte Stadien für die Bundesliga und die 2. Liga und setzt damit die Regularien um, die die Profivereine sich selbst auferlegt haben. Die Vereine beschließen, was die DFL umsetzen soll. Insofern kann man der DFL-Geschäftsführung keinen Vorwurf machen, dass sie zunächst nicht im Sinne der Stadt Karlsruhe und des KSC entschieden hatte. Wie gesagt: Unsere gemeinsam vorgetragenen Argumente waren offenbar überzeugend.

Im November 2018 haben die ersten Abbrucharbeiten im Wildparkstadion begonnen. Die Nordkurve wurde abgeräumt und mit einer provisorischen Tribüne versehen, der noch das Dach fehlt. Die Südkurve wird gegenwärtig demontiert und erhält kein Dach. Wie geht es dann weiter?

Wir liegen zeitlich im Plan und werden das neue Stadion bei laufendem Spielbetrieb bauen. Es soll im Juni 2022 fertig sein. Wir bauen das neue Stadion in vier Schritten: Zuerst wird die Gegentribüne bis November 2019 abgerissen und dann neu gebaut. Dann folgen die Südtribüne, die Haupttribüne und zum Schluss die neue Nordtribüne.

Dort machen gegenwärtig die Fanklubs prima Stimmung. Wie ist die Kapazität der beiden Provisorien im Norden und Süden?

Jeweils 5000 Plätze. Das neue Wildparkstadion wird 34.000 Sitz- und Stehplätze haben, darunter 40 Logen und über 2000 Business Seats, mit deren Vermarktung wir im nächsten Jahr beginnen wollen.

Welche Chancen bietet der Neubau dem KSC?

Nach der Fertigstellung rechnen wir mit mehr Zuschauern, weil das neue Stadion einen großen Reiz auf die Bevölkerung ausüben dürfte. Durch die erweiterte Kapazität kalkulieren wir mit deutlichen Mehreinnahmen aus dem Kartenverkauf und durch Marketingerlöse. Gegenwärtig haben wir nur 700 Plätze für Geschäftspartner zur Verfügung, wissen aber schon jetzt, dass etliche Firmen mehr sich an den KSC binden möchten. Langjährige Partner binden sich schon jetzt langfristig an den Verein und möchten die neuen Marketingmöglichkeiten nutzen.

Bis dahin muss der KSC aber zwei kritische Jahre gut überstehen...

...ja, die Zeit bis zum Sommer 2022 wird herausfordernd sein. Zusätzlich und parallel zum Stadionbau möchten wir den KSC im Rahmen des laufenden umfangreichen Veränderungsprozesses fit für die Zukunft machen. Hierzu zählen beispielsweise die geplante Ausgliederung des Profisparte oder das Projekt "Vision Wildpark" zur Verbesserung der Trainingsinfrastruktur insbesondere für unseren Nachwuchsbereich.

Die Mannschaft möchte aufsteigen und sich in der 2. Liga etablieren. Es gibt alte Schulden, und in der Bauphase sind die Einnahmemöglichkeiten begrenzt. Macht Ihnen das Angst?

Nein, aber es wird alles nicht leicht, weil wir während des Baus massive Einnahmenverluste und zusätzliche Kosten haben werden. Es stehen nur 15.000 Plätze zur Verfügung, weshalb wir 500.000 bis eine Million Euro pro Saison weniger aus dem Ticketverkauf erlösen können.

Dann aber hat der KSC das modernste Stadion in Deutschland, für das die Stadt Ihnen 120 Millionen Euro vorstreckt. Wie will der KSC das jemals zurückzahlen?

Wir müssen nur die 80 Millionen Euro für den Stadionkörper zinsfrei tilgen. 40 Millionen Euro investiert die Stadt in die Infrastruktur um das Stadion herum. Vereinbart ist, dass wir 33 Jahre lang tilgen: 400.000 Euro, wenn wir in der 3. Liga spielen, 1,4 Millionen als Zweitligist und 3,3 Millionen als Erstligist. Außerdem ist die Stadt ab einer gewissen Zuschauerzahl sowie bei Drittveranstaltungen an weiteren Einnahmen beteiligt.

Dann erleben Sie also - im Gegensatz zu mir - noch die Abbezahlung des Wildparkstadions?

Das hoffe ich doch sehr!