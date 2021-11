Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Beim VfR Walldorf sind nette Leute. In der Seele habe es ihm weh getan, dem Trainer die Trennung mitteilen zu müssen, sagt Bernd Mayer. "Erkan Aydogmus ist ein toller Typ. Menschlich super", erklärt der 1. Vorsitzende. Doch nach neun sieglosen Spielen, darunter sieben Niederlagen, blieb offenkundig keine andere Wahl. Erst mal bis zur Winterpause werden Stefan Seiler und Jan Heck übernehmen. Bei der Premiere gab es ein 3:5-in Mauer. Heck und Seiler mögen sich damit trösten, dass auch Franz Beckenbauer sein erstes Spiel als Trainer verloren hat. Auch Mayer macht Mut: "Die Mannschaft hat Moral gezeigt und einen 1:3-Rückstand aufgeholt."

Bernd Mayer setzt auf Wechsel. Fotos: Pfeifer/Schachler/privat

Der VfR Walldorf, eine Institution in der Kreisliga, fiel auf den letzten Platz zurück. Doch die Hoffnung hat neue Nahrung bekommen. Im Heimspiel am Sonntag gegen den VfB Rauenberg ist zudem Torjäger Tim Müller wieder dabei.

Der VfB Rauenberg unterstrich durch einen 2:1-Sieg im Verfolger-Duell gegen Neuenheim II seine Ambitionen. Die Jungs von Konzepttrainer Manuel Muth und dem engagierten Vorstand Christian Erhart gehören zum halben Dutzend Mannschaften, die sich Hoffnungen auf den Relegations-Rang machen dürfen.

Ein paar Kilometer weiter wirkte sich der Trainerwechsel positiv aus. Bernd Hammerlindl und Alex Lang als Nachfolger von Christian Frey führten den VfB Wiesloch in der Kreisklasse A aus der Abstiegszone auf den sechsten Platz. Den Interimstrainern ist es gelungen, die wacklige Abwehr zu stabilisieren. In Mückenloch soll die Serie von drei ungeschlagenen Spielen halten. Dirk Hofer sieht seine Mannschaft auf Augenhöhe. Der Boss erklärt, höchst professionell: "Wenn wir einen neuen Trainer gefunden haben, werden werden wir es Sie wissen lassen."

Wolfgang Gauweiler ist ein Stück weiter. Christine Schneider ist im Verbund mit Christoph Eppler ein Glücksgriff für den VfB Schönau. "Unser Training hat mittlerweile ein anderes Niveau", lobt Gauweiler die ehemalige Bundesliga-Spielerin der TSG Hoffenheim. Schönau startete durch, feierte nach zwölf sieglosen Spielen mit 3:0 gegen Eberbach II und 3:2 beim FC Sandhausen seine ersten Saisonerfolge.

Die Rote Laterne hängt jetzt in Neckarsteinach. Vor dem Spiel am Sonntag werden Erinnerungen wach. Schönauer Witzbolde sägten in Neckarsteinach einen Torpfosten ab, Neckarsteinacher sprühten das Wort "Absteiger" auf die Landstraße 535. Friedlich sei es derzeit im Steinachtal, versichert Gauweiler. Die gemeinsame Sorge, mit einem ausreichend besetzten Kader in die Saison zu gehen, verbindet den Letzten und Vorletzten in der Kreisklasse B. Gauweiler: "Wir sind Leidensgenossen." Der Gedanke an einen Zusammenschluss käme hin und wieder, sagt der Schönauer Präsident, ist derzeit aber nicht aktuell.

Bernd Vollmer, die Neckarsteinacher Fußball-Legende, hat beide Vereine trainiert. Dem aktuellen Coach Jochen Bauer bescheinigt er ordentliche Arbeit. Die Jungs geben sich Mühe. Sie rennen und kämpfen", hat der 76-Jährige beim 0:0 gegen Moosbrunn beobachtet. Als Retter steht Vollmer nicht mehr zur Verfügung. "Meine ganze Aufmerksamkeit gilt meiner Frau Roselore", sagt er.

Einen Trainerwechsel hat auch Kreisligist Spielvereinigung Neckargemünd hinter sich. Steffen Dispan legte nach dem 1:4 in Heiligkreuzsteinach sein Amt nieder. Das Herz habe ihm geblutet, sagt der Ur-Neckargemünder, der 26 seiner 32 Lebensjahre Mitglied bei der Spielvereinigung ist. Als Spieler würde er weiter zur Verfügung stehen. Beim 8:5-Sieg der zweiten Mannschaft gegen die TSG Rohrbach erzielte er fünf Tore.

"Man muss mich nur anrufen", erklärt Dispan, "ich bin bereit." Die Entscheidung müssten letztlich Marcel Hierneth und Erdi Ersin treffen, die jetzt das Sagen haben, meint Gerd Brunner. Der 64-Jährige, der früher, unter anderem beim FC Bammental, ein guter Fußballer war und später verschiedene Führungspositionen in Neckargemünd inne hatte, will jetzt nach seiner Pensionierung mithelfen, die Herausforderungen zu bewältigen. Das ist eine gute Nachricht.

Kreisliga Heidelberg, Sonntag, 12.15 Uhr: ASC Neuenheim II - FC Badenia St. Ilgen; 14.30 Uhr: FC Dossenheim - FC Rot, SpVgg Baiertal - TSV Rettigheim, FV Nußloch - TSV Wieblingen, VfB Leimen - Eberbacher SC, 1. FC Wiesloch - VfL Heiligkreuzsteinach, SG-SV Lobbach - SG Viktoria Mauer, VfR Walldorf - VfB Rauenberg; spielfrei: SpVgg Neckargemünd.

Kreisklasse A, Sonntag, 12.15 Uhr: FC Dossenheim II - SG Dielheim, FV Nußloch II - TSV Gauangelloch, SG Heidelberg-Kirchheim II - FC Hirschhorn; 14.30 Uhr: SV 08 Waldhilsbach - FC Rot II, TB Rohrbach/Boxberg - 1. FC Mühlhausen II, BSC Mückenloch - VfB Wiesloch, SG Rockenau - TSV Pfaffengrund.

Kreisklasse B, Sonntag, 10.30 Uhr: ASC Neuenheim III - FT Kirchheim II; 14.30 Uhr: TSV Handschuhsheim -DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II,SpG Schatthausen/Baiertal II - FC Germania Meckesheim-Mönchzell, SG Tairnbach - SpG ASV/DJK Eppelheim II, Heidelberger SC - Eberbacher SC II, FC Frauenweiler - FC 1986 Sandhausen, VfB Schönau - SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II, SV Moosbrunn - VfB Leimen II; spielfrei: Aramäer Leimen.

Kreisklasse C Ost, Sonntag, 12.15 Uhr: SV 08 Waldhilsbach II - SV Altneudorf, Heidelberger SC II - VfL Heiligkreuzsteinach II, SpG SG-SV Lobbach II - FG Union Heidelberg, SG 05 Wiesenbach - DJK RW Handschuhsheim II, FC Spechbach - SG Viktoria Mauer II, SpG Vorderer Odenwald - TSG Rohrbach (flexibel); 16.45 Uhr: FC Dossenheim III - FC Blau-Weiß Neckargemünd; spielfrei: SpVgg Neckargemünd II.

Kreisklasse C West, Samstag, 18 Uhr: FG Rohrbach - SpG Baiertal III/Schatthausen II.