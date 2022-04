Von Wolfgang Brück

Heidelberg. "Ich war leicht angesäuert", gesteht Frank Wolf. Dafür hat der Staffelleiter der Kreisklassen C auch Anlass. In der Staffel Ost fielen an Ostermontag fünf der sechs angesetzten Spiele aus. "Die letzte Absage kam dreieinhalb Stunden vor Spielbeginn", ärgert sich Wolf. Sie würden keine Mannschaft zusammen bekommen, bedauerten die Überbringer der schlechten Nachrichten. Die Gründe: Krankheiten, Verletzungen, Urlaub.

Leidtragende waren Blau-Weiß Neckargemünd, die SpG SG-SV Lobbach II, FC Spechbach, VfL Heiligkreuzsteinach II und SV 08 Waldhilsbach II. Bemerkenswert: Bei den Gegnern – die Spielgemeinschaft (SpG) Vorderer Odenwald, FC Dossenheim III, SG Wiesenbach, SpVgg Neckargemünd II und DJK RW Handschuhsheim II – handelt es sich ausnahmslos um Vereine aus der unteren Hälfte der Tabelle. Der Kreis-Vorsitzende Johannes Kolmer aus Hirschhorn liegt sicher nicht falsch, wenn er vermutet: "Da spielte möglicherweise auch die Angst mit, gegen Spitzen-Mannschaften die Hütte voll zu kriegen."

Wer nicht antritt, muss 60 Euro Strafe zahlen, im Wiederholungsfall kostet es das Doppelte. Das Spiel wird mit drei Punkten und 3:0 für den Gegner gewertet. Bei der dritten Absage erfolgt der Ausschluss. Die Punkte werden aus der Wertung genommen. Dann droht eine Wettbewerbsverzerrung wie zuletzt in der Dritten Liga, als der Insolvenz-Klub Türkgücü München für Ungerechtigkeiten und ein schiefes Tabellenbild sorgte.

Die Dummen sind nicht nur die Pflichtbewussten. Auch die Schiedsrichter guckten am Ostermontag in die Röhre. "Wir haben ohnehin zu wenige Unparteiische und es ist schwer, alle Spiele zu besetzen. Wenn einer seinen Oster-Terminplan ändert und es kommt doch anders, ist es frustrierend", fürchtet Wolf. Der 46-jährige Waldwimmersbacher, Abteilungsleiter der Firma Gelita in Eberbach, und der 66-jährige Johannes Kolmer – der Haupt-Kommissar a.D. leitete die Polizei-Dienststelle in Neckargemünd – haben eine derartige Häufung von Absagen noch nie erlebt.

Leider spiegeln sie einen Trend wider. Der Fußball spielt nicht mehr die Rolle wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Hatten damals Spieler tagelang ein schlechtes Gewissen, wenn sie einmal das Training schwänzten, so kann jetzt Omas Geburtstag wichtiger sein als ein entscheidendes Meisterschaftsspiel.

Während Stadt-Vereine wie der ASC Neuenheim und der Heidelberger SC über mangelnden Zuspruch nicht klagen können und sogar dritte Mannschaften angemeldet haben, wird es im ländlichen Gebiet zunehmend schwieriger, nimmt die Zahl der Spielgemeinschaften zu. Nicht immer mit Erfolg, wie man am Beispiel der SpG Vorderer Odenwald sieht. Die Fußballer aus Wilhelmsfeld und Altenbach sind Drittletzter in der C-Klasse und gehörten zu den Vereinen, die am Montag lieber Ostereier suchten.

Für die Zukunft sieht es nicht gut aus. Auf Kreisebene sind bei den A-Junioren gerade mal neun Mannschaften gemeldet. Dazu kommen zehn weitere, die in höheren Klassen spielen. Die 78 Teams in den fünf Ligen des Fußballkreises haben ein Nachwuchs-Problem.

In der Kreisliga hat das Verfolger-Trio – Rot (gegen St. Ilgen), Leimen (gegen Baiertal) und Rauenberg (in Neckargemünd) – lösbare Aufgabe. Nervös muss man beim FV Nußloch nicht werden. Der Vorsprung des spielfreien Spitzenreiters ist komfortabel. Eine Liga drunter geht es für den Turnerbund Rohrbach/Boxberg bei der auf Platz zwei vorgerückten Reserve der SG Heidelberg-Kirchheim um die letzte Aufstiegschance.

