Setzt am Freitagabend Hoffenheims Andrej Kramaric zum Jubelsprung an? Foto: APF

Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß hat ganz genau hingehört. "Das war gegen Frankfurt schon wieder ziemlich gut", schmunzelte der Trainer der TSG Hoffenheim am Donnerstagnachmittag während der Pressekonferenz, als er von der RNZ nach der Atmosphäre im Signal Iduna Park gefragt wurde. "Tolle Erlebnisse" seien es gewesen, so Hoeneß, wann immer er in der Vergangenheit als Zuschauer im ausverkauften schwarz-gelben Fußballtempel zu Gast war. Nun wird der 39-Jährige erstmals dienstlich vor Publikum in Dortmund antreten. Wie beim Saisonauftakt der Borussia, besagtem Heimspiel gegen Frankfurt, werden an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) 25.000 Zuschauer dabei sein.

Erling Haaland zeigte beim 5:2-BVB-Sieg gegen Frankfurt seine Qualitäten. Foto :imago

Hoeneß: "Freitagabend, Flutlichtspiel – was gibt es Schöneres?" Große Vorfreude verspürte der TSG-Trainer am Tag zuvor: "Das Kribbeln wird dann spätestens mit dem Gang ins Stadion kommen." Ein Stadion, das für Hoffenheim zuletzt ein gutes Pflaster war. Die letzte Niederlage beim BVB liegt vier Jahre zurück.

Keinesfalls chancenlos reist man also zu den Westfalen. "Es geht darum, durch gutes Entscheidungsverhalten mit Ball die Dortmunder Wellen zu brechen", verlangt Hoeneß von seiner Elf eine gute Balance aus kontrolliertem Aufbau und langen Bällen. Das A und O gegen das aggressive Pressing der Borussen: Kühlen Kopf bewahren, trotz hitziger Atmosphäre, so der Münchner.

Sebastian Hoeneß hat aber auch ganz genau hingeschaut.

Denn die Dortmunder wurden in der Vorwoche ein bisschen geerdet. Im Supercup vom FC Bayern geschlagen, am vergangenen Wochenende in Freiburg verloren. Schwarz-Gelb war plötzlich ziemlich grau. Badischer Anschauungsunterricht? Hoeneß grinste. "Die Freiburger haben ein paar Dinge ganz gut gemacht, da gibt es schon Ansätze." Prinzipiell habe man aber durchaus eigene Ideen, die Hoeneß selbstredend nicht verraten wollte. Pokern im Pott.

Und auch auf dem Transfermarkt. "Sehr optimistisch", sei der Chefcoach, dass vor Ende der Transferperiode am kommenden Dienstag noch ein Neuzugang präsentiert werden könne. Sein Fokus gelte aber ganz und gar dem BVB – "und dann lass ich mich mal überraschen, was Alex (Rosen, TSG-Manager) noch aus dem Hut zaubert." Der heißeste Kandidat für einen Abgang, Florian Grillitsch, könne genauso wie Pavel Kaderabek kurzfristig noch in den Kader rutschen. Am Donnerstag versah Hoeneß beide mit einem Fragezeichen. Ihlas Bebou trainiert wieder, die Partie in Dortmund kommt aber noch zu früh. Hübner, Bicakcic und Nordtveit fallen weiterhin aus.

Hintergrund Eine Serie reißt Saisonübergreifend ist Hoffenheim seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen. Das ist Liga-Bestwert. Die Dortmunder hatten sogar acht Spiele hintereinander gewonnen, ehe es in der Vorwoche ein 1:2 in Freiburg setzte. Daheim hat der BVB allerdings die vergangenen fünf Spiele alle siegreich gestaltet. Eine Serie wird also reißen. [+] Lesen Sie mehr Eine Serie reißt Saisonübergreifend ist Hoffenheim seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen. Das ist Liga-Bestwert. Die Dortmunder hatten sogar acht Spiele hintereinander gewonnen, ehe es in der Vorwoche ein 1:2 in Freiburg setzte. Daheim hat der BVB allerdings die vergangenen fünf Spiele alle siegreich gestaltet. Eine Serie wird also reißen. Die besten Offensivreihen im Duell Andrej Kramaric (vier Torvorlagen) und Erling Haaland (zwei Tore, zwei Vorlagen) führen nach zwei Spieltagen die Scorerliste an. Nur die TSG und der BVB haben bereits sechsmal jubeln dürfen. Sämtliche Tore erzielten beide Teams aus dem Spiel heraus und jeweils fünf davon wurden durch das Zentrum herausgespielt. Knappe Bilanz In 26 Ligaduellen siegte neunmal Dortmund und siebenmal die TSG (zehn Remis). Bei der Tordifferenz hat "Hoffe" knapp die Nase vorn – 39:38. nb So könnten sie beginnen Dortmund: Kobel - Passlack (Can), Akanji, Can (Witsel), Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland. Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter.

[-] Weniger anzeigen

Viel wird mit Sicherheit wieder von Andrej Kramaric abhängen. Der Hoffenheimer Rekordtorschütze trat in dieser Saison bislang nur als Vorbereiter in Erscheinung – das aber bereits viermal in zwei Spielen. Am letzten Spieltag der Saison 19/20 war ihm in Dortmund ein Viererpack gelungen, in der vergangenen Runde hatte er beide Partien kurzfristig verpasst.

Nun hofft man ligaweit aufs Duell der Überflieger: Erling Haaland gegen Kramaric, norwegische Naturgewalt gegen kroatischen Knipser. Hoeneß wagte einen Vergleich: Haaland sei noch einen Tick schneller, in seiner Spielweise direkter und geradliniger. Kramaric dafür flexibler. "Was sie aber auf jeden Fall eint, ist die Torgefahr – da sind beide herausragend." Gegen Haaland müssten vor allem die Basis-Dinge im Kollektiv funktionieren: "Wir brauchen gegenseitig eine gute Absicherung, eine aufmerksame Kette, volle Konzentration und vollen Fokus." Denn eines sei sicher, so Hoeneß über Haaland: "Er ist in jeder Phase online und heiß auf seine Tore."

Mit offenen Augen und offenen Ohren zum BVB. Und mit einem Dreier am Freitagabend bei Flutlicht vorübergehend an die Tabellenspitze? Um es mit den Worten von Sebastian Hoeneß zu sagen: Was gäbe es Schöneres?

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 20.33 Uhr

Kaderabek und Grillitsch für Dortmund-Spiel fraglich

Sinsheim. (dpa) Sebastian Hoeneß geriet ins Schwärmen. Die Vorfreude auf die Bundesligapartie bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) war dem Trainer der TSG 1899 Hoffenheim anzumerken. Immerhin ist es für ihn das erste Spiel im Signal Iduna Park mit Zuschauern. "Ich freue mich richtig drauf. Freitagabend, Flutlichtspiel - was gibt es Schöneres? Die Aufregung wird spätestens mit dem Gang ins Stadion kommen", sagte Hoeneß am Donnerstag.

Von der Atmosphäre wollen sich die Kraichgauer aber nicht beeindrucken lassen - und ihrem Ruf als Angstgegner des BVB gerecht werden. Nur neun der letzten 26 Aufeinandertreffen konnten die Gastgeber für sich entscheiden. Darauf will sich Hoeneß aber nicht verlassen, denn Dortmunds Angriffswucht ist bekannt. "Es geht darum, diese zu brechen - und zwar durch gutes Entscheidungsverhalten am Ball. Wir müssen mutig sein", forderte Hoeneß.

Florian Grillitsch. Foto: dpa

Seine Mannschaft werde sich nicht verstecken, machte er klar. Nur lange Bälle seien daher höchstens eine Notlösung. Freiburg hat es am vergangenen Spieltag beim 2:1-Sieg vorgemacht. Hoeneß hat das genau analysiert. Leidenschaftliche Verteidigung, Glück und Ausnutzung der eigenen guten Momente können einige Gegenmittel sein. "Wir haben aber auch unsere eigenen Ideen, wie wir vorgehen wollen", sagte Hoeneß.

Besonders Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland gelte es zu stoppen. "Es ist kein Geheimnis, dass man gut beraten ist, ihn kollektiv zu verteidigen. Er ist unfassbar schnell, direkt und geradlinig", sagte der 39-Jährige. Doch auch sein Team hat torgefährliche Spieler, vor denen sich der BVB in Acht nehmen muss.

Andrej Kramaric beispielsweise, der liebend gern gegen Dortmund trifft. Die Stärke des Kroaten ist seine Vielseitigkeit im Abschluss. Auch Jacob Bruun Larsen ist ein wichtiger Faktor im Hoffenheimer Spiel geworden. Der frühere Dortmunder besticht laut Hoeneß mit seiner Klarheit im Spiel, seiner Schnelligkeit und Ballbehandlung.

Ob Hoeneß auch wieder auf Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch setzen kann, bleibt abzuwarten. Beide waren nach Verletzungen bisher noch nicht fit geworden. "Das müssen wir kurzfristig entscheiden. Hinter beiden steht noch ein Fragezeichen", sagte der TSG-Trainer.

Gern würde er auch noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Gerade in der Innenverteidigung besteht aufgrund der langen Verletzungsausfälle von Benjamin Hübner, Ermin Bičakčić und Håvard Nordtveit Bedarf. "Jetzt liegt mein Fokus auf Freitag, dann lasse ich mich überraschen, was Alex Rosen noch heraus zaubert", sagte Hoeneß mit Blick auf den am kommenden Dienstag schließenden Transfermarkt.

Die Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund mit Chefcoach Sebastian #Hoeneß.#BVBTSG https://t.co/irMUzSE8Ze — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 26, 2021

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 17.24 Uhr