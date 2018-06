Das sind die Favoriten beim Kraichgau-Triathlon, von links: Die beiden Weltmeister Jan Frodeno und Patrick Lange, U 23-Weltmeisterin Sophia Saller, Daniela Sämmler, Markus Rolli, Laura Philipp aus Heidelberg, Andreas Böcherer und Yvonne van Vlerken. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Bruchsal. Beim "Ironman 70.3 Kraichgau" am Sonntag in Ubstadt-Weiher stehen mit Jan Frodeno und Patrick Lange gleich zwei Weltmeister an der Startlinie. Der 36-jährige Frodeno aus Köln siegte 2015 und 2016 beim legendären Ironman auf Hawaii, der fünf Jahre jüngere "Eisenmann" Patrick Lange holte sich im Vorjahr die Krone.

Beide Spitzensportler wollen - wie auch der Vorjahreszweite und Lokalmatador Markus Rolli (26) aus Wiesental sowie Andreas Böcherer (35) aus Freiburg - beim 14. Triathlon-Festival im Kraichgau den "Turbo zünden". So jedenfalls verkündeten es die Topstarter gestern bei der Pressekonferenz in Bruchsal.

Olympiasieger Frodeno ist der im Moment erfolgreichste Triathlet der Welt und freut sich auf die erstmalige Herausforderung im "Land der 1 000 Hügel". Die Strecke sei sehr anspruchsvoll, habe er gehört. "Vielleicht ist es ganz gut, dass ich sie noch nicht kenne", schmunzelte er.

Ganz anders Markus Rolli. Der Wiesentaler kennt die Strecke "in und auswendig". Gemeinsam mit Lange ("Ich bin voll motiviert") und Böcherer will er dem Favoriten Paroli bieten.

Die Wetterprognose für das Rennen, das am Sonntag um 9 Uhr mit dem Schwimmwettbewerb im Hardtsee startet, ist sehr gut. Es sei mit blauem Himmel und Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen, so Europa-Ironman-Geschäftsführer Björn Steinmetz.

Auch die Damenkonkurrenz habe es, wie Moderator Till Schenk im Beisein von Rainer Jung von der Deutschen Triathlon-Union (DTU) ausführte, in sich. Dies gilt in erster Linie für Titelverteidigerin Laura Philipp (31) aus Heidelberg, die mit einem Sieg aus St. Pölden vor einer Woche mit viel Rückenwind anreiste und natürlich auch für die "fliegende Holländerin" Yvonne Van Vlerken (39), die "Mutter der Truppe".

Sie war im Vorjahr Zweite, startete bereits sieben Mal im Kraichgau und stand zwei Mal ganz oben auf dem Treppchen. Die stets lachende Niederländerin lobte die "perfekte Organisation" und sieht in Laura Philipp und der bärenstarken, zweimaligen Ironman-Siegerin Daniela Sämmler (29) aus Essen ihre stärksten Konkurrentinnen.

Der "Ironman 70.3 Kraichgau" (früher Kraichgau-Challenge), der unter diesem Label zum vierten Mal startet, ist zum größten Sportevent Baden-Württembergs avanciert. Mit rund 2 500 Einzelstartern und etwa 300 Staffeln aus über 40 Nationen bei der am Samstag startenden Bundesliga, ist der Wettkampf rekordverdächtig.

Info: Alle Infos im Internet unter www.ironman.com/kraichgau70.3