Kaiserslautern. (rodi) Derbyzeit am Samstagmittag im Fritz-Walter-Stadion. Tore sahen die über 13.000 Zuschauer beim 0:0-Unentschieden aber weder vom 1. FC Kaiserslautern noch vom SV Waldhof. Zufrieden konnten nach dem Spiel nur die Einsatzkräfte der Polizei sein. Es gab zwei Sachbeschädigungen sowie unerlaubten Einsatz von Pryotechnik am Bahnhof. Die Täter wurden größtenteils ermittelt und sehen nun einer Anzeige beziehungsweise Stadionverboten entgegen. In der Vergangenheit hatte die Polizei bei diesem Aufeinandertreffen schon mal mehr Arbeit.

>>> Lesen Sie hier, warum Sportchef Jochen Kientz so ausflippte <<<

Waldhof Sportchef Jochen Kientz (m.) legte sich mit Lauterns Thomas Hengen (r.) an. Die Funktionäre sahen Rot bzw. Gelb. Foto: vaf

Die hatte dafür diesmal Schiedsrichter Florian Heft. Der 31-jährige Bankkaufmann aus Neuenkirchen in Niedersachsen, der dem Zweitligakader des DFB angehört und schon über 50 Begegnungen der zweithöchsten Klasse leitete, lieferte ein Kartenspektakel, wie man es nicht allzu oft sieht. Bis zur Halbzeit wurden vier Waldhof-Akteure und zwei des FCK gelbverwarnt. Dazu gesellten sich für die Pfälzer noch Platzverweise für Kenny Redondo (25.) und Marvin Senger (41.).

Doch damit nicht genug. Auch auf den Ersatzbänken lichteten sich die Reihen. Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz, der sich mit Thomas Hengen auf Pfälzer Seite anlegte, bekam vor der Pause ebenso die Rote Karte wie Florian Dick wegen Linienrichterbeleidigung. Dass der später ebenso wie Hengen ebenfalls noch gelbverwarnte FCK-Coach Marco Antwerpen die Schiedsrichterschelte in den Mittelpunkt seiner Spielanalyse stellte, überrascht von daher nicht. Das Foul von Redondo gegen Hamza Saghiri sei nicht mal gelbwürdig gewesen. Auch eine Notbremse von Senger gegen Adrien Lebeau sah Antwerpen nicht. Dafür aber ein Handspiel von Jesper Verlaat im Strafraum, das ungeahndet blieb. Ferner monierte er, dass fünf verwarnungswürdige Foulspiele der Mannheimer in der Anfangsphase vom Schiedsrichter "durchgewunken wurden".

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Mit zwei Mann Überzahl hätten wir zwingend mehr Chancen kreieren müssen. Ein 1:0 hätte mir völlig [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Mit zwei Mann Überzahl hätten wir zwingend mehr Chancen kreieren müssen. Ein 1:0 hätte mir völlig gereicht." > Marco Antwerpen, Lauterer Trainer: "Ich bin extrem stolz auf das Team. Wir haben in der zweiten Halbzeit unser Herz auf dem Rasen gelassen." > Timo Königsmann, Waldhof-Torwart: "Es war von beiden ein sehr umkämpftes Spiel, in dem wir bis zur Pause durch Marc Schnatterer und Adrien Lebeau unsere Möglichkeiten hatten. Die zweite Halbzeit war nicht so einfach für uns, wenn du da den Bus vors Tor gestellt bekommst. Wir haben alles versucht, das Tor zu erzielen." > Marcel Costly, Waldhof-Rechtsverteidiger: "Kaiserslautern stand sehr kompakt. Von der Chancenverwertung her war es für uns heute zu wenig." > Jesper Verlaat, Waldhof-Innenverteidiger: "Es war zu Beginn viel Hektik im Spiel. Uns war in der Halbzeit klar, dass das Spiel für uns noch nicht gewonnen ist. Zwei rote Karten reichen nicht, dass man dann über Kaiserslautern drüber marschiert. Wir hatten viel zu viele Stockfehler und damit dem FCK in die Karten gespielt." rodi

[-] Weniger anzeigen

Man kann aber auch zu einer anderen Einschätzung gelangen. Bei Verlaats angeblichem Handspiel ging der Ball wohl nur an den Oberkörper und Sengers Notbremse direkt an der Strafraumgrenze war nach Betrachtung der Fernsehbilder unstrittig. Zu Redondos Aktion meinte Waldhof-Coach Patrick Glöckner: "Er kommt von hinten. Wenn die Achillessehne durch ist, hat jeder Verständnis für den Platzverweis. Dadurch, dass die Sehne gehalten hat, sagt man, dass es keine Rote Karte ist."

Darüber hinaus wollte er sich an dieser Diskussion um die Schiedsrichterentscheidungen nicht beteiligen, sondern fragte sich stattdessen, warum sein Team mit der doppelten numerischen Überlegenheit nicht gewinnen konnte.

Denn was machte der SVW aus zwei Mann Überzahl im zweiten Abschnitt? Gar nichts. Die Mannheimer, die ohne die verletzten Stefano Russo (Muskelfaserriss im Training) und Anthony Roczen auskommen mussten, kamen zwar nach der Pause, als die Pfälzer zwei Viererketten vor ihrem Tor aufbauten, zu einigen Gelegenheiten, doch ins Ziel fand der Ball den Weg nicht. Weder bei Verlaat, (53.), noch bei den am FCK-Keeper Matheo Raab scheiternden Dominik Martinovic (75.), Marc Schnatterer (76.) und Saghiri (90.+5). Viel mehr an klaren Waldhof-Gelegenheiten ließen die nachvollziehbar permanent auf Zeit spielenden Pfälzer nicht zu.

Glöckner kritisierte bei seiner Elf hinterher fehlende Zielstrebigkeit und Genauigkeit im Spiel, wodurch die Pfälzer, die für jeden gewonnenen Ballgewinn von ihrem Anhang frenetisch gefeiert wurden, alles wegverteidigen konnten.

Der SV Waldhof bleibt auf dem Betzenberg im dritten gemeinsamen Drittligajahr bei drei Unentschieden weiter ungeschlagen, doch, so Mannschaftskapitän Marcel Seegert: "Bei mir überwiegt heute die Enttäuschung." Auch bei einer 50-köpfigen Fangruppe kam nach dem Abpfiff richtig Frust auf, denn ihr Reisebus war defekt und konnte nicht mehr losfahren. Mit drei Punkten im Gepäck und damit verbunden dem zumindest vorübergehenden Sprung auf den dritten Tabellenplatz wäre das alles viel leichter zu ertragen gewesen.

Update: Montag, 13. September 2021, 09.18 Uhr

Zwei verlorene Punkte für Mannheim

Kaiserslautern. (rodi) Torlos trennten sich der 1.FC Kaiserslautern und der SV Waldhof im brisanten Südwestderby. Für die "Buwe" waren es zwei verlorene Punkte, denn die Gäste spielten die gesamte zweite Halbzeit mit zwei Mann Überzahl. Den Weg ins Tor fand der Ball jedoch nicht.

Die erste Halbzeit ist schnell zusammengefasst, mit Fußball hatte das absolut nichts gemein. Bei jedem Zweikampf lag ein Spieler am Boden und schnell kam es zur Rudelbildung. Schiedsrichter Florian Heft hatte große Mühe, die Gemüter zu beruhigen.

Foto: Ruffler

Sechs gelbe und zwei rote Karten, sowie drei weitere Platzverweise (Jochen Kientz beim SVW, Thomas Hengen und Florian Dick auf Pfälzer Seite, alle drei hatten sich von der Bank zu heftig beim Schiedsrichtergespann beschwert), waren der Arbeitsnachweis des Referees.

Schon in der 23. Minute waren die Gäste in Überzahl, Kenny Redondo grätschte gegen Hamza Saghiri von hinten in die Beine und flog vom Feld, eine harte Entscheidung. Bis zu diesem Zeitpunkt gaben die Waldhöfer gar keinen und die Lauterer genau einen Torschuss ab. Timo Königsmann war aber nicht gefordert, als Mike Wunderlich abzog (15.), er konnte den Ball mühelos aufnehmen.

Fünf Minuten vor der Pause waren dann die Hausherren nur noch zu neunt, denn Marvin Senger zog gegen den durchgebrochenen Adrien Lebaud unmittelbar vor der 16-Meter-Linie die Notbremse (41.). Den folgenden Freistoß setzte Marc Schnatterer knapp am Kasten vorbei. Das war die einzige Möglichkeit für die Blauschwarzen bis dahin. Mit Fußball hatte diese erste Halbzeit rein gar nichts zu tun, es war nur Kampf und Krampf.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste, die Marcel Costly für Niklas Sommer brachten, mehr aus ihrer Überzahl zu machen. Der Gegner wurde in seiner Hälfte eingeschnürt und jetzt wurde es im Pfälzer Strafraum lebhafter. Marcel Seegert (47.) und Joseph Boyamba (50.) kamen zu Abschlüssen, die aber noch keine Gefahr bedeuteten. Nach dem zweiten Eckball des Spiels war es dann Jesper Verlaat, der die bis dahin beste Chance versemmelte (53.).

Die Pfälzer versammelten ihre verbliebenen acht Feldspieler an oder kurz vor der Strafraumgrenze und konnten in den folgenden Minuten den Gegner erfolgreich vom Tor fernhalten. Waldhof fehlte aber auch die Idee, diesen Abwehrriegel zu knacken.

In der 69. Minute versuchte es Schnatterer aus der Distanz, doch wieder fehlten die entscheidenden Zentimeter. Dann konnte sich Matheo Raab im FCK-Gehäuse auszeichnen. Sowohl gegen Dominik Martinovic aus kurzer Distanz (75.) als auch gegen Schnatterer (76.) hielt er glänzend.

Fast hätte im Gegenzug Jean Zimmer einen Konter fahren können, doch Timo Königsmann stürmte 40 Meter aus seinem Kasten und vermied Schlimmeres. Costly (80.) und Adrien Lebaud (90.+5) vergaben die letzten Chancen zum Auswärtssieg, auf den die Waldhöfer in Kaiserslautern seit dem Jahr 1989 weiter warten müssen.

1. FC Kaiserslautern: Raab – Tomiak, Kraus, Senger – Hercher (86. Hanslik), Wunderlich (78. Schad), Ritter, Zuck – Zimmer (78. Niehues), Klingenburg, Redondo

SV Waldhof: Königsmann – Sommer (46. Costly), Verlaat, Seegert, Rossipal (78. Donkor) – Höger (67. Gouaida), Saghiri – Lebeau, Boyamba (67. Ekincier), Schnatterer - Martinovic

Schiedsrichter: Heft (Wietmarschen)

Zuschauer: 13.115

Rote Karte: Redondo (23.), Senger (41.)