Von Daniel Hund

Köln. Marc-Kevin Goellner, 49, ist einer aus der guten alten deutschen Tennis-Zeit. Einer, der die Zuschauer am Fernseher abgeholt und begeistert hat. Mit seinen Emotionen, seinen knallharten Schlägen und seiner sympathischen Art. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Sieg im Daviscup 1993. Mittlerweile leitet er seine eigene Akademie in Köln und unterstützt junge Spieler auf dem Weg zum Profi. Die RNZ führte ein Exklusiv-Interview mit ihm.

Marc-Kevin Goellner, die Welt der Tennisprofis steht nach wie vor nahezu komplett still. Für die Spieler ist das eine bedrohliche Situation …

Ja, für Einzelsportler im Allgemeinen. Aber es hat auch viele Tennistrainer hart getroffen. Seit dem 4. Mai läuft das Training bei uns wieder an und ich habe das Gefühl, dass jeder jetzt das Verpasste nachholen möchte. Es wird wirklich viel trainiert.

Wie nah sind Sie denn noch am Profi-Tennis dran?

Ich verfolge es genau. Am Montag hat diese DTB-Serie begonnen. Das ist eine tolle Sache, allerdings leider nur für Auserwählte. Da spielt unter anderem auch ein Jan-Lennard Struff mit, um wieder Matchpraxis zu sammeln. Bei diesen Spielern geht es nicht so ums Geld. Ich würde mir wünschen, dass nicht nur die Allerbesten die Chance auf solch eine Serie bekommen.

Sie selbst betreiben Ihre eigene MKG-Tennis-Akademie. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?

Ich stehe eigentlich von 9 bis 18 Uhr auf dem Platz und gebe ambitionierten Jugendlichen und angehenden Profis Training. Aber nicht nur, manchmal übe ich auch mit 73- oder 74-Jährigen. Mein Anspruch ist es, jeden zu unterstützen, der sich verbessern möchte.

Worauf legen Sie denn Wert bei der Ausbildung junger Spieler?

Ich bin der Meinung, dass die Spieler ihr Abi in der Tasche haben sollten, um danach die Chance zu haben, sich über die College-Schiene zum Profi weiterzuentwickeln. Oder, falls sie das Zeug dazu haben, sich direkt auf der Tour zu probieren. Früher zu meiner Zeit war die Tennis-Bundesliga auch noch ein tolles Sprungbrett für deutsche Spieler. Damals haben fast überhaupt keine Ausländer in der Liga gespielt. Mittlerweile ist das komplett anders. Es wäre schön, wenn man wieder mehr auf deutsche Talente setzen und sie somit eben auch finanziell unterstützen würde.

Das deutsche Tennis wird häufig schlecht geredet, dabei sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man sich die Weltranglisten anschaut, oder?

Das ist doch immer das gleiche Problem. Es werden immer Vergleiche zu früher gezogen. Wir haben momentan keinen Boris Becker, der dreimal Wimbledon gewonnen hat. Oder keine Steffi Graf, die 22 Grand-Slam-Titel holte. Aber wir hatten kürzlich beispielsweise eine Angelique Kerber, die die Nummer eins der Welt war. Da heißt es dann nur: ’Das ist schön, aber Steffi war ja viel länger die Nummer eins’. Immer dieses aber, aber, aber. Ähnlich war es doch bei Michael Stich und Becker. Michael hat einmal Wimbledon gewonnen, das ist aber immer noch zweimal weniger als Boris.

Haben Sie selbst auch diese Erfahrungen machen müssen?

Natürlich, der Druck war enorm. Ich war 1994 die Nummer 26 der Welt und kam mir vor wie eine Wurst. Ich wurde permanent verglichen. Aber es ist eben so, dass sich negative Schlagzeilen meistens besser verkaufen lassen.

1993 haben Sie mit Deutschland den Daviscup gewonnen. Viel besser geht es kaum ...

Ja, in diesem Jahr habe ich auch noch das ATP-Turnier von Nizza gewonnen und im Finale Ivan Lendl geschlagen. Nach diesem Turniersieg war ich im ZDF zum Aktuellen Sportstudio eingeladen. Mit mir war damals auch die Mannschaft von Borussia Dortmund in der Sendung. Da sagte Michael Zorc (Anm. d. Red. der heutige Sportdirektor des BVB) zur mir: ’Du bist aber auch schon alt’. Ich war 23! Und ich fühlte mich nach diesem Gespräch, als wäre ich bereits im Herbst meiner Karriere. Bei den Olympischen Spielen in Atlanta habe ich 1996 an der Seite von David Prinosil die Bronze-Medaille geholt. Ein toller Erfolg. Für viele war es dann aber eben wieder "nur" Bronze. Das ist traurig.

Erinnern Sie sich noch an andere Erlebnisse gerne zurück?

Natürlich. Zum Beispiel an die fünf deutschen Meisterschaften mit Blau-Weiß Neuss. Oder die vielen Siege auf der Challenger-Tour. Durch sie habe ich mich nach oben gespielt. Mich hat jedes Spiel, jede Niederlage und natürlich vor allem jeder Sieg geprägt.

Gab es ein Lieblingsturnier?

Das waren die US Open in New York, auch wenn ich da nie so erfolgreich war (lacht). Aber das ist einfach eine geile Stadt. Am wohlsten habe ich mich auf Sandbelägen gefühlt.

Gibt es den Wettkampf-Typ Goellner noch, der selbst den Bällen hinterher jagt?

In meiner Akademie spielen ein paar wirklich gute Jugendliche, die alle nicht glauben wollen, dass man gegen einen fast 50-Jährigen noch verlieren kann. Denen zeige ich dann schon noch, wie es gehen kann. Ich scheue keinen Wettkampf.

Bei den deutschen Meisterschaften im Seniorenbereich spielen Sie nie mit – im Gegensatz zu einigen Ihrer früheren Kollegen ...

Da fehlt mir leider die Zeit dazu. Außerdem muss ich dann auch gewinnen, sonst bin ich der Arsch (lacht). Aber ich treffe hin und wieder mal ein paar alte Widersacher, die noch topfit sind. Sie wollen dann unbedingt gegen mich spielen. Früher war das anders (lacht). Aber im Ernst: Eine Woche deutsche Meisterschaft heißt danach eine Woche Reha. Schulter, Rücken, Bauch – da tut alles weh.

In den 80er Jahren erlebte Deutschland einen Tennisboom. Glauben Sie, dass sich das wiederholen könnte?

Ich bin da recht optimistisch. Wenn ein Sascha Zverev mal ein, zwei Grand-Slam-Turniere gewinnen sollte, ist das möglich. Tennisprofi ist wirklich ein toller Beruf. Man muss es aber auch richtig wollen und alles dafür geben. Unsere Kinder verbringen heutzutage zu viel Zeit mit Computerspielen. Sie müssen wieder mehr Sport treiben. Da kommt auch der Schulsport ins Spiel. Wird der besser, können auch wir im Tennis davon profitieren.

Letzte Frage: Ihr Markenzeichen war immer die Baseball-Kappe, die Sie sich verkehrt herum aufgesetzt haben, hatte das auch mit Aberglauben zu tun?

Nein, ich trage sie auch heute noch so. Ohne sie fühle ich mich nackt, wenn ich auf dem Platz stehe (lacht). Sie ist früher mein Markenzeichen gewesen und ich finde es toll, wenn man sich daran noch erinnert.