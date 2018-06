Haßmersheim. (ts) Drückende Schwüle, die Wechselzone füllt sich, die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Der Wettkampfrichter misst noch einmal die Wassertemperatur im Neckar: 24 Grad, damit ist klar - beim 17. Holzland Triathlon wird erstmals in der Veranstaltungsgeschichte ein Neopren-Verbot ausgesprochen.

Das stört aber kaum jemanden, wer will sich bei hochsommerlichen Temperaturen auch in den Gummianzug quälen. Um 15 Uhr Wettkampfbesprechung, die ersten dunklen Wolken ziehen auf, aus der Ferne ist ein dumpfes Grollen zu vernehmen. Sorgenvolle Blicke gehen nach oben.

Doch der Wettergott scheint ein Triathlon-Fan zu sein, denn nach einem kurzen Schauer verziehen sich die Gewitterwolken und der Startschuss fällt pünktlich um 16 Uhr. Das Rennen ist eröffnet, die erste Gruppe startet - die zweite Startgruppe folgt wenige Minuten später. Wie bereits im vergangenen Jahr war auch der diesjährige Holzland Triathlon bereits im Vorfeld ausverkauft.

Ein Schwarm von 179 Triathleten kraulten im Neckar um den Sieg - und erregten die Aufmerksamkeit des Publikums. Foto: S. Weindl

Am Start waren 41 Damen, 138 Herren und 19 Staffeln. Vorjahressieger Julian Beuchert bewältigte die rund 750 Meter lange Strecke im Neckar in gerade einmal acht Minuten und ging mit einem knappen Vorsprung auf die 20 km lange Radstrecke. Nach spannenden Zweikämpfen musste er sich jedoch am Ende ganz knapp Oliver Stoll geschlagen geben, der den 17. Holzland Triathlon in Haßmersheim in einer herausragenden Zeit von 50:26 für sich entscheiden konnte. Beuchert vom LAZ-Triathlon Mosbach kam nur 1,5 Sekunde später als Zweiter ins Ziel, auf Rang drei folgte Simon Saurer vom TB Cannstatt in 52:01.

Auch die Damen lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Stefanie Schrott vom LAZ Triathlon-Mosbach konnte mit 1:01:50 den Siegerpokal in Empfang nehmen, Annette Rathmann (Heart Racer Team) war mit 1:01:52 nur ganz knapp ge-schlagen, über den dritten Platz freute sich Sarah Laumann vom Tri-Team Heuchelberg in 1:05:28.

Bei der Teamwertung der Damen waren die Wandervögel (Maurer, Börner, Börner) in 1.13:36 die schnellsten, bei den Herren das SHK-Triateam (Böckenhaupt, Mackamul, Guckenhan) in 1:01:03

Zum Abschluss ging es laufend durch das Neckar-Vorland: Foto: T. Hautzinger

Wie gewohnt wurden Teilnehmer aus Haßmersheim und den zugehörigen Teilorten in einer zusätzlichen Wertung geführt. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten wieder Kirsten Heck (1:13:46) und Johannes Höfer (1:05:46) das Rennen für sich entscheiden. Bei den Damen standen außerdem Laila Knorr (1:21:33) und Gabriele Tackenberg (1:24:56) auf dem Siegertreppchen.

Die Ränge zwei und drei bei den Herren gingen an Marcel Grigat (1:06:05) und Andreas Delkov (1:08:26). Den Team-Wettbewerb in der Haßmersheimer Wertung gewann Ditrikki (Frederik, Laura und Birgit Dietrich) bei den Damen und TDC (Thomas Ernst, Daniel Raquet, Christian Heckmann).

Anschließend wurde noch eine After-Race-Party gefeiert, die auch von einem erneut aufziehenden Unwetter nicht gestoppt werden konnte. Das Feiern wurde ins Sportheim verlegt, wo nicht nur die Teilnehmer noch einmal alle Kräfte mobilisierten.