Laufen vor traumhafter Kulisse am Tegernsee: Hoffenheims Profis drehen einige Runden, doch Benjamin Hübner (r.) ist anschließend noch nicht mit am Ball. Foto: Imago/APF

Von Achim Wittich

Rottach-Egern. Während seine Mitspieler am Mittwoch um 11 Uhr ihre erste von zwei täglichen Trainingseinheiten auf dem Sportplatz des FC Rottach-Egern (Kreisklasse Zugspitze 2) absolvierten, musste Benjamin Hübner wieder einmal eine Einzelschicht absolvieren. "Ich hatte Mobilisationstraining", berichtet der Kapitän im Foyer des "Seehotel Überfahrt". Im Fünf-Sterne-Tempel direkt am Tegernsee hat sich die TSG-Delegation für das einwöchige Trainingslager einquartiert und Hübner würde nur allzu gerne in der Gruppe mitschuften.

Doch immer noch ist der 32-jährige Innenverteidiger nicht in dem körperlichen Zustand, um am Mannschaftstraining teilzunehmen. "Es geht mir erst richtig gut, wenn ich wieder auf dem Rasen stehe", sagt Hübner und richtet seinen "vollen Fokus auf das Comeback".

Wann das allerdings stattfinden wird, das kann der sympathische Hundefreund, der auf dem grünen Viereck fuchsteufelswild werden kann, auch nach unendlich langer Leidenszeit noch nicht sagen. Kein einzige Pflichtpartie in der Bundesliga konnte Hübner in der vergangenen Spielzeit für "Hoffe" absolvieren und auch beim Saisonstart 2021/22 am 14. August (15.30 Uhr) in Augsburg wird sein Name fast sicher nicht auf dem Aufstellungsbogen erscheinen.

Hübner versucht in kurzen Worten, seine Krankheitsgeschichte zusammenzufassen. "Vorm Pokalspiel (Anm. der Redaktion: Am 13. September 2020 in Chemnitz) bin ich beim Training bei einer Drehung umgeknickt, beim anschließenden MRT wurde aber nichts festgestellt."

Entsprechend wollte er sofort wieder loslegen, das habe aber "nicht so geklappt", das Sprunggelenk reagierte immer wieder auf die Belastung. Schließlich stand eine Arthroskopie an und das Ergebnis war durchaus erstaunlich: Hübner erfuhr, dass sein Innenband abgerissen war! Einen Vorwurf an die betreuenden Mediziner, das betont der Profi, wolle er aber deshalb auf keinen Fall machen, auch wenn er verständlicherweise sachlich ausführt: "Es wäre sicher glücklicher gewesen, wenn das früher festgestellt worden wäre."

Manch einer denkt in einer solchen Situation und im fortgeschrittenen Fußballalter ans Aufhören. Doch der kompromisslose Defensivspezialist ist nicht nur auf seinem Arbeitsplatz beim Spiel ein Kämpfer. "Dafür habe ich viel zu viel Bock", verneint er die Frage nach einem eventuellen Rücktritt.

Mittlerweile sei der Ball teilweise schon wieder bei den Übungseinheiten mit dabei, verrät Hübner. Er musste einige Partien der Kollegen in der vergangenen Runde aufgrund von Corona-Beschränkungen zum Teil auf dem heimischen Sofa verfolgen – und fieberte dabei lauthals mit. "Ich bin unheimlich nervös, deutlich mehr, als wenn ich selbst auf dem Platz stehe. Ich muss das tatsächlich alleine schauen, das kann ich niemanden antun", lacht Hübner.

Bei aller Kritik an den wechselhaften Leistungen und sportliche Rückschlägen von "Hoffe" im vergangenen Jahr betont Hübner – und das sehr emotional – dass sich trotz der besonders harten Betroffenheit durch Corona-Infektionen "niemand nur einmal beschwert hat", das sei "Moral". Dem ist nicht zu widersprechen, auch wenn wir gerne zumindest ein bisschen erfahren hätten, warum seiner Meinung nach großen sportliche Taten postwendend unerklärbare Pleiten folgten. Dass Hübner, gerade in seiner persönlichen Situation und Stellung, darauf keine Lust verspürt, ist verständlich.

Also endet die 20-minütige Runde mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. "Die fehlenden Spiele werden hinten angehängt", feixt Hübner. Seinen Humor hat er zum Glück nicht verloren.