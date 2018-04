Von Eric Schmidt

Sinsheim-Hoffenheim. Rudi Sonnenbichler konnte sich ganz entspannt zurücklehnen. Mit dem Rücken zur Wand saß der Trainer von Anpfiff Hoffenheim auf einem Nebentisch in der Sporthalle Am Großen Wald - das rechte Bein lässig angewinkelt, das linke locker über dem Boden baumelnd. Wie sein ehemaliges Team, die deutsche Sitzvolleyball-Nationalmannschaft, gegen Kroatien spielte, beobachtete Sonnenbichler mit der nötigen Distanz. "Ich hab‘ mich ganz bewusst verabschiedet nach Rio", sagte er.

Hintergrund Ivan Cosic, Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft: "Wir haben noch nicht oft gewonnen gegen Deutschland. Deshalb waren wir heiß. Deutschland gehört zu den Topteams der Welt, ist bei Welt- und Europameisterschaften immer vorne dabei. Wir wussten, dass wir nicht aufgeben dürfen." Karlheinz Hess, Ortsvorsteher von Hoffenheim: "Meine Cousine spielt auch Sitzvolleyball. Sie will mich [+] Lesen Sie mehr Ivan Cosic, Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft: "Wir haben noch nicht oft gewonnen gegen Deutschland. Deshalb waren wir heiß. Deutschland gehört zu den Topteams der Welt, ist bei Welt- und Europameisterschaften immer vorne dabei. Wir wussten, dass wir nicht aufgeben dürfen." Karlheinz Hess, Ortsvorsteher von Hoffenheim: "Meine Cousine spielt auch Sitzvolleyball. Sie will mich immer dazu überreden, mal ins Training zu kommen. Aber das funktioniert nicht. Das ist zu schnell für mich." Michael Merten, Bundestrainer der deutschen Sitzvolleyballer: "Ich komme wie Rudi Sonnenbichler aus Bayern, aus Oberbayern. Ich habe aber einen anderen Stil, eine Mannschaft zu führen, ohne das jetzt zu bewerten. Ich kann mich nicht verbiegen. Bei mir es so, dass ich die Mannschaft in die Pflicht nehme und die Spieler selbst Verantwortung übernehmen müssen." Jörg Mettger, Hallensprecher, und sein WM-1954-Einspieler nach einem Aus-Ball der Kroaten: "Aus, aus, aus!" Rudi Sonnenbichler, Trainer von Anpfiff Hoffenheim und Ex-Bundestrainer: "Ich habe ungefähr 544 Mal die Nationalhymne gesungen. Heute nicht. Ich bin ja kein Bundestrainer mehr." esc

Nein, Sonnenbichler ist nicht mehr Coach von Team Deutschland. Am Samstagabend war das besser so - sowohl für ihn als auch für die Spieler. Sonnenbichler, der letzte aktive Vulkan Oberbayerns, wäre explodiert. Mit 1:3 (21:25, 25:23, 16:25, 21:25) verloren die "Sivobas" in Hoffenheim das Länderspiel gegen Kroatien, vor dem Anpfiff des Super-Six-Turniers am Donnerstag im Iran lief nicht alles rund für den EM-Fünften. "Rudi wäre heute laut geworden", grinste Christoph Herzog im Seitenaus.

Herzog, 34, muss es wissen. Der Coach des BV Leipzig war bis zu den Paralympics 2016 in Rio der Hauptangreifer im Nationalteam, unter dem Sinsheimer Trainergespann Rudi Sonnenbichler/Jürgen Vorsatz feierte er seine größten internationalen Erfolge. Bronze bei den Paralympics 2012 in London, Silber bei der EM 2015 im eigenen Land in Warendorf - Sonnenbichler und Vorsatz, die kongeniale Kraichgau-Combo auf der Bank, hatte die Nationalmannschaft in die Spur gebracht. "Es war wichtig, so einen Antreiber wie Rudi zu haben, der dich abholt und dir einen gewissen Leistungsdruck abverlangt", sagt Herzog und ergänzt: "In der Kombination mit Jürgen Vorsatz hat er es geschafft, dass wir als Gruppe bei der Stange geblieben sind. Jürgen war als Katalysator ein wichtiger Zuhörer. Das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit."

Nach Rio ist einiges anders geworden bei den deutschen Sitzvolleyballern. Neben den beiden Trainern sind vier Stammspieler zurückgetreten; der neue Bundestrainer Michael Merten, seit April 2017 im Amt, leitet einen Neuaufbau ein, der nicht ohne Tücken ist. Die Topteams Iran, Bosnien und Russland sind weit enteilt, aufstrebende Nationen rücken nach - wie am Samstag auch das Spiel gegen Kroatien zeigte. Der mit zwei Minivans angereiste EM-Vierte gab in Hoffenheim Vollgas, vor allem die wuchtigen Aufschläge von Ivan Cosic brachten die deutsche Abwehr wiederholt in Bedrängnis.

"Wenn die Kroaten mit den Aufschlägen richtig draufgedrückt haben, haben wir Probleme bekommen", erklärte Michael Merten, wollte mit seiner Mannschaft aber nicht allzu hart ins Gericht gehen. Seine Spieler hatten vormittags und nachmittags mit ihren Vereinen beim 1. Internationalen Volksbank Kraichgau & Friends Cup aufgeschlagen und sich verausgabt - das kostete Kraft. Und dennoch: "Die Jungs waren bereit, etwas zu lernen, und trotz der Niederlage sind sie nicht in planlosen Aktionismus verfallen", lobte Merten. Noch hat das Team Zeit, sich zu finden. Im Juli steigt die Weltmeisterschaft in den Niederlanden, wo es um die Tickets für Tokio, die Paralympics 2020, geht. Insofern war Hoffenheim ein guter Härtetest. "Es hat viel Spaß gemacht hier. Wir haben leider nicht immer so eine tolle Kulisse", so Merten.

Ja, es war einiges los bei Anpfiff Hoffenheim, das erste Sitzvolleyball-Länderspiel im Ort wurde zelebriert. Dietmar Pfähler, der Vorsitzende von Anpfiff ins Leben, begrüßte die Gäste aus Kroatien auf die feine englische Art, in High-Quality-Englisch, Ortsvorsteher Karlheinz Hess überreichte Warenkörbe mit Leckereien aus der Region. Zur Feier des Tages wurden die Nationalhymnen eingespielt, rund 100 Schaulustige, darunter die Drittliga-Volleyballerinnen des SV Sinsheim, sorgten am Spielfeldrand für gute Stimmung. Als DJ und Entertainer gab Jörg Mettger, der Hallensprecher des TV Holz, den Ton an, Rudi Sonnenbichler, seine Frau Brit und die fleißigen Anpfiff-Helfer hatten das Spielfeld in einen Centre-Court verwandelt.

Rudi Sonnenbichler war die Ruhe selbst. Beim Stühleaufstellen jodelte der Trainer-Routinier fröhlich vor sich hin, der Volksbank Kraichgau & Friends Cup bereitete ihm Vergnügen - er war wie ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. 71 wird Sonnenbichler heute, er ist leiser geworden, aber nur ein bisschen. Nicht mehr Nationalcoach zu sein, das sei die richtige Entscheidung gewesen. "Ich war schon bei den Paralympics 2016 in Rio der älteste Trainer. 2020 in Tokio wäre ich das erst recht. Außerdem hab’ ich ja noch Familie", sagt Sonnenbichler. Ganz locker. Ganz entspannt.