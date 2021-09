Von Achim Wittich

Sinsheim. In den ersten fünf Saisonspielen hatte Andrej Kramaric nicht für die TSG Hoffenheim getroffen, was seinen Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell gegen den VfL Wolfsburg dennoch nicht aus der Ruhe brachte. "Darüber mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Tore von ihm werden folgen", sprach Hoeneß am Donnerstag – und sollte zwei Tage später bestätigt werden. Der kroatische Vizeweltmeister von 2018 sorgte mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer (45.+2) im Nachgang der ersten Halbzeit dafür, dass sein Team nicht mit einem Rückstand in die Pause ging – und frisch gestärkt am Ende einen verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die bis dahin ungeschlagenen VW-Städter feiern durfte.

Mit zwei Gesichtern

"Das 2:1 war wie ein Brustlöser für uns", sagte Christoph Baumgartner und Hoeneß fand exakt dieselben Worte. "Baumi" selbst war ebenfalls maßgeblich für den ersten "Hoffe"-Sieg nach vier Partien verantwortlich. Der Österreicher schob in der 73. Minute zum 2:1 ein und durchbrach anschließend beim Torjubel eben mal die Bandenbegrenzung. Als dann auch noch Pavel Kaderabek, der beim 0:1 (25.) Nationalspieler Ridle Baku zu viel Platz ließ, so dass der genau Maß nehmen konnte und den Ball wunderschön ins lange Eck zirkelte, auf 3:1 stellte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Erst zwei Treffer hatten die "Wölfe" bisher zugelassen, Hoffenheim schenkte ihnen nun gleich drei Stück auf einmal ein.

Hoeneß und die Achse Immer wieder hatte Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt davon gesprochen, wie wichtig es für ihn sei, eine "Achse auf dem Platz zu haben, die uns Stabilität gibt". Bei der Nullnummer in Bielefeld hatte der Münchner seine Startformation gleich auf fünf Positionen im Vergleich zur Heimpartie gegen Mainz geändert. Diesmal wechselte er bis auf eine Ausnahme (Sargis Adamyan spielte für Jacob Bruun Larsen) nicht. Das heißt allerdings keineswegs, dass die Startplätze für das bevorstehende Derby am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart nun vergeben sind. "Es gibt keine Stammelf. Die Trainingswoche ist entscheidend. Es gilt das Leistungsprinzip und das wird angewendet", sagte Hoeneß klipp und klar. "Rekordbesuch" Strahlender Sonnenschein und ein herrlicher September-Samstagnachmittag. Doch wieder blieben viele der Plätze, die besetzt werden könnten, in der Sinsheimer Arena leer. Knapp über 15.000 Fans dürften nach den aktuellen Bestimmungen rein, doch Stadionsprecher Mike Diehl konnte nur 8523 vermelden. Das war zwar "Rekordbesuch" beim dritten Saisonheimspiel, aber die TSG belegt in der Zuschauertabelle mit durchschnittlich 8321 Besuchern noch hinter Aufsteiger Greuther Fürth den letzten Tabellenplatz. "Am Samstag TSG wählen und dann am Sonntag seine andere Partei", hatte Pressesprecher Holger Kliem vorher geraten. So richtig umgesetzt haben seinen Vorschlag die Hoffenheimer Fans leider nicht. awi

Natürlich war der Druck auf den TSG-Trainer und die Mannschaft nach der Durststrecke groß gewesen, gerade die letzte Heimpartie gegen den FSV Mainz 05 (0:2) steckte noch in den Köpfen. Aber es bleibt dabei: Gegen die Top-Teams der Liga, wozu die Auswahl von VfL-Coach Mark van Bommel zweifelsohne zählt, präsentieren sich die Kraichgauer weit besser, als gegen vermeintliche Außenseiter bzw. Abstiegskandidaten. Nicht zum ersten Mal hat 1899 einen Champions-League-Teilnehmer in die Schranken gewiesen, selbst der ruhmreiche FC Bayern musste das vorhandene Potenzial der Hoffenheimer in der Vergangenheit schon leidvoll anerkennen.

Warum aber zeigt seine Mannschaft immer wieder diese zwei Gesichter, fragten wir Hoeneß in der Pressekonferenz. Schließlich gab’s auch bei der unglücklichen 2:3-Niederlage in Dortmund zwar keine Punkte, aber viel Lob. "Grundsätzlich sehe ich diese Tendenz nicht. Und wir haben die Möglichkeit, dass schon nächste Woche gegen den VfB Stuttgart zu zeigen", kündigte Hoeneß vorm Ländle-Derby an.

Bei aller Freude über den sportlichen Befreiungsschlag war ihm natürlich nicht verborgen geblieben, dass es vor allem in den ersten 45 Minuten nicht wirklich gut gelaufen war für seine Mannschaft.

Van Bommel, der einstige "Aggressive Leader" auf dem Rasen, hat eine starke Auswahl beisammen, die früh ins Pressing ging und ihrem Gegner keinen vernünftigen Spielaufbau gestattete. Nach dem Rückstand hätten seine Spieler zwar "ein bisschen nachgedacht", fand Hoeneß, konnte aber zufrieden feststellen, dass "sie nicht aufgesteckt hätten". Das allerdings sollte nicht nur für einen Profifußballer selbstverständlich sein.

Van Bommel jedenfalls war vor seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio sichtlich bedient. Der Niederländer konnte – durchaus verständlich – gar nicht so recht fassen, warum es überhaupt die erste Pleite gesetzt hatte. Ich fand das unnötig, weil ich denke, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben", sagte er und sah überhaupt keinen Grund, nach drei sieglosen Begegnungen von einer Krise zu sprechen. Beim Fernsehsender in Mainz gab er sich wenige Stunden später schon wieder angriffslustig. "Wir wollen so erfolgreich und stabil sein, dass wir über Jahre hinweg oben mitspielen."

Das möchte die TSG Hoffenheim auch – und wenn Kramaric wieder dauerhaft trifft und nicht nur gegen die Spitzenvereine die Sinne geschärft werden, könnte das gelingen.

Update: Sonntag, 26. September 2021, 19.45 Uhr

Kramaric beendet beim 3:1-Sieg seine Flaute

Wolfsburg erlebt eines dieser Spiele, wo man sich später fragt: Wie konnte man das aus der Hand geben? So gesehen ist der VfL einfach noch kein Spitzenteam.

Hoffenheims Torschütze Andrej Kramaric jubelt über das Tor zum 1:1. Foto: dpa

Sinsheim. (dpa) Der VfL Wolfsburg hat seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert und als Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München erstmal an Boden verloren. Die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel ärgerte sich am Samstag über ein unnötiges 1:3 (1:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Vier Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla brachte Nationalspieler Riedle Baku die Gäste in Führung (25. Minute). Vor 8523 Zuschauern in Sinsheim glich Andrej Kramaric mit seinem ersten Saisontreffer (45.+2) aus. Christoph Baumgartner (73.) und Pavel Kaderabek (81.) trafen für die erst spät überzeugenden Kraichgauer.

Das Team von Chefcoach Sebastian Hoeneß konnte damit im dritten Anlauf seinen ersten Erfolg dieser Runde in der PreZero Arena einfahren und gewann auch erstmals wieder seit dem 4:0-Auftakterfolg am ersten Spieltag in Augsburg.

Mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenzweiten, dem Vertrauen in die eigene Abwehrstärke mit bis dato nur zwei Gegentoren und vor allem in Torjäger Wout Weghorst gingen die Wolfsburger in die Partie. Der niederländische Torjäger hatte zuvor in sechs Spielen gegen die TSG sieben Tore erzielt, trat dieses Mal aber selten in Erscheinung.

Neben Weghorst standen Dodi Lukebakio, Maximilian Philipp und Baku in der Offensive im VfL-Team. Das Quartett setzte die Hoffenheimer zunächst derart unter Druck, dass Torhüter Oliver Baumann und Abwehrchef Kevin Vogt oft große Mühe hatten, überhaupt einen Spielaufbau zu starten.

Sehr selten bot sich der TSG in der ersten Halbzeit eine Chance wie die von Kramaric. In der 9. Minute konnte der kroatische WM-Zweite von der Strafraumgrenze abziehen, der Ball ging aber weit vorbei. Die Gäste schossen bei jeder Gelegenheit Richtung Baumann - und das zahlte sich schnell aus: Nach einem Ballverlust seines Nationalmannschaftskollegen David Raum narrte Baku Gegenspieler Pavel Kaderabek und schlenzte den Ball aus 20 Metern ins Netz.

Anstelle des fehlenden Sebastian Rudy bemühte sich Florian Grillitsch als Hoffenheims Ballverteiler, doch bei den Umschaltaktionen taten sich der Gastgeber weiter schwer. Wie schon zuletzt zuhause beim 0:2 gegen Mainz legte die TSG ein schwache erste Halbzeit hin.

Etwas überraschend fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff dennoch der Ausgleich: Bei einer Ecke von Raum flog der Ball an allen großgewachsenen Wolfsburgern vorbei und Kramaric nickte zum 1:1 ein. Nach vier Assists in der bisherigen Spielzeit und 497 torlosen Minuten traf Kramaric damit wieder. 2020/21 standen 20 Treffer bei dem 30-Jährigen zu Buche.

Ihre physische Stärke und kluge Raumaufteilung spielten die Wolfsburger auch in einer kurzen Drangphase nach dem Wechsel gut aus - aber nicht gut genug. Als der VfL wieder in der Verwaltungsmodus überging, nutzte erst Baumgartner eine flache Hereingabe von Kaderabek. Dann war der tschechische Vorbereiter selbst zur Stelle, als Raum bei einem Freistoß den Ball an den Pfosten zirkelte.