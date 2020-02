Von Eric Schmidt

Sinsheim. Einmal in vier Jahren schenkt uns der Februar einen Bonustag – weil Schaltjahr ist. Der 29. Februar 2020 hat es besonders in sich. Erstmals seit langer Zeit wird in der Fußball-Bundesliga und sogar in der Fußball-Verbandsliga um Punkte gekickt. Darum geht es unter anderem in unserem "Nachschuss".

Seltenheitswert: Tom Starke, der ehemalige Torwart der TSG 1899 Hoffenheim, hat nicht die allerbesten Erinnerungen an den 29. Februar. Als er noch beim MSV Duisburg zwischen den Pfosten stand, trat er mit seinem Team zum Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga am 29. Februar 2008 bei Hertha BSC Berlin an – und verlor mit 0:2. Es war wie verhext: Dem 0:1 von Raffael ging eine Vorlage von Marko Pantelic voraus (35.), beim 0:2 zwei Minuten später lief es genau umgekehrt, und Raffael bediente Pantelic. Die "Zebras" aus Duisburg hatten es verbockt.

Niederlagen an einem 29. Februar – sie kommen nicht alle Schaltjahre vor. Sie gibt es nur alle drei, vier, bisweilen sogar nur alle sechs, sieben Schaltjahre. Fußballspiele an einem 29. Februar haben Seltenheitswert und sind ungefähr so häufig zu bestaunen wie der Halleysche Komet. Das letzte Schalttagsspiel in der Bundesliga war jenes 2:0 von Hertha BSC gegen den MSV Duisburg, der letzte komplette Spieltag stieg am Samstag, 29. Februar 1992, mit Begegnungen wie Karlsruher SC – Stuttgarter Kickers (3:1), Borussia Dortmund – VfL Bochum (1:1), VfB Stuttgart – Dynamo Dresden (1:1) und 1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern (3:2).

Nun, 28 Jahre später, ist es wieder so weit – der 29. Februar 2020 fällt auf einen Samstag. Das freut unter anderem die TSG 1899 Hoffenheim. Ob in der Regional-, 2. oder 1. Bundesliga: "Hoffe" hat bislang nur an einem 1. März oder 28. Februar gekickt und kommt nun erstmals in den Genuss, am Februar-Bonustag anzugreifen. Wie gut, dass zu diesem besonderen Zeitpunkt auch ein besonderer Gegner kommt – der FC Bayern München mit Hansi Flick, dem Ex-"Hoffe"-Coach und Ex-"Hoffe"-Geschäftsführer. Ebenfalls schalten und walten am Schalttag darf der FC Zuzenhausen, der in der Verbandsliga beim ATSV Mutschelbach antritt. "Eine starke Mannschaft", warnt Trainer Dietmar Zuleger und hofft, dass der geschenkte Tag kein gebrauchter Tag wird.

Auch Nichtfußballer haben am 29. Februar das Vergnügen. Volleyball-Drittligist SV Sinsheim schlägt beim SV KA-Beiertheim auf, Tischtennis-Badenligist TTG Neckarbischofsheim beim TTV Kappelrodeck. Gewichtheber-Zweitligist TSV Heinsheim empfängt um 20 Uhr den SV 90 Gräfenroda. Es ist eine Premiere. "Meines Wissens haben wir noch nie einen Wettkampf am 29. Februar gehabt", sagt Abteilungsleiterin Martina Dosquet. Historisch wertvoll wird der Tag dadurch, dass der TSV seine Meisterschaft feiert.

Zusatzangebote am Zusatztag? Die Kicker auf Kreisebene machen wieder mal einen Bogen um den 29. Februar und versuchen lieber am Sonntag, den 1. März, ihr Glück. Die letzten Amateure, die am Schalttag spielen durften, waren 2004 die Teams aus der Kreisliga B.

Dabei feierte der SV Ehrstädt ein 3:0 gegen den SC Siegelsbach und ein gewisser VfB Adersbach ein 2:0 gegen den SV Grombach. Besonders hoch her ging es beim 3:3 zwischen dem FC Badenia Rohrbach und dem TSV Obergimpern, als Schalttagsdoppeltorschütze tat sich Gimperns Daniel Müller hervor.

Weil er so selten ist, fördert der 29. Februar den Aberglauben – und ruft Statistiker auf den Plan. Stichwort Fußball-Bundesliga. Seit 2000 gab es in jedem Schaltjahr einen Double-Sieger. 2000, 2008 und 2016 holte jeweils der FC Bayern Meisterschaft und DFB-Pokal, 2004 sicherte sich Werder Bremen und 2012 Borussia Dortmund Schale und Pott. 2020 also wieder die Bayern?

Gegen den Rekordmeister und Rekordpokalsieger spricht eine andere Bilanz: Noch nie hat ein Schaltjahres-Meister seinen Schaltjahres-Titel von vier Jahren zuvor verteidigt. Anstelle der Bayern kämen als Double-Sieger dieses Mal nur noch Bayer Leverkusen (möglich), Schalke 04 (eher unmöglich), Union Berlin (unwahrscheinlich) und Bremen (utopisch) in Frage. Ach ja: Wer einen Fußball-Experten und Schaltjahres-Spezialisten befragen möchte, sollte sich an Ex-Nationalspieler Benjamin Höwedes wenden: Er wurde am 29. Februar 1988 geboren – nein, nicht in Schaltern, sondern in Haltern.