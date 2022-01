Jana Kappes ist 25 Jahre alt und stammt aus Altheim. Nach dem Besuch der Grundschule im Ort wechselte sie ans Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO). Nach der neunten Klasse ging sie ans Sportgymnasium nach München, wo sie auch das Abitur ablegte. Im Anschluss studierte sie BWL an der Münchner Hochschule. Das Studium schloss sie mit dem Titel Bachelor ab. Seit zwei Jahren arbeitet Jana als Content-Mangerin auf der Geschäftsstelle des FC Bayern.

Parallel zu Schule und Studium spielte sie schon als 15-Jährige beim FC Bayern München, wo sie auch einige Spiele für das Bundesliga-Team bestritt. Hier ist sie mittlerweile Kapitänin der Zweiten Mannschaft, die in der Zweiten Bundesliga in der erweiterten Spitzengruppe rangiert. Die 1,73 Meter große Innenverteidigerin hat in dieser Saison schon drei Tore erzielt und bei den Pflichtspielen noch keine Minute versäumt. joc