Schlechte Serie

Denkbar schlecht verabschiedete sich "Hoffe" in die Länderspielpause. Dreimal binnen einer Woche zog die TSG mit 1:2 den Kürzeren. Es war das erste Mal überhaupt, dass die TSG unter Nagelsmann dreimal nacheinander unterlag.

Gute Erinnerungen

In Nürnberg erinnert man sich gerne an das letzte Heimspiel gegen Hoffenheim. Es kam einem Befreiungsschlag gleich: Am 18. Spieltag der Spielzeit 2013/2014 gelang dem "Glubb" der erste Dreier. Kein anderer Verein musste in der Ligahistorie jemals so lange auf einen Saisonsieg warten.

Ausgeglichene Bilanz

Zehn Duelle gab es in der Bundesliga bislang: Dreimal siegte der 1. FCN, nur einmal mehr die TSG. Dazu gab es drei Remis. Beide trafen jeweils 16 Mal.

So könnten sie beginnen:

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Ewerton, Margreitter, Bauer - Petrak - Löwen, Behrens - Kubo, Misidjan - Ishak.

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Adams - Brenet, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Kramaric - Szalai, Joelinton.

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin). nb