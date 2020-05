Von Matthias Kehl

Rastatt. Ein schöneres Geschenk hätte sich Christian Seifert selbst kaum machen können, als er am 7. Mai das Datum der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga verkündet. Nur wenige Stunden vor seinem 51. Geburtstag, den der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) im engsten Familienkreis feiert.

Doch bevor der verheiratete Vater zweier Töchter den mühsam ausgehandelten Durchbruch sacken lassen kann, kommt die Hiobsbotschaft: Zwei Corona-Fälle bei Zweitligist Dresden, sofortige Quarantäne der Mannschaft, die erste Spielabsage. Doch Seifert bewahrt die Ruhe, ordnet wieder nur wenige Stunden später live im ZDF die Situation ein. Er ist in der Krise zum Gesicht und Sprachrohr des deutschen Fußballs geworden.

Den Liga-Re-Start hat der in Rastatt geborene Verhandlungsstratege maßgeblich mitgeprägt, mit sanfter Lobbyarbeit und dem DFL-Hygiene-Konzept auch die Spitzen der Politik überzeugt. Stets Anzug, Hemd und Seitenscheitel tragend, punktet Seifert mit unaufgeregter, prägnanter Rhetorik. Neben den Fußballspielern garantiere "das Produkt Bundesliga" das Auskommen für mindestens 56.000 weitere Menschen, betont der DFL-Präsidiumssprecher und macht deutlich: Ohne Geisterspiele werde es bald keine 18 Profiklubs mehr geben.

Seifert selbst war nie Profi, stammt aber aus einer Sportlerfamilie. Sein Großvater spielte in Freiburg, sein Onkel in Belgiens Zweiter Liga. Als junger Erwachsener schnürte Seifert in der südbadischen Meisterschaft für Ottersdorf und Rastatt erst als sprintstarker Stürmer, später als Libero die Kickstiefel. "Der liebe Gott" habe seinem Talent Grenzen gesetzt, gibt er zu. Der "Milliarden-Dealer" (kicker) und "Mann, der den deutschen Fußball retten muss" (Süddeutsche) ist bis heute Fan des Sports geblieben, bekennt sich selbst zu Borussia Mönchengladbach. "Man wechselt Freunde, vielleicht auch mal die Frau, aber niemals den Club", sagt Seifert.

Doch auch abseits des Fußballs gibt sich der DFL-Boss loyal. Seiner badischen Heimat fühlt sich Seifert nach wie vor emotional verbunden. Große Teile seiner Familie leben noch in Rastatt. Mit Frau und Töchtern lebt Familienmensch Seifert in Frankfurt am Main, wo er – wie er sagt – zur Ruhe kommt und Energie tankt.

Vor seiner Zeit bei der DFL arbeitet Seifert bei der TV-Vermarktung Leo Kirch und MTV, war Vorstand der am Ende gefloppten Karstadt-Quelle New Media AG. 2005 übernimmt er den Vorsitz der DFL-Geschäftsführung. Seit seinem Einstieg fährt diese mehr als zehn Milliarden Euro an Medienerlösen ein – was einer Steigerung von 287 Prozent entspricht.

Der Finanzexperte, der an der Universität Essen Kommunikationswissenschaften, Marketing und Soziologie studierte, gibt sich empathisch, bringt auch dem Re-Start-kritischen Bevölkerungsanteil Verständnis entgegen. Als CEO des deutschen Fußballs, bei dem Sätze und Frisur gleichsam akkurat sitzen, lässt er Demut durchblicken, zieht die horrenden Gehälter der Profis öffentlich in Zweifel.

Den Facebook-Auftritt von Hertha-Profi Salomon Kalou, der live seine Missachtung des Hygiene-Konzepts streamte und mit seiner Gehaltsabrechnung wedelte, versuchte Seifert erst gar nicht, zu relativieren, entgegnete dem Fragesteller des ZDF: "Ich war persönlich richtig wütend". Für den leichtfertigsten Profi sollte das der allerletzte Warnschuss gewesen sein.

Mit dem Re-Startschuss der Liga liefert Seifert nun ein Geschenk an die Fans, das für alle ein Überraschungspaket ist.