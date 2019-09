Von Claus Weber

Wiesloch. Wenn es den Heka-Energy-Cup nicht schon gäbe, müsste man ihn erfinden. Meint jedenfalls Friedbert Reißner. "Das ist für uns eine tolle Sache", sagte der Trainer der Ketscher Handball-B-Juniorinnen, "er ist eine Plattform, auf der sich die besten Teams der Metropolregion präsentieren und messen - eine gute Vorbereitung kurz vor dem Saisonstart."

Seine Mädchen scheinen für den Auftakt in zwei Wochen in der Oberliga Baden-Württemberg - der höchsten Liga in der Altersklasse der 15- und 16-Jährigen - gut gerüstet. Sie feierten in der Wieslocher Stadionhalle einen 22:6-Finalsieg über die HSG Bensheim-Auerbach. "Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns präsentiert haben", sagte Reißner.

Mit einer stabilen Abwehr, raschem Ballgewinn in der Verteidigung und temporeichem Spiel nach vorne gewannen die Ketscherinnen um ihren Dreh- und Angelpunkt Marlene Herrmann alle vier Turnierspiele, auch wenn es gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam aus der Pfalz (14:13) und Qualifikant TSV Birkenau aus Südhessen (13:12) knapp war.

Mit Hannah Rothe stellten die Junior-Bären zudem die beste Torhüterin und mit Elena Winnewisser die fleißigste Schützin (25 Tore). Im letzten Jahr hatte Winnewisser noch Ausrichter TSG Wiesloch als beste Turnierschützin zum Sieg geführt. Diesmal - und das war der einzige Wermutstropfen des zweitägigen Handball-Events - war keine Mannschaft aus dem Kreis Heidelberg am Start.

Die Wieslocher haben derzeit kein B-Juniorinnenteam. "Die Spielerinnen sind in die A-Jugend aufgerückt oder zu anderen Vereinen gewechselt", bedauerte TSG-Abteilungsleiter Harald Sauter. Im nächsten Jahr will Wiesloch aber wieder eine Mannschaft in dieser Altersklasse aufbieten. Zur besten Spielerin wurde übrigens Kathrin Jochem von der HSG Bensheim/Auerbach gewählt.

Bei den Jungs schien es auf einen Turniersieg der Rhein-Neckar Löwen hinauszulaufen. In der Vorrunde schlug der Erstliga-Nachwuchs die SG Pforzheim/Eutingen 18:12, die HG Oftersheim/Schwetzingen 16:11 und die TSG Friesenheim 19:6. Doch im lange Zeit spannenden Finale revanchierten sich die Pforzheimer für die Vorrundenpleite mit einem 16:12-Erfolg und stellten mit Philipp Wanner auch den besten Spieler.

Jörg Madinger dürfte trotzdem wichtige Eindrücke gesammelt haben. Der Löwen-Coach gab immer wieder Spielern aus dem jüngeren Jahrgang Einsatzzeiten. Dabei war die Bank prominent besetzt. Torwart Mats Grupe und Linkshänder Robert Kraß sind Nationalspieler, Talente wie Lion Zacharias, der auch bester Schütze (16 Tore) war, Hannes Weindl, Luk Bartsch, Robert Timmermeister und Elias Scholtes stehen auf dem Zettel des Bundestrainers.

Zufrieden war auch Klaus Billmaier, der es mit seiner HG Oftersheim/Schwetzingen über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft hatte und mit Luka Berghoffer den besten Torhüter stellte. "Das heute ist für uns ein Bonustag", sagte der Coach, der auch die badische Auswahl trainiert und ebenso wie Madinger nur lobende Worte für den Cup fand: "Die Organisation ist hervorragend, das Turnier ist einfach eine tolle Sache."