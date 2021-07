Schwimmer Philip Heintz will bei seinen dritten Spielen in den Endlauf einziehen. Foto: dpa

Von Claus Weber

Tokio/Heidelberg. Für sein letztes großes Rennen hat Philip Heintz noch einmal alles gegeben. Fünf Kilo hat der 30-jährige Mannheimer abgenommen. Das sieht man ihm an. "Er ist jetzt austrainiert", sagt sein Trainer Dr. Michael Spikermann, "er ist in einem guten körperlichen Zustand, das ist aber auch notwendig, wenn man bei Olympia etwas reißen will."

Tokio wird die letzte große Station in der langen Karriere des Lagenschwimmers sein. Es sind schon seine dritten Spiele. 2012 in London reichte es nur zu Platz 27. Eine Enttäuschung. Vier Jahre später in Rio stand er im Endlauf, erreichte in deutscher Rekordzeit von 1:57,48 Minuten den respektablen sechsten Rang.

2020 in Tokio wollte er diese Platzierung noch einmal toppen und danach die Karriere ausklingen lassen. Doch dann kam Corona, die Spiele wurden verschoben und die Lebensplanung über den Haufen geworfen.

Doch sein Arbeitgeber zog mit, forderte ihn auf, noch ein Jahr dranzuhängen. "Dieser Anruf", sagte Heintz kürzlich, "hat mir den Stress genommen."

Also nutzte er das zusätzliche Jahr – und fühlt sich jetzt topfit. Allerdings: Auch die Konkurrenz auf seiner Spezialstrecke, den 200 Meter Lagen, ist größer geworden. "Es gibt mittlerweile zehn Athleten, die unter 1:57 Minuten schwimmen können", schätzt Michael Spikermann. Eine Prognose mag der Trainer gar nicht abgeben. "Das ist schwer nach dem Corona-Jahr", sagt der Rimbacher, "es gab ja kaum Wettkämpfe, Philip muss sich jedenfalls arg lang machen."

Schon der Vorlauf an diesem Mittwoch um 13.05 Uhr deutscher Zeit wird schneller sein als in den Jahren zuvor. Das Halbfinale in der Nacht zum Donnerstag (5:08 Uhr MESZ) ist das erste Zwischenziel. "Das werde ich nicht unterschätzen", sagt Heintz, "das ist für mich das Hauptrennen."

Der Einzug in den Endlauf in der Nacht zum Freitag (4:16 Uhr) wäre ein Riesen-Erfolg. "Er kann das schaffen", sagt Spikermann über seinen Schützling, den er schon seit über zehn Jahren betreut und zum Kurzbahn-Europameister 2013 und 2017 und zum Vize-Europameister 2014 und 2018 gemacht hat.

Auch für Spikermann ist Heintz‘ Auftritt in Tokio, den er daheim vor dem Fernseher verfolgen wird, etwas ganz Besonderes. "Das ist schon ein Schnitt, wenn er seine Laufbahn beendet", sagt Spikermann bedauernd, "aber das ist der Lauf der Dinge und ich wünsche ihm, dass er seine Karriere mit einem Erfolg krönt."

Nach Olympia will Heintz noch auf der Profitour vom 23. August bis Ende September starten und vielleicht im Herbst noch einige Weltcups mitnehmen. "Danach", sagt er, "ist Feierabend."