Heidelberg. (momo) In ungewohnter Situation, im Tabellenkeller der Rugby-Bundesliga, befand sich die RG Heidelberg zuletzt. Doch dank einer überzeugenden Vorstellung im Heimspiel gegen den RK Heusenstamm platzte bei den "Orange Hearts" der Knoten. Hohe Auswärtssiege fuhren der TSV Handschuhsheim (47:0 in Luxemburg) und der SC Neuenheim (38:6 in Pforzheim) ein. Die beiden Teams aus dem Heidelberger Norden bleiben damit ebenso ungeschlagen wie der SC Frankfurt 1880, wo der Heidelberger RK beim 62:7 zugunsten des Meisters kein Land sah. In der zweiten Liga verlor der Heidelberger TV mit 8:24 in Rottweil das Spiel und somit den Anschluss an die vordere Tabellenhälfte.

"Endlich der erste Sieg, über den wir uns natürlich sehr freuen. Wir haben uns für die harte Arbeit der vergangenen Wochen belohnt und wollen den Schwung aus diesen fünf Punkten jetzt mitnehmen, um uns erstmal im sicheren Mittelfeld zu etablieren." Die Erleichterung nach dem 38:26 seiner Mannschaft gegen den RK Heusenstamm war Mustafa Güngör anzumerken, denn der Tabellenkeller soll kein Ort für die RGH sein. Wird er nach der gezeigten Leistung aber auch nicht bleiben, denn die Kirchheimer präsentierten sich stark verbessert und angriffslustig. Vor allem den blitzschnellen Wolfram Hacker bekamen die Heusenstammer "Füchse" nicht in den Griff - dreimal legte der Wirbelwind zum Versuch ab. Wenngleich der RKH ordentlich mitspielte, in den entscheidenden Situationen waren die Hausherren schneller und cleverer und verdienten sich den Sieg redlich.

"Das war keine Zauberei, aber effektiv", wertete Benni Müssig den 47:0-Auftritt seiner Handschuhsheimer in Luxemburg. Der derzeit verletzte Außen sah sieben Versuche der klar überlegenen "Löwen", die trotz durchaus vorhandener Spielfreude allesamt mit dem Sturm erzielt wurden. Es war schlicht die Dominanz der ersten Acht, die dafür sorgte, dass der Ball zum Überqueren der RCL-Mallinie gar nicht oft weit gespielt werden musste. Dem TSV, der druckvoll begann, spielte in die Karten, dass der Luxemburger Gedrängehalb wegen Meckerns früh mit Gelb-Rot vom Platz flog. Knappe 70 Minuten in Unterzahl gegen bissig zupackende "Löwen", die erneut keinen einzigen Gegenpunkt zuließen, waren für den Gastgeber zu viel. Neben Dreierpacker Jaco Otto zeigte auch Verbinder Rhys Williams eine tolle Leistung und traf mit sechs von sieben Kicks ins Schwarze.

Individuell klasse, aber teils ein wenig zu egoistisch agierte der SC Neuenheim in Pforzheim. Mit mannschaftsdienlicher Spielweise hätten es nämlich mehr als die sechs Versuche sein können, die den "Königsblauen" dennoch verdient den nächsten Fünfer einbrachten. In der Verteidigung klappte die Zusammenarbeit tadellos, sodass die Schwarzwälder nur zwei Strafkicks auf die Anzeigetafel brachten. Beim nächsten Spiel, dem Gipfeltreffen gegen Frankfurt muss sich der SCN dennoch spielerisch steigern.

Denn der Meister ließ beim überlegen geführten 62:7 gegen den Heidelberger Ruderklub nichts anbrennen. Schnelle, fehlerarme bis fehlerlose Ballstafetten, präzises Kickspiel – die Frankfurter scheinen der Maßstab im deutschen Rugby zu sein. Nie aufgebende "Zebras" konnten in Überzahl nach gelber Karte einen Versuch erzwingen, aber gefährlich wurde der HRK dem SC 1880 zu keiner Zeit. Punkte im kommenden Heimspiel gegen die RGH würden dem Ruderklub etwas Ruhe geben. Die entscheidenden Spiele im Kampf gegen den Abstieg sind dann gegen Pforzheim, Heusenstamm und Luxemburg.