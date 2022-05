Von Moritz Bayer

Heidelberg. Es scheint alles angerichtet für einen filmreifen Samstag beim Heidelberger Ruderklub: Der HRK feiert 150-jähriges Bestehen. Zusätzlich stehen die überaus erfolgreichen Rugbyfrauen des neben dem Rudern auch ältesten, deutschen Rugbyvereins im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft auf eigenem Platz. In dieses gehen die ohne Niederlage durch die Saison gezogenen "Zebras" als leichter Favorit. Den Spielverderber geben möchte dabei ausgerechnet Lokalrivale SC Neuenheim. Da des Weiteren auch die HRK-Herren ein wichtiges Spiel gegen den RC Luxemburg vor der Brust haben, gibt es für den Ruderklub viel zu gewinnen – oder einiges zu verlieren. Jubiläum, Frauen-Meisterschaft, Männer-Klassenerhalt? Neben Rugbykunst werden womöglich auch die Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Den Supersport-Samstag perfekt machen die Rugbyherren der RG Heidelberg, die Meister Frankfurt empfangen, und abends dann die Handschuhsheimer "Löwen", die den Halbfinaleinzug erkämpfen möchten. Auch hier kann der SC Neuenheim zur "Partybremse" werden.

Das 36:0 im Hinrundenspiel war eine klare Sache für die HRK-Frauen. Auch das Rückspiel wurde gewonnen, lief aber mit 31:19 deutlich knapper ab. Daher will Führungsspielerin Johanna Hacker von einer Favoritenrolle auch nichts wissen: "Ein Finale ist immer nochmal etwas Anderes. Wir haben gut trainiert, freuen uns und sind topmotiviert, mit dem dritten Sieg über den SCN auch den Titel einzufahren. Aber leicht wird das nicht, wir wissen um deren Stärken und brauchen Konzentration auf den Punkt von Beginn an." Nicht dabei mitwirken können wird Hackers jüngere Schwester Sophie, auch hinter dem Einsatz von Svetlana Hess steht ein Fragezeichen. So könnte der SCN zum Hindernis für die angedachte HRK-Party werden, zumal die Neuenheimerinnen neben ihrem traditionell starken Sturm mit Lisa Bohrmann auch in der Hintermannschaft wieder an Durchsetzungsvermögen gewonnen haben. Allerdings wird auch die heimische Kulisse für zusätzliche Motivation der "Zebras" sorgen, die nach einer morgendlichen Ruderausfahrt nach Neckargemünd sicher mit zahlreicher Unterstützung des ganzen Vereins rechnen dürfen. Abends auf dem Schloss sollen dann idealerweise nicht nur das 150-jährige Bestehen, sondern auch der Meistertitel und der Klassenerhalt der Herren gefeiert werden. Die spielen nach dem Frauenfinale gegen den RC Luxemburg und könnten im Falle eines Sieges nur noch rechnerisch von den Luxemburgern und der SG Pforzheim eingeholt werden.

Nicht mehr tabellarisch von Belang, sondern eher Bonus ist das Spiel der RG Heidelberg gegen den SC Frankfurt 1880, zeitgleich mit dem Frauenfinale auf der anderen Seite des Harbigwegs. Das Saisonziel hat Mustafa Güngörs Mannschaft bereits erreicht und zeigte mit teils vielen jungen Spielern ansehnliches Angriffsrugby. Ohne Druck können die "Orange Hearts" nun den Titelfavoriten auf Herz und Nieren testen, die Frankfurter dürfen sich nämlich keine Ausrutscher erlauben, Platz eins würde ein Halbfinale zu Hause bedeuten.

Auf dem ersten Platz stehen derzeit die Handschuhsheimer. Der TSV empfängt den SC Neuenheim um 18.30 Uhr zum geliebten "Derby um die Herrschaft im Heidelberger Norden". Der Sportclub war der letzte Verein, der den "Löwen" eine Niederlage beibringen konnte, im Hinspiel hieß es 26:20 für den SCN. TSV-Kapitän Rob May sagt: "Wir sind bereit. Das letzte Aufeinandertreffen haben wir in den letzen zehn Minuten verloren, das soll diesmal anders werden." Neuenheims Coach Clemens von Grumbkow stößt ins gleiche Horn: "Wir haben ein paar Ausfälle, aber in diesem Derby zählt nicht unbedingt nur, wer auf dem Platz steht, da muss einfach der unbedingte Siegeswille her. Ich rechne mit einem harten und spannenden Match."

In der zweiten Liga kann der Heidelberger TV den RC Unterföhring mit einem Heimsieg distanzieren, derzeit trennt die Tabellennachbarn nur ein Zähler. "Letzte Woche ist das Spiel leider ausgefallen, umso mehr brennen wir jetzt darauf, zu zeigen, was wir können", gibt sich Marco Dörzbacher, der Anführer der "Turner", optimistisch.

Frauenbundesliga, Finale, Samstag, 13.30 Uhr: Heidelberger RK - SC Neuenheim (Harbigweg).

Bundesliga Südwest, Samstag, 13.30 Uhr: RG Heidelberg - SC Frankfurt 1880 (Harbigweg); 15.30 Uhr: Heidelberger RK - RC Luxemburg (Harbigweg); 18.30 Uhr: TSV Handschuhsheim - SC Neuenheim (Tiergartenstraße).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger TV - RC Unterföhring (Carl-Bosch-Straße).